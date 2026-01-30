“おいしい” “ワクワク” “ハッピー” をお届けするライフコーポレーションは、2月3日（火）の節分に、ナチュラルスーパーマーケット「ビオラル」において、ビオラル店舗限定の健康に配慮した恵方巻を販売いたします。ビオラル店舗では、ビオラルの4つのコンセプトである「オーガニック・ローカル・ヘルシー・サステナブル」をもとに、原料の一部に有機や国産のものを使用したお惣菜を販売しています。食品添加物については、ビオラルのお惣菜独自の使用基準を設けています。2月3日（火）の節分は、健康にこだわったプライベートブランド「BIO-RAL」の「種子島のさとうきび粗糖」「有機栽培のお米で造った純米酢」「沖縄の海水で作った塩」を混ぜた合わせ酢に、国産有機玄米もしくはあきたこまち（特別栽培米）を合わせた寿司飯を使用した、ビオラル店舗限定のオリジナルの恵方巻を販売いたします。ライフとはひと味違ったビオラルの恵方巻で無病息災・幸福への想いを込め、今年一年を健康で豊かにお過ごしください。

＜近畿圏＞店頭販売商品

海鮮太巻（特別栽培米使用）

＜価格＞1本 798円（税込861.84円）＜販売店舗＞近畿圏のビオラル全店舗＜特徴＞いか・まぐろ・サーモン・海老・きゅうり・玉子・大葉が入った海鮮太巻。

和風太巻（特別栽培米使用）

＜価格＞1本 698円（税込753.84円）＜販売店舗＞近畿圏のビオラル全店舗＜特徴＞穴子・玉子・しいたけ・「BIO-RAL 素材そのままおいしいかにかま」・きゅうり・海老が入った和風の太巻。

有機玄米使用のサラダチキン太巻

＜価格＞1本 698円（税込753.84円）＜販売店舗＞近畿圏のビオラル全店舗＜特徴＞「BIO-RAL 鶏肉と塩だけでつくったサラダチキン」・玉子・「BIO-RAL 平飼いたまごのマヨネーズ」・きゅうり・「BIO-RAL 素材そのままおいしいかにかま」・キャベツ・レッドキャベツ・にんじんが入った野菜も食べられる太巻。

十勝牛しぐれ煮太巻（特別栽培米使用）

＜価格＞1本 980円（税込1,058.4円）＜販売店舗＞近畿圏のビオラル全店舗＜特徴＞十勝牛しぐれ煮・玉子・にんじん・大葉・きゅうりが入った太巻。通常品と比較して食品添加物をさらに減らしています。

＜首都圏＞店頭販売商品

国産有機玄米の海鮮太巻

＜価格＞1本 1,680円（税込1,814.4円）ハーフ 880円（税込950.4円）＜販売店舗＞吉祥寺マルイ店・下北沢駅前店・新宿マルイ店・パルコヤ上野店・国立駅前店・有明ガーデン店＜特徴＞北極圏サーモン・北海道産ホタテ・海老・まぐろ・きゅうり・玉子・大葉・有機かんぴょうの8種類の具材を巻き込んだ贅沢な海鮮太巻。

国産有機玄米と3種の鮪太巻

＜価格＞1本 1,680円（税込1,814.4円）ハーフ 880円（税込950.4円）＜販売店舗＞吉祥寺マルイ店・下北沢駅前店・新宿マルイ店・パルコヤ上野店・国立駅前店・有明ガーデン店＜特徴＞本鮪・キハダ鮪・めばち鮪の３種類の鮪がたっぷり入った贅沢な太巻。

国産有機玄米の開運太巻

＜価格＞1本 1,180円（税込1,274.4円）ハーフ 598円（税込645.84円）＜販売店舗＞吉祥寺マルイ店・下北沢駅前店・新宿マルイ店・パルコヤ上野店・有明ガーデン店・国立駅前店・新宿京王百貨店＜特徴＞有機かんぴょう・玉子・どんこ椎茸・おぼろ・煮穴子・きゅうり・しょうが梅酢漬けが入った開運太巻。

