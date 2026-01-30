「営業はツライ」時代は終わる。イレブンラボ、日本の営業を「属人化と長時間労働」から解放する音声AI事例を公開

Ｅｌｅｖｅｎ Ｌａｂｓ Ｊａｐａｎ合同会社

AI音声リサーチと技術のグローバルリーダーであるイレブンラボジャパン合同会社（本社：東京都千代田区、Japan & Koreaゼネラルマネージャー：田村 元、以下「イレブンラボ」）は、グローバル市場において営業・カスタマーエクスペリエンスの概念を根本から覆している最新の導入事例を公開いたしました。

現在、世界各国のトップ企業は、単なる効率化を超えた「音声AIによる営業組織のスケール」を加速させています。イレブンラボは、これらのグローバルな成功体験を日本市場へ最適化し、長らく伝統的な手法に縛られてきた日本の営業現場を「創造的かつ爆発的な成長」へと導くための新たな展望をここに発表いたします。

もう、体力や気力で売る時代ではない

近年多くの企業で営業DXが進められ、テクノロジーを活用してスマートな営業を実践しようという企業も増えています。しかし、いまだに多くの日本の営業現場では、「メールや電話の発信件数」や「テレアポの数」「メールの返信速度」といった、営業担当の体力や気力に依る戦い方が求められる現場も多いのが事実です。

しかし、世界に目を向ければ、その常識はすでに過去のものになりつつあります。

AI音声技術のリーダーとして、世界でFortune 500企業の75%以上もの企業に利用されているイレブンラボでは、こうした営業のあり方を根本から変えうる事例が出てきています。

私たちが提供するのは、単なる「自動音声」ではありません。会社の「トップ営業の情熱、トーン、説得力」をそのままコピーし、数千人に同時に届ける力です。

世界の先駆企業では、すでに「人間以上のスピード」で24時間働く営業がいる

アメリカで最大級の住宅用太陽光発電設置会社Freedom Forever社 およびアウトバウンド型営業のプロセス自動化を提供するLemlist（LEMPIRE社）の例

顧客からの連絡が来るのは、「営業時間内」とは限りません。また営業をかけるべき顧客も「日本語」に限りません。応対する営業が「売れる営業」か…による差異も企業を悩ませる種です。イレブンラボのAI音声技術は、そうした営業特有の課題の解決に貢献しています。

- 24時間365日、即座に「声」で繋がる： リード（見込み客）獲得から初動のコンタクトまでを音声AIが担うことで、24時間365日の即時対応を実現。応答速度の劇的な向上により、成約率の大幅な改善に成功しています。- 言葉の壁を、一瞬で溶かす： フランスのソーシャルセリングプラットフォーム、lemlistや、持続可能なエネルギー普及を目指すFreedom Foreverなどは、イレブンラボの技術を使って、パーソナライズされた音声メッセージを数千人規模に、多言語でパーソナライズされたメッセージを配信。言語の壁を超え、現地の文化に馴染む「声」でのアプローチを可能にしました。

Freedom Foreverの事例：https://elevenlabs.io/ja/blog/freedom-forever

lemlistの事例：https://elevenlabs.io/ja/blog/lemlist



インド最大級の中古車売買プラットフォーム CARS24の事例

- 「信頼」をスケールさせる： 中古車プラットフォームのCARS24は、顧客一人ひとりに最適化された音声案内を導入。AIによる自然なコミュニケーションが、ユーザーの信頼獲得とブランドロイヤリティ向上に直結しています。AIにしかできない「究極の丁寧さ」と「スピード」を両立。顧客はAIと話していることを忘れ、そのブランドを信頼し始めています。

CARS24の事例：https://elevenlabs.io/blog/cars24

イレブンラボ自身の社内適用事例

イレブンラボは、毎週数百件もの企業からのお問い合わせ（ウェブサイトのフォーム経由）を受けています。多くの問い合わせは、すでに公開されている料金プランや使い方ガイドで十分対応できる内容ですが、一部は大企業向けのカスタマイズが必要な重要な案件です。

これまでは営業チームが一つひとつ手作業で確認していましたが、追加の確認が必要になり、対応に時間がかかることが課題でした。そこで私たちは、自社開発のAIツールを使って「AI営業担当（名前：Jon）」を作成しました。

Jonは24時間365日、30以上の言語で対応可能。問い合わせが入るとすぐに電話（またはチャット）で丁寧に話を聞き、

- どんな使い方を考えているか、どれくらいの規模で使いたいか などを確認し、 すぐに適切な判断を下します。- 自社プランで十分な場合は、ガイドをご案内- 大企業向けのカスタムが必要そうな場合は、すぐに人間の営業担当とのミーティングを予約

このAI営業担当のJonは、まるで温かみのあるベテラン営業パーソンのように話し、難しい話もわかりやすく説明します。

AI営業担当のJon

実際に使った方からは「初めてこんなに役立つAIに出会った」「説明がとてもわかりやすい」「声が本物みたい」と高評価をいただいています（平均満足度8.7/10）。

主な成果（2025年現在）

- 週50件以上の電話対応（人間の営業2人分に相当）- お問い合わせの78%を、AIだけで最初から最後まで完結（人間の介入なし）- 対応時間が劇的に短縮：数日待たずに、数分でミーティング予約が可能に- 38カ国で多言語対応（平均週8言語以上使用）

イレブンラボの事例：https://elevenlabs.io/ja/blog/how-we-scaled-inbound-sales

「古い営業」をアップデートする3つの変化

現在の日本市場において、営業組織は「労働人口の減少」と「デジタル化の遅れ」という二大課題に直面しています。特に、属人化された営業手法や、電話応対・商談準備にかかる膨大な工数が、企業の成長を阻む要因となっていると言われています。

- 「若手の離職」が止まる： 新人に1日100件のテレアポをさせる時代は終わっていきます。初期アプローチは24時間働けるAIに任せ、若手も「人間にしかできない戦略的な交渉」など、付加価値が高く、本来の営業の楽しさを味わえる仕事に時間を使うことができるようになります。- 属人化からの脱却： 日本独自の丁寧な接客・営業スタイルをAIが学習。「あの営業しか売れない」を脱却し、トップ営業が持つ顧客の心を掴むノウハウを、AI音声として資産化。質の高い日本語での初期対応が可能になり、機会損失を減らします。- グローバル市場への即時参入：日本の優れた製品を持つ中小企業が、語学力の壁を感じることなく、ネイティブレベルの英語・中国語・スペイン語などで海外へ直接アウトバウンド営業を仕掛けることが可能になります。

営業を、数字に追われる「作業」から、価値を届ける「創造」へと戻す。 イレブンラボは、日本の営業を次のステージへ引き上げてまいります。

