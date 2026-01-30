ＡＭＡＴＡＭＡはQualcomm AI Program for Innovators (QAIPI) 2025に選抜されヒューマノイド・プラットフォーム nHOS(TM) の概念実証デモに成功しました。

ＡＭＡＴＡＭＡ株式会社

ＡＭＡＴＡＭＡ株式会社（愛知県名古屋市 代表取締役 堀内 雄一、以下「ＡＭＡＴＡＭＡ」）の QAIPI 2025 Demo Day と、その参加協力企業の NECソリューションイノベータ株式会社、また開発協力企業の 株式会社LaboRobo、Tsubame Lab株式会社との取り組みに対するプレスリリースです。

ＡＭＡＴＡＭＡ | Qualcomm AI Program for Innovators 2025- APACＡＭＡＴＡＭＡ側の参加者とクアルコム側のイベント主催者

・QAIPI 2025

デモデイでのピッチの様子

ＡＭＡＴＡＭＡは2025年6月より クアルコム・テクノロジーズ (Qualcomm Technologies, Inc.、以下「クアルコム」) が主催する Qualcomm AI Program for Innovators (QAIPI) 2025 - APAC にAPAC地域（日本、シンガポール、韓国）のスタートアップ15社のうちの1社に採択されました。このイノベーションプログラムでＡＭＡＴＡＭＡは、クアルコムの最新エッジAIのハードウェアに対し、ＡＭＡＴＡＭＡが構築している次世代ヒューマノイド・プラットフォーム「nHOS(TM)」の概念実証として開発を進め、実際に稼働するロボット・デモンストレーターの実装を目標に取り組みました。約6か月間に渡りクアルコムの技術チームによるサポートとメンタリング、そして参加協力企業としてNECソリューションイノベータ、開発協力企業としてLaboRobo、Tsubame Labと共にチームを組んで実施しました。そして2025年12月5日に韓国ソウルにて開催されたデモデイで、Qualcomm Dragonwing(TM) の AI 100 Ultra に実装されたの一連の動作を成功させました。

・デモンストレーター

代表の堀内による展示ブースでのＡＭＡＴＡＭＡの事業説明の様子デモンストレーター全景

このデモンストレーターでは、nHOS(TM) のプラットフォームとしての機能を実証するために、複数の技術要素を連携して動作させることを目標に開発を進めました。nHOS(TM) の中心的機能として参加協力企業のNECソリューションイノベータが提供する「Ambient Intelligence技術（以下、AmI技術）」を共感ドリブン‧アルゴリズムとして組み込み、その判断結果を受けてロボット動作に必要な制御プログラムのコードそのものを生成する「LabCraft(TM)」のエッジAIへの実装をLaboRobo、Tsubame Labの協力にて実施、そして nHOS(TM) への統合をＡＭＡＴＡＭＡ側で行うという複合企業によるチーム編成でプラットフォーム実証を進めました。この複合企業での開発、実装作業はプロジェクトマネジメントや役割分担、守秘と知財の権利等の範囲設定や利害関係の調整等、nHOS(TM)を取り巻く企業群とのコンソーシアム化を目指すうえで非常に重要な経験となりました。

デモンストレーターのソフトウェア構成

実証用デモンストレーターは、全てクアルコム最新のエッジAIソリューションである、Qualcomm Dragonwing(TM) AI 100 Ultra に nHOS(TM) の概念実証のフィージビリティスタディとして実装を行い、ロボットアームを動かしました。通常の VLA（Visual Language Action：ロボット基盤モデルの一種）とは異なり、具体的かつ直接的な指示がなくとも、AmI技術側で相手の状況（空気を読み、共感する）を推察して、自身で動作の目標を定めます。その目標を受けて nHOS(TM) 側で VLA などの最適な実際の動作アルゴリズムやプログラムを自律的に選定します。今回のデモでは、VLA およびロボット制御のコードを生成する LabCraft(TM) を中心に選定し動作させました。

・ヒューマノイド・ロボットの市場性

市場成長率とその期待値

現在、主にシリコンバレーと中国ではヒューマノイドの開発競争とそれに対する投資が加速しています。これらのヒューマノイドは2028年ごろから倉庫や工場での軽量荷物の運搬や警備の見回りなど、人間の軽作業を置き換える用途で普及していくと予想されており、2030年には約5兆4千6百億円（forbes）、2035年には約24兆円（Goldman Sachs）の市場が登場すると予想されています。その先の近未来には人類が活動できない領域である、深海や宇宙領域に拡大することで、全世界GDPの総額と同等の市場になりえるとのアグレッシブな可能性（Morgan Stanley）も示唆されており、今後の拡大が期待されています。ＡＭＡＴＡＭＡは現在において市販ないし開発競争にあるヒューマノイドを第1世代としており、さらに機能を人間に近づけ、肉体労働以降を問題なく担える次世代ヒューマノイドの需要が2028年頃から高まることを見越して事業を進めています。

・nHOS(TM)

nHOS(TM)の概念図

ＡＭＡＴＡＭＡは現在、既に市販ないし開発が進められているヒューマノイドを第1世代となり直近に普及すると予測しています。そして2028年頃には、さらに汎用性、器用さ、そしてエネルギー効率を人間に近づけた次世代ヒューマノイドの需要が急速に高まるとの予測も行っており、それに基づいて事業を進めています。ヒューマノイドは、専門サービスを学習したフィジカルAIのアルゴリズムである「エージェント」が提供され、それらが身体となるハードウェアに対してデプロイされ利用されることになります。従ってエージェントが身体となるハードウェアに容易にデプロイできる環境構築が必須であると示唆されています。既に複数のスタートアップやビッグテックにより、これらをの環境構築を目的とした、ヒューマノイド・プラットフォーム・サービスへの参入が宣言されています。しかしながら、現状の第1世代ヒューマノイドでは様々な事業者によってハードウェアが独自に設計されており、プラットフォームがそれらを横断的に包括するのは非常に難しい状況です。ＡＭＡＴＡＭＡはその課題を解決するため、あらかじめそれらを解決できるタイミングは次世代ヒューマノイドとなることを見越し、生体模倣技術を取り入れ、より優れた身体機能をパッケージ化し、ひとつの設計思想に基づく規格化された「ハードウェア・デザイン・ガイドライン」を整備、製造事業者に提供することで次世代ヒューマノイドの設計開発を容易にしつつ、エージェントを開発するデベロッパー企業も単一プラットフォームを経由して容易にサービスをデプロイできる、プラットフォーム・サービス【 nHOS(TM) 】の研究開発と事業開発を進めています。

・NECソリューションイノベータのAmI技術

NECソリューションイノベータが提供するAmI技術は、人の行動や文脈から状況を理解し、支援が必要な場面を先回りして察知し能動的な提案を可能にするものです。言い換えれば、ロボットに「空気を読む」「共感する」能力を与える技術といえます。本技術を社会を支える エッセンシャルワークの現場から日常生活まで、幅広いシーンで人に寄り添い支援ができるよう進化させていくことを目指 しています。また、ヒューマノイドがサービスを提供する相手の人や社会から信頼され共生できる存在となるために、本技術は共感ドリブン‧アルゴリズムによる安全思考の “ガードレール“ として重要な機能を担うことになります。

・LabCraft(TM)

LabCraft(TM)はLaboRoboが開発し、Tsubame LabによってエッジAIへの最適化がなされているアルゴリズムです。自然言語による入力により、LLMを応用したロボット制御コード（Blockly）を都度生成しリアルタイムでロボットを動作させるアルゴリズムです。今回、QAIPIではVLAと並行して、このLabCraft(TM)をクアルコムのエッジAIソリューションであるQualcomm Dragonwing(TM) AI 100 UltraにLabCraft(TM)を実装してエッジAIでのBlocklyの生成を試みました。いくつかの課題はあるものの解決策の知見も得られ、概ねデモンストレーションとしては成功を収められました。今後はどのような環境変化にも対応できる制御コードをエッジAIで生成し続けられるよう開発を継続してまいります。

・本プレスリリースの発信元企業について

ＡＭＡＴＡＭＡ株式会社

ＡＭＡＴＡＭＡは名古屋市にて2023年1月に創業したディープテックのスタートアップです。世界から非人道的な労働をゼロにし、人類が次のレベルに進むことができることを目的にしています。

現在は主に北米と中国で第1世代ヒューマノイドと呼ばれる技術の開発競争が激しくなっています。ＡＭＡＴＡＭＡは2028年ごろに必要とされるオープンワールドでも自由活動が可能となる次世代ヒューマノイドに特化しており、専門サービスを提供するフィジカルAIの「エージェント」と身体となるハードウェアを接続するプラットフォーム・サービスである nHOS(TM) の構築にフォーカスして研究と事業開発を行っています。技術領域としては生体模倣技術をベースに、「コンピューティング」「身体制御理論」「シミュレーション・モデル」の、3つの分野にフォーカスして取り組んでいます。

本社所在地：愛知県名古屋市昭和区鶴舞１丁目２番３２号 STATION Ai

URL：https://www.amatama.co/

・本プレスリリースにおける、参加協力企業および開発協力企業について

参加協力企業および開発協力企業についてNECソリューションイノベータ株式会社（イノベーションラボラトリ所長：福井 知宏）

NECソリューションイノベータのイノベーションラボラトリは、「ひとを知り、ヒトの可能性を広げる」をコンセプトに掲げ、人間理解を強みに、社会課題に向き合いながら、エンジニアリング・研究開発・事業開発を横断して新たな価値創出に取り組むインキュベーション組織です。心理学や行動科学、バイオ、AI、先端技術などの多様な知見と専門性を掛け合わせ、人の行動や意思決定に着目した技術・サービスの検証を行うとともに、実証から事業化までを視野に入れ、挑戦を続けています。

株式会社LaboRobo（代表取締役：稲川 雅也）

LaboRoboは、東北大学発スタートアップです。「技術で、研究に自由を。」をミッションに掲げ、研究開発現場が抱える実験作業の非効率という課題に真摯に向き合い、最先端のロボット技術とAIを駆使した解決策を提供しています。研究者の方々が、本来集中すべき「考える」という創造的な作業に十分な時間を使えるよう、私たちは単調な実験作業の自動化を実現します。これにより、研究開発のスピードを加速させるだけでなく、新たな発見や革新を促進する環境づくりに貢献したいと考えています。

今後も、お客様一人ひとりのニーズに寄り添ったオーダーメイドの自動化ソリューションを提供しながら、将来的には誰もが簡単に実験自動化を実現できるプラットフォームの構築を目指しています。

Tsubame Lab株式会社（代表取締役：楢崎 鴻司朗）

Tsubame Labは東京科学大学発のスタートアップです。「Robotics, as a choice for everyone― すべての人に、ロボットという選択肢を」という使命のもとで設立いたしました。Tsubame Labは、ラボオートメーション技術を通じて、人とロボットが協働する新しい研究環境の実現を目指しています。繰り返し作業や属人化による非効率、ヒューマンエラーなど、研究現場における課題を技術の力で解決し、研究者がより創造的な活動に集中できる環境を整えることが、私たちの原点です。

Qualcomm AI Program for Innovators (QAIPI) 2025 - APAC Demo Day

クアルコムが主催するAPAC地区のスタートアップおよび中小企業向け支援プログラムです。韓国・日本・シンガポールの周辺地域の企業を対象に、AI技術を活用した革新的な企業の成長促進を目的としています。 2025年12月5日、韓国ソウルのAmore Pacific Auditoriumで開催されたQAIPI Demo Dayでは、プログラムに採択された15社がピッチプレゼンテーションと展示を行いました。

・クアルコムによるプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000006.000161828.html)

DragonwingおよびQualcommブランド製品は、Qualcomm Technologies, Inc. および/またはその子会社の製品です。Qualcomm の特許は Qualcomm Incorporated によってライセンス供与されています 。