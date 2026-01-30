【二子玉川 蔦屋家電】「本とコーヒーに出会う」フェアを1/30(金)より開催

二子玉川 蔦屋家電（東京都世田谷区）は、2026年1月30日（金）から3月18日（水）の期間、「本とコーヒーに出会う」フェアを開催します。慌ただしい日常から少し離れ、ほっと一息、自分だけの有意義な時間のお供である“本とコーヒー”との出会いを、蔦屋家電で探してみませんか。



フェアでは、世界中のコーヒー愛好家に支持されるインディペンデントなコーヒーカルチャーマガジン『Standart』の日本語版編集部と、人と本を結ぶ活動をされているブックディレクター・鈴木美波さん、そして蔦屋家電のコンシェルジュによるおすすめの本、コーヒー豆、コーヒーツールを厳選してご紹介するほか、2月22日（日）には、「本とコーヒーの“新しい習慣”」をテーマにしたトークイベントも開催します。


このフェアを通じて、本やコーヒーとの新たな出会いを生み、また、その世界の奥深さを知るきっかけをご提供します。



本とコーヒーの"新しい習慣づくり"


皆さんは普段、どのような時に本を読みますか？　どのような時にコーヒーを飲みますか？　日常に溶け込んでいる方もいれば、ちょっと特別な時間として楽しんでいる方、一方で、好きだけれどあまり時間をかけられていない……という方もいらっしゃるかもしれません。


そんな、本もコーヒーも好きな方々に楽しんでいただける本やコーヒー豆、コーヒーツールを、『Standart』日本語版編集部と、ブックディレクター・鈴木美波さん、そして二子玉川 蔦屋家電 デザインコンシェルジュ・粕川ゆきの三者が厳選しました。



日程：2026年1月30（金）～3月18日（水）


場所：1階 BOOKストリート






2月22日（日）にはトークイベントも開催


「三大読書スポットは？」「紙の本を選び、コーヒー豆を挽く手間を選ぶのはなぜか？」「毎日飲むコーヒーと非日常のコーヒーの違いは？」「読めないとき、飲めないときはどうする？」……などなど、たくさんのキーワードを元に、暮らしの中の、そして仕事としての、本とコーヒーについて語り尽くすトークイベントです。


ご参加の皆様にも、事前アンケートにて「キーワード」をお送りいただき、トークの中で取り上げます。一緒に語り合うような気持ちで、ぜひご参加ください。



日程：2026年2月22日（日）14:00～15:30


場所：二子玉川 蔦屋家電 2F EVENT SPACE


お申込み方法：Peatix（https://peatix.com/event/4824125）にてチケットをご購入ください。


参加費：１.『Standart 34（最新号）』付チケット　4,050円（税込）


　　　　２.写真集『A Measure of Life: Coffee Moments from the Past Century』付チケット　8,400円


　　　　３.参加チケット　1,650円（税込）



ゲスト：



室本 寿和（むろもと・としかず）


オーストラリアで翻訳・通訳を学び、オランダでは翻訳・印刷業界に携わる。2017年、コーヒーカルチャーマガジン『Standart』日本語版を創刊し、編集長に就任。現在は地元・福岡を拠点に、グローバルな視点からコーヒーカルチャーを発信している。2021年4月には福岡にてコーヒーショップ「BASKING COFFEE kasugabaru」をオープン。編集者とバリスタ、二つの顔を行き来しながら活動中。


鈴木美波（すずき・みなみ）


埼玉県生まれ。ブックディレクター。東京都内にて図書館、大型書店でのスタッフを経験し、渋谷の出版社兼書店SPBSで15年間勤務。2025年に退職し、人と本を結ぶ活動をおこなう。2026年半ばごろに本屋を開業予定。


司書資格保有。読書会eat read主宰。


コンシェルジュが選んだ“一冊”と“一杯”


蔦屋家電のコンシェルジュたちが、今回のフェアにちなみ、出会いというキーワードでおすすめの一冊を選びました。


「運命の出会いを描く物語」「未知の世界に出会う」「知らない味に会いに行く」「新しい自分と新しい世界」「ホッとしたいときに出会いたい絵本」「それぞれの人生、それぞれの味」「色んな“違い”に出会う旅」「至福のひとときに浸る」など、選び抜かれた“一冊”とお気に入りの“一杯”で、至福の時間をすごしてみませんか。



日程：2026年1月30（金）～3月18日（水）


場所：1階 ステージ






最先端コーヒーマシンと出会える「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」体験会


香り豊かなエスプレッソ、すっきりしたアメリカーノ、職人が淹れるようなドリップタイプのコーヒーまで、プロのバリスタが淹れるような味わいのコーヒーを、ご自宅で簡単に再現できるコーヒーマシン「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」を無料でご体験いただけます。


2つの「日本初」(※1)の機能を搭載しています。1台で3つの本格抽出ができる“スマート抽出”機能と、ホームコンポスト可能な“土に還る”紙製コーヒーポッド(※2)が、次世代のコーヒー体験を叶えます。


「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」で”未来のおうちカフェ”をぜひ楽しんでみませんか？



日程：2026年1月31日（土）～2026年2月1日（日）


時間：11:00～19:00


場所：2階 E-room1


主催：ネスレ日本株式会社


※1：ネスレ日本調べ：日本で販売している家庭用コーヒーメーカーにおいて、2025年6月末時点


※2：1杯分のコーヒーを密閉した容器のこと






店舗情報







二子玉川 蔦屋家電


2015年5月、複合商業施設「二子玉川ライズ・ショッピングセンター」内にオープン。


BOOK & CAFEの空間で、コンシェルジュがライフスタイルを提案する新しいスタイルの家電店です。また家電だけでなく、日々の生活をもっと刺激的にしてくれるインテリアや本、雑貨などを販売するアート＆テクノロジーに満ちた場所です。


世界中のユニークなプロダクトやサービスを発見・体験できるショールーム「蔦屋家電＋」や、カフェとしても、バーとしても、オフィスとしても利用できる「シェアラウンジ」など、刺激的で上質な時間を提供しています。



住所｜東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズS.C. テラスマーケット


電話番号｜03-5491-8550（代表）


営業時間｜10:00～20:00


定休日｜年中無休（元日を除く）


