阪神電気鉄道株式会社（本社：大阪市福島区、社長：久須勇介）が運営する甲子園歴史館では、2月7日（土）から4月5日（日）までの間、「センバツ企画展2026 二枚看板」を開催します。





今回の企画展では、同じチームで切磋琢磨し合う「二人のエース」の関係を紐解きます。東北高校のダルビッシュ有選手・真壁賢守選手や、報徳学園高校の今朝丸裕喜選手・間木歩選手などの代表的なダブルエースの紹介や、関連する野球道具の展示を行います。また、前回大会をパネルや特別映像などで振り返るほか、19年ぶりの優勝を成し遂げた横浜高校・織田翔希選手のグローブや村田浩明監督のサイン色紙、浦和実業学園高校・石戸颯汰選手のグローブ、智辯学園和歌山高校・渡邉颯人選手のグローブなどを展示します。

さらに、今年3月に開催される第98回選抜高等学校野球大会に出場する全32校のユニフォーム展示・学校紹介や、優勝校に贈られる紫紺の優勝旗・優勝杯、準優勝校に贈られる準優勝旗の展示も行います。





なお、選抜大会期間中には、連動企画として阪神甲子園球場内売店でグルメキャンペーン「センバツ グルメフェア～味の二枚看板～」を開催します。対象グルメをご購入いただいた方には先着でノベルティをプレゼントします。





企画展の概要は、次のとおりです。





「センバツ企画展2026 二枚看板」の概要





【開催期間】 2月7日（土）から4月5日（日）まで

【開催場所】 甲子園歴史館内「企画展コーナー」





【主な展示内容】

◎二枚看板

代表的なダブルエースの紹介を行い、切磋琢磨し合う「二人のエース」の関係を紐解きます。

＜主な展示品＞

・東北高校 ダルビッシュ有選手のグローブ

・横浜高校 藤平尚真選手のグローブ

・報徳学園高校 今朝丸裕喜選手のグローブ など

◎第98回選抜高等学校野球大会出場校紹介

出場する全32校を各学校のユニフォームやパネルで紹介します。

◎前回大会の振り返り

昨年の第97回選抜高等学校野球大会をパネルや特別映像で振り返ります。

＜主な展示品＞

・横浜高校 優勝寄せ書きボール、村田浩明監督の色紙、織田翔希選手のグローブ

・浦和実業学園高校 石戸颯汰選手のグローブ

・智辯学園和歌山高校 渡邉颯人選手のグローブ など

＜特別映像＞

第97回選抜高等学校野球大会の印象的なシーンを振り返る特別映像です。

◎選抜高等学校野球大会の優勝旗・優勝杯・準優勝旗

展示期間：開会式終了後～決勝戦前日まで

※2月7日（土）～開会式リハーサル前日までは、優勝旗・準優勝旗のレプリカを展示予定です。

※展示期間は変更となる場合があります。

◎校名プレート展示

組合せ抽選会で使用された校名プレートを持って写真撮影をお楽しみいただけます。

展示期間：3月6日（金）の組合せ抽選会終了以降、準備でき次第設置予定。





【入場料】 甲子園歴史館入館料に含まれます（別途料金は不要）。





◆甲子園歴史館 営業のご案内◆

＜営業時間＞

10：00～18：00（2月は10：00～17：00）

選抜高等学校野球大会期間中（休養日含む）9：00～18：00

※入館は閉館時間の30分前まで

※大会期間中、営業時間が延長となる場合があります。

＜休館日＞

月曜日（試合開催日、祝日を除く。）

※選抜高等学校野球大会期間中（休養日を含む。）の月曜日は開館

※2月2日（月）～6日（金）はメンテナンスのため休館

＜入館料＞ おとな900円、高校生700円、こども500円（いずれも税込み）

＜場所＞ 甲子園プラス2階

＜お問合せ＞ 0798-49-4509（営業時間内に限る。）





その他イベント





【センバツグルメフェア～味の二枚看板～】

第98回選抜高等学校野球大会の開催期間中に、阪神甲子園球場内売店で、甲子園歴史館の企画展「センバツ企画展2026 二枚看板」と連動したグルメキャンペーンを開催します。

詳細は2月中旬に、阪神甲子園球場のHPなどで発表する予定です。

○本キャンペーンの詳細はこちらに掲載します。

https://koshien.hanshin.co.jp/information/detail/995.html





