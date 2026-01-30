Buzzreach、日本への治験誘致強化のためeCOA/DCTベンダーXincere社と戦略的パートナーシップを締結

株式会社Buzzreach

株式会社Buzzreach（本社：東京都港区、代表取締役CEO：猪川 崇輝、以下「Buzzreach」）は、Decentralized Clinical Trial（以下、DCT）および電子的臨床アウトカム評価（eCOA）分野のリーディングカンパニーである Xincere Med Tech Inc.（本社：上海、Founder & CEO：Kevin Lin、以下「Xincere」）と、戦略的パートナーシップを締結いたしました。

本提携を通じて、両社はアジアおよびグローバル市場における日本への治験誘致や DCT・治験デジタル化の加速と品質向上 を目指し、技術・プラットフォーム・患者リクルート領域での連携を強化してまいります。

■ 提携の背景

日本はアジアにおける臨床試験の重要拠点として、DCTや治験のデジタル化が急速に進展しています。一方、中国をはじめとしたアジア諸国では、巨大な患者プールと迅速な試験運用体制を背景に、国際共同治験の需要が年々高まっており、中国に本社を置く企業が開始する治験数はグローバル全体で米国の35%に次ぐ30%を占める割合となってきています。（IQVIA Institute社発行レポート(https://www.iqvia.com/insights/the-iqvia-institute/reports-and-publications/reports/global-trends-in-r-and-d-2025?fbclid=IwY2xjawPjffFleHRuA2FlbQIxMABicmlkETE0TThIVUJwNmU0Z2FqZFdtc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHq64C-3g_7ioLtOyCHoHt2tCVu8c8YoVpf2HvcgECnODwIvGKi6s0Rk2HI2U_aem_IUFI-saIdKOHq8o-pYOABA)参照）

Xincereは、アジアおよび欧米において90件以上のeCOAプロジェクトを含む多数のDCT関連プロジェクトを展開し、160社以上の製薬・バイオテック企業、580以上の治験実施施設、累計33,000人以上の患者を支援してきた、アジアを代表するCOA / eCOA / DCT領域のリーディングカンパニーです。日本国内においても、eCOAソリューションの実装実績を有しています。アジア全域において、品質・スピード・患者体験を両立した、患者中心の臨床試験基盤の構築を実現することを目指します。

■ 本提携による主な取り組み

1. DCT・eCOA技術・治験デジタル基盤の共同推進と日本国内の販売/運用支援

2. 患者リクルート・パートナーサイト連携の強化

3. 中国企業の日本での治験誘致と実施支援

4. アジアにおける国際共同治験の支援

5. 臨床試験デジタル化に関する共同研究

■ コメント

Xincere Founder & CEO Kevin Lin 氏:

日本は、世界における新薬研究開発および臨床研究の重要な拠点の一つであり、日本のPMDAも、患者中心の医薬品開発の考え方を強く推進しています。

Buzzreach Co-Founder & COO & Global sales Head 青柳:

Buzzreachは、治験に関する情報を必要とする患者の皆さまへ、適切な情報を確実に届けることを目的に事業を開始し、創業当初より患者向け治験検索サイト「Search My Trial（smt）」（https://www.searchmytrial.com/）や治験実施医療機関の業務支援「StudyWorks(https://product.puzz.app/lp/sw/)」を立ち上げてまいりました。

今回のXincere社との戦略的パートナーシップを通じて、DCTおよびeCOAをはじめとしたデジタル技術を活用し、患者様がより安心して、より円滑に治験へ参加できる環境づくりを推進していきたいと考えています。

■ Xincere について

Shanghai Xincere Med Tech Inc. は、DCTプラットフォームおよび患者中心のデジタル治験ソリューションを提供するテクノロジー企業です。

Website：https://en.xinceremed.com/

■ Buzzreachについて

Buzzreachは、治験参加希望者と治験実施医療機関をつなぐヘルステックスタートアップ企業であり、国内最大級のパートナーサイト（治験協力医療機関）ネットワークと治験業務支援ツールにより日本の治験効率化、ドラッグラグ/ロスの削減を推進しています。

■本件に関するお問い合わせ先

株式会社Buzzreach 広報担当

Email：info@buzzreach.co.jp

Website： https://www.buzzreach.co.jp/