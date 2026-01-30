ダッソー・システムズ株式会社- ダッソー・システムズがSOLIDWORKSおよび3DEXPERIENCEプラットフォームのユーザー・コミュニティを対象とした年次イベントを、2月1日（日）から4日（水）まで米国テキサス州ヒューストンで開催- NVIDIA創業者兼CEOのジェンスン・フアン氏、ハッカー兼発明家のパブロス・ホルマン氏、インフルエンサーのジェイ・フォーグラー（Engineezy）氏らがゲストスピーカーとして登壇予定- 想像の限界を押し広げる3D UNIV+RSES（3Dユニバース）と人工知能（AI）の力を示すプログラム

※本リリースは、仏ヴェリジー＝ヴィラクブレーにて現地時間2026年 1月29日に発表したリリース(https://www.3ds.com/newsroom/press-releases/ai-forefront-creation-and-innovation-exploring-future-design-and-manufacturing-dassault-systemes-3dexperience-world-2026)の日本語参考訳です。

ダッソー・システムズ(https://www.3ds.com/ja/)（Euronext Paris: FR0014003TT8、DSY.PA）は本日、2月1日（日）から4日（水）まで米国テキサス州ヒューストンにて3DEXPERIENCE World(https://www.3dexperienceworld.com/?_gl=1*wk2km6*_gcl_au*MTY2MDgyMDY0NC4xNzY3NzY1OTUy*_ga*MjEwMjc3MDkzMi4xNzY3NzYwMDkx*_ga_DYJDKXYEZ4*czE3Njk2NTE2NzEkbzUxJGcxJHQxNzY5NjU0NjE4JGo0NyRsMCRoMA..*_ga_39DKQ0LYW1*czE3Njk2NTM2MzckbzUyJGcxJHQxNzY5NjU0NjE4JGo0OCRsMCRoMA..*_ga_TPGKGE8GTG*czE3Njk2NTE2NzIkbzU0JGcxJHQxNzY5NjU0NjE4JGo0NyRsMCRoMA..&3dssid=4d086e27-d352-43e5-83c3-1e81c74f05ad&3dsvid=676e9dad-6267-4e1a-8cf6-407b4ebd7515)を開催することを発表しました。この年次イベントには、設計から製造までの未来 をテーマに、世界中から数千人のSOLIDWORKSと3DEXPERIENCEプラットフォームのユーザーが集結し、創造と革新の中核をなす3D UNIV+RSES（3Dユニバース）と人工知能（AI）を探求します。

ゲストスピーカーとして、NVIDIA創業者兼CEOのジェンスン・フアン氏、6,000件以上の特許を有する著名なハッカー兼発明家のパブロス・ホルマン氏、そしてSTEAM（科学・技術・工学・芸術・数学を統合的に学び、創造力と問題解決能力を育む教育アプローチ）の提唱者でインフルエンサーでもあるジェイ・フォーグラー（Engineezy）氏が登壇。想像力の限界を押し広げるバーチャル環境を実現する技術に深く迫る多彩なプログラムが幕を開けます。3D UNIV+RSESの発表から1年を迎えた本イベントでダッソー・システムズは、支援型、予測型、生成型AIを包括的に捉えた取り組みを紹介し、これらのAIが、より効率的で持続可能かつ成功につながる設計、シミュレーション、製造、ガバナンスを支える役割を明確にします。

イベントの主なハイライト：

- ダッソー・システムズのCEOであるパスカル・ダロズ、SOLIDWORKS CEO兼R&D 担当バイス・プレジデントであるマニッシュ・クマー、CRE 担当シニア・バイス・プレジデントであるジャン・パオロ・バッシによる講演- パブロス・ホルマン氏による、新興技術を通じて世界の最重要課題に挑むための先進的ロードマップ、ならびにEngineezy氏による、工学、芸術、ストーリーテリングの融合に関する基調講演- マニッシュ・クマーおよびSOLIDWORKS戦略担当バイス・プレジデントのスーチー・ジェンによる、創造性と革新、そしてコミュニティに関する考察- SOLIDWORKSの最新アップデートから特に重要な10機能の紹介- 初心者から上級者までを対象とした数百の技術トレーニング、学習プログラム、認定資格取得の機会、交流イベント- 世界9カ国から集まった12チームが参加し、技術、創造力、工学力で社会課題の解決に挑戦するAAKRUTI国際学生デザイン・イノベーション・コンペティション- 3DEXPERIENCEプレイグラウンドでは、Model Mania、Model Mania Xtreme、教育ゾーン、メーカーゾーンなどを展開- SOLIDWORKSのお客様およびスタートアッププログラム参加企業であるMolteni Group、 Westwood Robotics、Psyonic、Sparx Hockey、COM-PAK+、NOVOFERM、Bruddenによる製品デモ

SOLIDWORKS CEO兼R&D 担当バイス・プレジデントであるマニッシュ・クマーは次のように述べています。「人工知能は人々の働き方を大きく変えています。業務を自動化すると同時に、創造と革新に充てる時間を生み出しています。3DEXPERIENCE World 2026では、SOLIDWORKSおよび3DEXPERIENCEプラットフォームのユーザー向けに、AIを搭載した当社のポートフォリオの価値を紹介します。これは、800万人のユーザーにサービスを提供するために、製品開発を前進させ続ける当社の革新の賜物です」

