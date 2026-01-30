BS12の金曜夜に”宇宙最強の男”ドニー・イェン降臨。「イップ・マン 継承」他、3週連続放送！BS12 トゥエルビで全国無料放送
全国無料放送のBS12 トゥエルビ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：降籏邦義）では、ドニー・イェンが出演した映画を放送します。2026年2月6日（金）は「イップ・マン 継承」、13日（金）は「イップ・マン 完結」、20日（金）は「レイジング・ファイア」をお届けします。
１．ドニー・イェン特集
アジアにとどまらず、ハリウッド作品で現在も活躍中、“宇宙最強の男”の異名持つ男、ドニー・イェン。彼の代表作「イップ・マン」シリーズの2作と香港アクション映画の巨匠、ベニー・チャン監督の遺作であり、ニコラス・ツェーと共演した「レイジング・ファイア」を放送します。全作品字幕放送。■番組HP：https://www.twellv.co.jp/program/drama/donnie-yen/
映画「イップ・マン 継承」
【出演者】ドニー・イェン、マックス・チャン、マイク・タイソン ほか【スタッフ】監督：ウィルソン・イップ
2月13日（金）よる8時～ 映画「イップ・マン 完結」
【出演者】ドニー・イェン、ウー・ユエ、スコット・アドキンス ほか【スタッフ】監督：ウィルソン・イップ
2月20日（金）よる7時55分～ 映画「レイジング・ファイア」
【出演者】ドニー・イェン、ニコラス・ツェー ほか【スタッフ】監督、脚本：ベニー・チャン
２．掲載時のお願い
作品紹介画像のトリミングは不可とします。【クレジット】映画「イップ・マン 継承」© 2015 Pegasus Motion Pictures (Hong Kong) Ltd. All Rights Reserved.映画「イップ・マン 完結」© 2019 Mandarin Motion Pictures Limited All Rights Reserved. 「レイジング・ファイア」©2021Emperor Film Production Company Limited Tencent Pictures Culture Media Company Limited Super Bullet Pictures Limited ALL RIGHTS RESERVED
