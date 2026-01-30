【叡啓大学】１月28日（水）「成果につながるショート動画の作り方」セミナーを開催しました

広島県公立大学法人

叡啓大学（学長：有信睦弘、広島市中区）は、2026年1月28日（水）、叡啓大学15階の叡啓トップにて、「成果につながるショート動画の作り方」セミナーを開催しました。当日の様子をお知らせします。

本セミナーでは、InstagramやTikTokなどのショート動画を、どのように認知拡大や集客につなげていくのかについて、講師の実体験を交えてお話しいただきました。

講師の梅中宣裕氏（株式会社AIBIN 代表／うめグルメ）は、複数のSNSアカウントをゼロから育ててきた経験を持ち、「個人でもスマートフォン1台で発信力を持てる時代」という言葉に、学生たちも大きくうなずいていました。

■目的設定の重要性を解説

セミナーの中で特に強調されたのは、SNS運用における“目的設定”の重要性です。

「集客・求人・認知など、目的が少し変わるだけで動画の内容も変わる」という説明に、学生からは「バズだけを追うのではない視点が新鮮だった」といった声が上がりました。

株式会社AIBIN代表 梅中 宜裕氏 （うめグルメ）

質疑応答の時間には、

「フォロワーが少ない段階では何を意識すべきか」

「企業アカウントと個人アカウントの違いは」

など、学生ならではの質問が続きました。

梅中氏は「知ってもらう動画と理解してもらう動画を分けて考えること」「肩書きがなくても共感されるプロフィールは作れる」など、考え方のポイントを丁寧に紹介しました。

■まずは“発信してみる”ことから

最後に、「完璧を目指すよりも、まず投稿してみることが大切」というメッセージが伝えられ、SNSに苦手意識があった学生も前向きな表情を見せていました。

今回のセミナーは、SNSを特別な能力ではなく、誰もが活用できる発信手段として捉え直すきっかけとなりました。

