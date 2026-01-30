DMM GAMES「クリエイティブチーム くまさん」5タイトル合同キャンペーン開催決定！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、2月2日（月）より「ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-」、「ティンクルスターナイツ」、「モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～」、「ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～」、「FLOWER KNIGHT GIRL」の5タイトル合同キャンペーン『チームくまさんタイトル 合同CP（以下「くまさんキャンペーン」）』を開催いたします。

●5タイトル合同キャンペーン『くまさんキャンペーン』開催！

開催期間：2026年2月2日（月）15:30 ～ 4月20日（月）23:59

「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションキャンペーンが再び開催！

今回の『くまさんキャンペーン』では「モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～」、「ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-」、「FLOWER KNIGHT GIRL」、「ティンクルスターナイツ」、「ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～」、の順にそれぞれの別々の期間にキャンペーンが開催されます！

キャンペーン期間は「くまさん祭り」の復刻や、新たなコラボキャラクターの登場、新キャラクターが活躍する特別なミニコラボシナリオが楽しめます。シナリオはリレー形式で話が展開される特別仕様！

さらに条件を達成すると豪華報酬がもらえる「リレーミッション」の開催、特別ログインボーナスの実施、開催記念パックの販売など豪華盛りだくさんの内容となっています！

各タイトルのキャンペーン期間が異なりますため、詳細は、特設サイトや予告PV、各タイトルのお知らせなどで順次公開されますので、ぜひチェックしてくださいね！

くまさんキャンペーン 特設サイト：https://kumasanfes.com/kmsncp04/(https://kumasanfes.com/kmsncp04/)

くまさんキャンペーン 予告PV：

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ud-A4fic3bg ]

【「くまさん祭り」が復刻開催決定！】

■「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が手掛ける5タイトルの夢のコラボレーションイベントが復刻！

『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「くまさん祭り」を復刻開催します。

「くまさん祭り」仕様の特別なコラボキャラクターたちも再登場し、再びイベントを遊ぶことができるようになります！

各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間にて復刻となりますので、まだ遊んでいない方はぜひ、この機会にプレイしてみてください！

※復刻開催スケジュールやイベント形式は、タイトルによって異なります。

※詳しくは各タイトルのお知らせをご確認ください。

【「くまさんキャンペーン」開催記念！新コラボキャラクターと特別ミニコラボシナリオが登場！】

■新たなコラボキャラクターとそのキャラクターたちが活躍するミニコラボシナリオが登場！

『くまさんキャンペーン』の開催を記念して、新たなコラボキャラクターが各タイトルに登場します！

また、コラボキャラクターが活躍する特別ミニコラボシナリオも公開！それぞれのタイトルを順にプレイしていくと、より楽しめるシナリオとなっておりますので、この機会にぜひ「クリエイティブチーム くまさん」のタイトルを遊び尽くしましょう！

※開催スケジュールやイベント形式はタイトルによって異なります。

※新キャラクターの詳細やミニコラボシナリオのあらすじなどの詳細は、特設サイトや各タイトルのお知らせをご確認ください。

【開催を記念して豪華キャンペーンを実施！】

■「くまさんCPバトンチケット」を集めて、豪華報酬をGET！「リレーミッション」開催！

2026年2月2日（月）15:30～4月20日（月）23:59まで、『くまさんキャンペーン』の開催を記念して「くまさんキャンペーン開催記念！リレーミッション」を開催します。

各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間に、対象のタイトルをプレイすると、ログインボーナスやパック購入で「くまさんCPバトンチケット」を獲得可能！

各タイトルや全体で集めたチケットの枚数に応じて、各タイトルに応じた「最高レアキャラ確定チケット」など豪華報酬を全タイトルでプレゼント！

さらに！「くまさんCPバトンチケット」1枚につき一口抽選参加で、最大5,000DMMポイントや「コラボキャラアクリルスタンドセット」が当たるチャンス！詳細は特設サイトをご確認ください。

■「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」開催！

各タイトル『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんキャンペーン開催記念！ログインボーナス」を開催します。

各タイトルの「くまさんキャンペーン」開催期間に、対象のタイトルをプレイすると、ログイン日数に応じて「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や各タイトルの無償石などがもらえます！

この機会に初めての方も、過去に遊んだことのある方も、ログインして報酬を受け取りましょう！

各タイトルのスケジュールや実施内容は「くまさんキャンペーン」特設サイトやお知らせにて順次公開いたしますので、

お見逃しなく！

※ログインボーナスにて入手可能な「くまさんCPバトンチケット」は各タイトルでの「くまさんキャンペーン」開催期間のみでの入手となります。

■「くまさんキャンペーン開催記念！リレーパック」販売！

各タイトル『くまさんキャンペーン』の開催期間にて、「くまさんCP開催記念！リレーパックA・B」を販売いたします！

「リレーミッション」の参加に必要な「くまさんCPバトンチケット」や、各タイトルの有償石・無償石がお得に手に入る特別な販売物になっておりますので、お見逃しなく！

各タイトルの販売スケジュールや詳しいパック内容は、「くまさんキャンペーン」特設ティザーサイトにて順次公開いたしますので、お見逃しなく！

※リレーパックにて入手可能な「くまさんCPバトンチケット」は各タイトルでの「くまさんキャンペーン」開催期間のみでの入手となります。

ぜひこの機会に「はせP」と「クリエイティブチーム くまさん」が織りなす世界をお楽しみください！

※開催期間は、状況により変更される場合があります。詳細は各タイトルのお知らせをご確認ください。

●「クリエイティブチーム くまさん」とは

「はせP」を筆頭としたDMM GAMESデザイナーを中心に、2019年に発足したIP制作チーム。「クリエイティブチーム くまさん」には、著名なイラストレーターやデザイナーが多数在籍し、社内外と協力体制を作りDMM GAMESの様々なタイトルのクリエイティブ全般を担います。

【製品概要】

●ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

・タイトル：ガールズクリエイション -少女藝術綺譚-

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版、クラウド版）

・ガールズクリエイション公式サイト：https://girlscreation.com/

・公式X：https://x.com/girlscreationPR

・権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

●ティンクルスターナイツ

・タイトル：ティンクルスターナイツ

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

・ティンクルスターナイツ公式サイト：https://twinklestarknights.jp/

・公式X：https://x.com/starknights_PR

・権利表記：(C)2023 EXNOA LLC/(C)2023 Studio KUMASAN Inc.

●ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・タイトル：ミストトレインガールズ～霧の世界の車窓から～

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

・ミストトレインガールズ公式サイト：https://mist-train-girls.com/

・公式X：https://x.com/mist_staff

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UC9oMOn0nOSSC2NHHt-kz2CA

・権利表記：(C)2020 EXNOA LLC/(C)2020 Studio KUMASAN Inc./(C)KMS,inc.

●FLOWER KNIGHT GIRL

・タイトル：FLOWER KNIGHT GIRL

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（ブラウザ版、DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

・公式サイト：https://flower-knight-girl.com/

・公式X：https://x.com/flower_staff

・権利表記：(C)2015 EXNOA LLC

●モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～

・タイトル：モンスター娘TD～ボクは絶海の孤島でモン娘たちに溺愛されて困っています～

・プラットフォーム：PC（ブラウザ版、DMM GAMES PLAYER版）/スマートフォン（DMM GAMES STORE版）/App Store/Google Play

・公式サイト：https://monmusu-td.jp

・公式X：https://x.com/monmusu_td

・公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/channel/UClEDIW9sUPrdGWo0PDbvrcw

・権利表記：(C)2021 EXNOA LLC/(C)2021 Studio KUMASAN Inc.

※Google Play および Google Play ロゴは Google LLC の商標です。