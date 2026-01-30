北海道の体験型ふるさと納税返礼品で「冬の北海道」を遊び尽くそう！―息が白くなる感動を、ふるさと納税で！―

北海道

北海道庁では、ふるさと納税を通じて、多くの皆さまに北海道を応援していただくため、「ほっかいどう応援団会議」のポータルサイト内において、月毎にテーマを決め、道内市町村がおすすめする返礼品を紹介してきました。

２月のテーマは「北海道の冬を楽しむ特集」。冬の北海道でしか体験できないウィンタースポーツやアクティビティなど、北海道のウィンターシーズンを満喫できる体験型ふるさと納税返礼品を特集しています。

ぜひ、冬の今こそ、北海道へお越しいただき北海道の魅力を感じてください。

特集ページ：https://hkd-ouendankaigi.jp/join/furusatotax/feature/fuyu2602.html

掲載市町村の紹介と合わせて、オススメの返礼品を４つご紹介！

１.冬季限定プラン「ジップトリップツアー」で雪中の森を滑空！フォレストアドベンチャー体験

恵庭市にある北海道唯一のフォレストアドベンチャーでは、冬季限定プラン「ジップトリップツアー」はインストラクターが同行し、雪につつまれた森の中を200m級のロングジップスライドで滑空することができます。

寄附金額：2,000円～

有効期限： 発行日より１年

（寄附ページ）https://eniwa-ec.dmc-aizu.com/

恵庭市について

恵庭市は札幌市や新千歳空港に近く、市域の西側にある支笏洞爺国立公園の一角に位置する恵庭渓谷は、豊かな自然と四季折々の彩りをみせる人気の観光スポットです。恵庭市が目指す将来都市像は「花・水・緑 人がつながり夢ふくらむまち えにわ」。恵庭らしさを活かした魅力あるまちづくりを応援していただける皆様からのご支援をお待ちしております。

２.雪上車で未圧雪地に入り、最高級のパウダースノー体験！IWANAI RESORT【Cat tour】

岩内町にあるIWANAI RESORTでは、最高級のパウダースノーを体験することができます。滑走中に海の見える美しい景色は、海外のスキーヤーやスノーボーダーから高い評価をいただいており、パウダースノーを楽しんだ後には、素敵なランチブレイクもお楽しみいただけます。

寄附金額：80万円～

有効期限：2026年３月上旬まで

（寄附ページ）https://iwanai.furusato-seikatsu.jp/local-government/products/16866

岩内町について

岩内町は積丹半島の西側付け根に位置し、歴史ある港町です。美しい日本海の海岸線、ニセコ連峰の山並みに囲まれた世界でも希な恵まれた自然環境に抱かれ、新鮮な魚介類と卓越した水産加工技術によって幾多の名産品が作られています。

雷電海岸を巡るシーカヤックやパウダースノーを滑るキャットツアー、ニセコ連峰を縦走する登山道を制覇するなど、アウトドア好きも納得の秘境満載です。

３.アイスシェルター技術を導入したカーリング場でのカーリング体験チケット

「カールプレックスおびひろ」は氷250tと雪75tの自然冷熱を利用した環境に優しい低コスト運営施設です。インストラクターが付いており、シューズやブラシもレンタルできるので、カーリング初心者も大歓迎！２～５名様でお楽しみいただける体験チケットです。

寄附金額：３万円

有効期限：発行日より１年間

（寄附ページ）https://item.rakuten.co.jp/f012076-obihiro/10000123/

帯広市について

帯広市は、北海道の東部、広大な十勝平野の中央に位置する十勝地域の中核都市です。雄大な自然空間と大規模農業が織りなすパッチワークのような農村景観の中に、ゆとりある都市空間を形成しています。

新鮮な農畜産物や良質な原料を使用したスイーツなど、皆さんがイメージする北海道の「魅力」が溢れているほか、世界で唯一の「ばんえい競馬」、「愛の国から幸福へ」で知られる「幸福駅」といったこの地ならではの観光スポットがあり、全国から多くの観光客が訪れています。

４.美しい流氷とオオワシやオジロワシと出会える知床羅臼クルーズ乗船チケット

流氷が押し寄せる羅臼沖を舞台にオオワシやオジロワシなど希少な野鳥を間近で観察できるアクティビティ。世界自然遺産・知床ならではの大自然と野鳥の息吹を、冬だけの特別な景色とともに体感できます。

寄附金額：3万6,000円

有効期限：メール発信日から２年間

（寄附ページ）

https://www.furusato-tax.jp/product/detail/01694/6615283?srsltid=AfmBOorSn_1KufrKQJycFTgiPXG0X9vQIF9v4u_gFZAsGDGudw88bUKy

羅臼町について

羅臼町（らうすちょう）は世界自然遺産に指定された知床半島の南側に位置する自然豊かな町です。

一年を通して様々な動物と出会える可能性がある洋上でのクジラ・イルカ・バードウォッチング、日本百名山にも選ばれた羅臼岳登山、トレッキング、スキューバダイビングなど海から山まで自然を対象としたアクティビティも豊富です。旅の疲れを癒してくれる温泉も豊富で無料の露天風呂もあります。

北海道を訪れるなら、ふるさと納税を活用した旅行クーポンがオススメ！

北海道庁では北海道周遊を目的に、北海道全域でご利用いただける旅行クーポンをふるさと納税の返礼品でご用意しています。有効期限が長いものもありますので、ゆっくりと計画を立てて北海道へお越しください。

なお、いただいたご寄附は、観光振興や地域振興など、北海道の地域の課題解決や、魅力的な観光地づくりに役立たせていただきます。

また、各市町村でも地域の魅力を満喫することができる旅行券などを提供しています。四季折々の豊富な自然や食を堪能いただける旅へぜひお越しください。

北海道庁特設ページ：https://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/krs/hurusatonouzei1-3.html

寄附ページ（ふるさとチョイス）：

https://www.furusato-tax.jp/search/280?disabled_category_top=1&target=1&prefecture%5B%5D=1(https://www.furusato-tax.jp/search/280?disabled_category_top=1&target=1&prefecture%5B%5D=1)

「ほっかいどう応援団会議」の個人会員（道ファン子）募集中！

「ほっかいどう応援団会議」のLINE公式アカウントをフォローしていただくと、北海道に関するイベントやふるさと納税の情報をお届けします。皆さんも「道ファン子(どふぁんこ)」になりませんか？

以下のリンクから公式アカウントを友だち追加できます。

https://lin.ee/76X8z9Kt

「ほっかいどう応援団会議」とは？

北海道の未来づくりのために、地域の支援ニーズと民間の皆さまの応援ニーズのマッチングを通じて、多様化・複雑化する地域課題を解決することを目的に、北海道を応援してくださる企業、団体や個人の皆さまの取組や思いを見える化するネットワークとして、令和元年９月に発足したものです。