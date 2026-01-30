【イベント告知】仙台市「TGA-DeepTech-2025」成長支援プログラム成果発表会『SENDAI DEMODAY! 』を開催

株式会社みらいワークス

当社が受託事業者として運営事務局を務めている仙台市主催アクセラレーションプログラム「TGA～DeepTech～2025」の成長支援プログラムの成果報告会（デモデイ）を、2026年2月24日（火）に YUI NOS（仙台市青葉区）で開催いたします。

本プログラムでは、大学発の研究シーズ等を活用し、仙台・東北地域のロールモデルとなり得る研究開発型スタートアップの創出・育成を目指して、採択された各社の抱える問題や課題などのニーズに応じた「カスタマイズ型支援」を提供してまいりました。

各社との取り組みや成果について、2025年度の成長支援プログラム採択先7社の報告会を実施いたします。

また、マイクロ波化学株式会社の代表取締役社長CEO 吉野 巌 氏による基調講演、VC/CVCや支援者によるトークセッションも予定しており、交流会も実施いたします。

採択先のさらなる事業成長の加速だけでなく、スタートアップ支援者との新たな協業や取引拡大に繋がることを期待しております。一般の観覧も受け付けておりますので、仙台・東北を代表するスタートアップの革新的な技術と事業成長をぜひ会場で体感ください。

開催概要

採択者一覧

基調講演

大阪大学発スタートアップとして東証グロースへの上場を果たした、マイクロ波化学株式会社の代表取締役社長CEO 吉野 巌 氏にご登壇いただきます。独自のマイクロ波技術を核に、化学産業のプロセスを革新し続ける同社の軌跡を、創業者自ら語っていただき、「地域発スタートアップが世界で勝つための戦略とは何か？」を、採択先スタートアップ・参加者へレクチャーいただきます。

お問合せ

運営事務局 tga@mirai-works.co.jp（株式会社みらいワークス）

※本応募フォームで取得した内容は、本件プログラムの主催である仙台市及び運営事務局の株式会社みらいワークスにて共有し、本イベントに関するお知らせ、各種情報提供業務のために適切に管理し利用することといたします。

