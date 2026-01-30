SAILFOR株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役：中尾裕希)は、SBC湘南美容クリニック所属の柔道家・角田夏実選手による「これまでの私、これからの私」の発表会見を開催しました。





SBC湘南美容クリニック所属 女子柔道48キロ級 角田夏実





角田選手は遅咲きながらも、代名詞である巴投げを武器に、日本女子柔道史上最年長での金メダル獲得という快挙を成し遂げましたが、本会見では第一線を退くことを発表しました。





角田選手は柔道着を纏った新しい会見スタイルで登壇し、これまでの競技人生を振り返るとともに、柔道家として今後の活動についても語りました。柔道着スタイルでの会見を行った意図として角田選手は「これからも柔道家でいることを表したい」と話し、柔道普及や今後に取り組んでいきたい目標を語りました。また、角田は記者の方々にサプライズとして、希望する方へ巴投げを披露しました。





会見の最後にコーチとして共に戦った今井優子さん(東海大学体育会女子柔道部監督)がサプライズゲストとして登壇。花束贈呈を行い、会見に花を添えました。









▼角田夏実選手のこれからの活動方針

https://www.atpress.ne.jp/releases/569682/att_569682_1.pdf









■会社概要

社名 ： SAILFOR株式会社

代表者 ： 代表取締役 中尾裕希

所在地 ： 〒103-0027 東京都中央区日本橋2-15-3 平和不動産日本橋ビル5階

設立 ： 2024年12月

事業内容： アスリートマネジメント事業／ゴルフ事業／キャスティング事業

URL ： https://sailfor.jp/