日本ユーザー必見！韓国美容旅行に欠かせない「バビトーク」Wi-Fi・eSIM割引プロモーション実施

BABITALK CO., LTD.

(バビトーク＝2026年1月30日)韓国を代表する美容医療情報プラットフォーム「バビトーク」は、2026年1月12日から4月11日までの期間限定で、日本ユーザーを対象に、Wi-Fi弁当「Wi-Fi DOSIRAK／ポケットWi-Fiレンタル」および「DOSIRAK eSIM」の割引プロモーションを実施しています。

本プロモーションは、韓国を訪れる日本ユーザーに、安定した通信環境をよりリーズナブルに提供することを目的に企画されました。バビトークユーザーであればどなたでも参加可能で、Wi-Fi弁当が20％OFF、DOSIRAK eSIMが10％OFFとなります。本特典により、韓国滞在中の通信費負担を軽減し、より快適な旅行体験をサポートします。

参加方法は非常に簡単です。 バビトーク日本語Webサイト内の「Wi-Fi弁当 × バビトーク」企画展ページにてプロモーション内容をご確認のうえ、掲載されている専用リンクからご購入いただくことで、割引特典が適用されます。

バビトークは、韓国で13年間にわたり美容医療分野で培ってきたノウハウを基盤とし、韓国美容施術に関心を持つ方が安心して利用できる専門ガイドです。特に日本のユーザー向けには日本語ウェブサイトを運営しており、韓国の皮膚科や整形外科情報を簡単かつ正確に確認することができます。

病院情報、価格比較、イベント情報、実際の利用者レビューはもちろん、相談から予約までをワンストップで利用できるため、これまで韓国の施術情報を探す過程で障壁となっていた言語の壁、情報の信頼性、予約の煩わしさといった悩みを、バビトーク一つで解消することが可能です。

バビトークの関係者は、「日本のユーザーの皆さまに、韓国での美容医療体験をより快適にお楽しみいただけるよう、さまざまな特典やサービスをご用意しています」と述べ、「今後もユーザー中心のサービスと有益な特典を継続的に提供してまいります」とコメントしました。

【プロモーション詳細】

■ 実施期間： 2026年1月12日（月）～2026年4月11日（土）

■ 支援対象：バビトークユーザーであれば、どなたでもご利用いただけます。

■ 提供特典

- 特典１.： Wi-Fi弁当20％OFF- 特典２.：eSIM 10％OFF

■ 参加方法：

バビトーク日本版Webサイト内の「バビトーク × Wi-Fi弁当」企画展ページよりご購入いただけます。

■ 注意事項

- 割引特典は、バビトークページ内に記載されている専用購入リンクからご購入いただいた場合にのみ適用されます。- リンク先に表示されている価格は、すでに割引が適用された金額です。

■ プロモーション専用リンク: https://web.babitalk.com/ja/promotions/12(https://web.babitalk.com/ja/promotions/12)