【楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー受賞記念】GDOゴルフショップ 楽天市場店でポイント4倍！ 4日間限定キャンペーン開催

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（本社：東京都品川区、代表取締役社長：石坂 信也、以下「GDO」）が運営する「GDOゴルフショップ 楽天市場店」（https://www.rakuten.co.jp/gdoshop/

）は、楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025『ジャンル賞（ゴルフ）』を受賞しました。これを記念し、楽天ポイント4倍の特別キャンペーンを2026年1月30日（金）午前10時から4日間限定で開催します。

本キャンペーンは、楽天市場において年間の優秀ショップとして評価された受賞店舗のみが対象となる特別企画です。期間中に対象ショップでお買い物をすると、通常ポイントに加えて特典ポイントが付与され、楽天ポイントが通常の4倍となります。

GDOゴルフショップ 楽天市場店はゴルフクラブ、ゴルフウェア、アクセサリーなど幅広いゴルフ関連商品を取りそろえています。

■キャンペーン詳細

-キャンペーン名：

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025受賞記念ポイントアップキャンペーン

-キャンペーン期間：

2026年1月30日（金）10:00 ～ 2026年2月3日（火）9:59

-キャンペーン内容：

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025受賞ショップでのお買い物で楽天ポイント4倍（通常ポイント1倍＋特典ポイント3倍）。キャンペーンページでの事前エントリーが必要です。

-キャンペーンURL：

https://event.rakuten.co.jp/soyshop/campaign/

■楽天ショップ・オブ・ザ・イヤーについて

「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー」は、楽天市場に出店する5万以上のショップの中から、「お客様による得票数」「年間売上」「注文件数」などを基準に、わずか約0.2％のみが選出される権威ある表彰制度です。総合賞、ジャンル賞、サービス賞、特別賞などが設けられています。

■GDOゴルフショップ 楽天市場店について

GDOゴルフショップ楽天市場店は、2013年7月に楽天市場内にオープン。

ゴルフクラブ約69,000点、ゴルフウェア約5,000点、その他ゴルフ関連グッズ約5,000点を展開し、

初心者から上級者まで幅広いゴルファーのニーズに応えています。

URL：https://www.rakuten.co.jp/gdoshop/

GDOは、新しいゴルフの楽しみ方を提案し変革をリードしてまいりました。これからもゴルファーにとって快適なゴルフライフを提案するとともに、ゴルフの楽しさ・素晴らしさをより多くの人々へ伝えてまいります。

株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン（GDO）について

株式会社ゴルフダイジェスト・オンラインは「多様性を認め合い、人生を楽しむことができる寛容な社会を目指す」ことを理念として掲げ、ゴルフのワンストップ・サービス（見る・買う・行く・楽しむ）を提供するゴルフ専門ポータルサイト「GDO」を2000年より展開しています。

近年はゴルフにデータ/テクノロジーを融合した打球追跡システム「トップトレーサー・レンジ」のゴルフ練習場展開やゴルフレッスン・スタジオ「GOLFTEC」の運営、「スピードゴルフ」「スノーゴルフ」などゴルフの多様性を追求するイベントなどを展開し、ゴルフを通じて豊かで「あそび」のある生活を提供しています。

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア8階

URL：https://www.golfdigest.co.jp