ゲーミングデバイスブランド「Pulsar Gaming Gears」日本初公式フラグシップストアPulsar Playstore Tokyo Akihabara 1月31日(土)グランドオープン

AplusXJapan株式会社

AplusX Japan株式会社（本社：千葉県船橋市、代表取締役社長：田村洋祐）は、2026年1月31日（土）、東京・秋葉原のソフマップAKIBAパソコン・デジタル館7Fに、ゲーミングデバイスブランド「Pulsar Gaming Gears」日本初のフラグシップストアとなる「Pulsar Playstore Tokyo Akihabara」をオープンいたします。

Pulsar Playstore Tokyo Akihabaraは、Pulsar Gaming Gearsが展開する製品とブランドの世界観を、実際に「触れて・試して・選べる」体験型スペースです。東京・秋葉原の「ソフマップAKIBAパソコン・デジタル館」内に出店する本ストアを通じて、Pulsar Gaming Gearsならではのプロダクト体験を、より多くのユーザーの皆さまにお届けしてまいります。

店内では、Pulsar Gaming Gearsのマウス、マウスパッド、キーボードなどの主要製品を幅広く展示。実際の使用シーンを想定した体験スペースにて、操作感やフィット感をお試しいただけます。

また、本ストア限定で体験可能な限定展示モデルや、新製品の先行展示・先行販売も予定しており、Pulsar Gaming Gearsの最新ラインアップをいち早くお楽しみいただけます。

製品選びに迷われた際には、専門スタッフがプレイスタイルや用途に応じて、最適なデバイスをご案内いたします。

Pulsar Playstore Tokyo Akihabaraは、単なる販売拠点にとどまらず、Pulsar Gaming Gearsの開発思想やeスポーツへの取り組みを発信するフラグシップ拠点として、ブランドの“プレイ体験”を秋葉原から発信してまいります。

＜オープン記念特典＞

オープンを記念し、2026年1月31日（土）・2月1日（日）の2日間、「Pulsar Playstore Tokyo Akihabara（ソフマップAKIBAパソコン・デジタル館7F）」にてマウス・マウスパッド・キーボードをご購入いただいたお客様を対象に、店舗限定ノベルティをプレゼントいたします。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

さらに、数量限定の特別価格商品や先行販売商品もご用意しております。

店舗詳細

■ソフマップAKIBAパソコン・デジタル館7F

■営業時間

11:00～20:00

■住所

〒101-0021

東京都千代田区外神田3-13-12 IMYビル

ソフマップAKIBAパソコン・デジタル館7F

■アクセス

JR秋葉原駅 徒歩5分

Pulsar Gaming Gearsについて

Pulsar Gaming Gearsは、ハイテク製品をより良いコストパフォーマンスで消費者に提供することを使命とし、2020年7月7日に設立されたesportsギアブランドです。

メンバーは10年以上に渡ってゲーミングギア業界に身を置き、深い技術的背景と経験を持っています。

ホームページ：https://pulsargg.jp

公式X：https://x.com/PulsarJapan

【お客様からのお問い合わせ先】

《Pulsar Gaming Gears Japan》

support@pulsargg.jp