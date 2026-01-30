½Ë¡ØÂç¿À¡Ù20¼þÇ¯¡ª¡¡¡ÖÂç¿À 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È ～Âç¿À ²»³¨´¬～¡×¤¬2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë)¤Ë³«ºÅ·èÄê¡ª
¡ØÂç¿À¡Ù¤Ï2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¡¢º£¤Ê¤ªÀ¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥²ー¥à¤Ç¤¹¡£ËÜÇ¯4·î¤Ë20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÂç¿À¡Ù¡£¤½¤ÎÀáÌÜ¤ò½Ë¤¦¡¢¥·¥êー¥º½é¤Î¸ø¼°¥³¥ó¥µー¥È¡ÖÂç¿À 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È ～Âç¿À ²»³¨´¬～¡×¤¬¡¢Íè¤ë2026Ç¯4·î29Æü¡Ê¿å¡¦½Ë¡Ë¤Ë Bunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë»ö¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÂç¿À¡×20¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤âËÜÆü¥Æ¥£¥¶ー¥ªー¥×¥ó¡£ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¾þ¤ë¤Î¤ÏÂè1ºî¡ØÂç¿À¡Ù¤Î¥í¥´¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½ñÆ»²È À®ÅÄâÃÀ¡»á¤Î¼ê¤Ë¤è¤ë¡Ö20¡×¤ÎÊ¸»ú¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥í¥´¥Þー¥¯¡£¤³¤Á¤é¤Î¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÂç¿À20¼þÇ¯´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍÍ¡¹¤ÊºÇ¿·¾ðÊó¤ò½ç¼¡¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤æ¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£4·îÍ½Äê¤ÎËÜ¸ø³«¤Ë¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ËÜÆü¥Æ¥£¥¶ー¥ªー¥×¥ó¡ª¡¡¡ÖÂç¿À¡×20¼þÇ¯µÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.capcom-games.com/o-kami/20th/ja-jp/
¡ØÂç¿À¡ÙÈ¯Çä20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥·¥êー¥º½é¤È¤Ê¤ë¸ø¼°¥³¥ó¥µー¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÖÂÀÍÛ¤Ï¾º¤ë¡×¤Îºî¶Ê¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¶áÆ£Îæ»á¤¬±éÁÕ¤µ¤ì¤ëÁ´¶Ê¤ÎÊÔ¶Ê¤òÃ´Åö¤·¡¢ÏÂ³Ú´ï¤Ë¤Ï¹ñÆâ³°¤Ç³èÌö¤¹¤ëÏÂ³Ú´ïÁÕ¼Ô¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖAUN J CLASSIC ORCHESTRA¡×¤¬»²²Ã¡£ÏÂ³Ú´ï¤È´É¸¹³Ú¤Î¶¨±é¤ÇÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Î¶½Ê³¤È´¶Æ°¤¬À¸±éÁÕ¤ÇÁÉ¤ë¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥³¥ó¥µー¥È¡£¤³¤Î°ìÌë¤ò¤É¤¦¤¾¡¢¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª¡¡
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸ø±éÌ¾¡§Âç¿À 20¼þÇ¯µÇ°¥³¥ó¥µー¥È ～Âç¿À ²»³¨´¬～¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Æü»þ¡§2026Ç¯4·î29Æü(¿å¡¦½Ë) ¡¡17:00³«±é (16:00³«¾ì)¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²ñ¾ì¡§Bunkamura¥ªー¥Á¥ãー¥É¥Ûー¥ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡»Ø´ø¡§°æÅÄ¾¡Âç¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡±éÁÕ¡§AUN J CLASSIC ORCHESTRA¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡Âç¿À 20th Anniversary Orchestra
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§http://www.promax.co.jp/okami
¥³¥ó¥µー¥È¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§@Okami_Concert
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¼õÉÕÆüÄø¡Û
Àè¹ÔÈÎÇä¡§2026Ç¯1·î30Æü(¶â)13:00 ～ 2·î8Æü(Æü)23:59
https://l-tike.com/okami2026/
¢¨ÃêÁªÅöÍî¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯2·î11Æü(¿å¡¦½Ë)15:00 ～ 2·î14Æü(ÅÚ)23:00
°ìÈÌÈÎÇä¡§2025Ç¯2·î15Æü(Æü)10:00 ～
https://l-tike.com/okami2026/
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡Û
ÆÃÅµÉÕ¤SÀÊ¡Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¦ÆÃÅµ¥°¥Ã¥ºÉÕ¡Ë¡§13,200±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
SÀÊ¡§9,900±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
AÀÊ¡§8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Á´ÀÊ»ØÄê
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤ÏÅöÆüÁë¸ý¤Ë¤Æ°ú´¹¤¨Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡ÖÆÃÅµÉÕ¤SÀÊ¡×¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡¦ÆÃÅµ¥°¥Ã¥º¤¬ÉÕ¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÇÛÁ÷°ú¼è¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£
¢¨¡ÖÆÃÅµÉÕ¤SÀÊ¡×¤Ï¡¢¥íー¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ß¤Î¼è¤ê°·¤¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡ØÂç¿À¡Ù¤È¤Ï¡©
¤³¤ÎÀ¤¤ÎÌ¿¤¬¡¢ÁÉ¤ë¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡2006Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ØÂç¿À¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ²è¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥Ã¥Á¤ÇÉ½¸½¤µ¤ì¤¿ÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¡ÈÂç¿À¡É¥¢¥Þ¥Æ¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¿ôÂ¿¤ÎÀ¸Ì¿¤ò¼è¤êÌá¤¹ËÁ¸±¤ØÄ©¤à¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÁÖ²÷¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤µ¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤æ¤¯³Ú¤·¤µ¤Ë²Ã¤¨ÆÈ¼«¤Î¥²ー¥à¥·¥¹¥Æ¥à¡ÈÉ®¤·¤é¤Ù¡É¤Ë¤è¤êº¤Æñ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë³Ú¤·¤µ¤¬¥×¥ì¥¤¥äー¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÆÈÁÏÅª¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤ä¿´²¹¤Þ¤ë¥¹¥Èー¥êー¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥²ー¥à¤Î³Ú¤·¤ß¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡ØÂç¿À¡Ù¤ÏÈ¯Çä¤«¤é20Ç¯¶á¤¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤¿º£¤Ê¤ª¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤«¤é°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¡£