新発田建設、図面理解とモックアップ実習を「一連の流れで学ぶ」施工管理体験を実施

新発田建設株式会社

新発田建設株式会社（本社：新潟県新発田市、代表取締役社長：渡辺明紀、以下 新発田建設）は、2026年1月、新潟職業能力開発短期大学校 住居環境科2年生を対象に、座学とモックアップ実習を連動させた施工管理の校外学習プログラムを実施しました。本社2Fフリースペースでの図面理解から研修スペース（実物大モックアップ）での鉄筋結束・工事写真までを一連の流れで体験できる構成とし、施工管理の役割や品質管理の流れを、現場のリアルに触れながら学べる機会を提供しました。

本プログラムは、「座学で背景を理解し、モックアップ実習で判断と手順を体得する」という新発田建設の施工管理教育の考え方をもとに設計されています。

■ 図面から読み解く「施工管理の基礎」を学ぶ

フリースペースでの座学では、モックアップ図面を用いながら基礎施工手順の全体像を解説しました。施工管理が担う「品質・工程・原価・安全」という4つの観点を軸に、現場でどのような判断が求められるのかを具体例とともに紹介。

さらに、品質管理業務については、概論から自主検査に至るまでの流れを整理し、後の実習で必要となる「なぜこの手順が必要なのか」という根本理解を育む内容としました。

■ 鉄筋結束から工事写真まで「手を動かしながら学ぶ実務体験」

研修スペースでは、座学で学んだ内容を実際の作業へ落とし込むため、モックアップを使った実践的な体験を行いました。鉄筋の役割を学び、学生自身が鉄筋の結束作業に挑戦することで、図面の情報が“実物としてどう組み上がるのか”を体感。

続いて、施工管理業務で欠かせない設計図や施工図を見ながらの配筋や墨との整合性をチェックする自主検査と工事写真の撮影実務を、実際の現場でも広く利用される「iPad」（検査表データ閲覧）や「蔵衛門」（黒板付きの画像での写真撮影）を用いて体験。正しい撮影位置・角度などの工事写真の基本を学び、現場で求められる記録精度と効率性を実感できる内容となりました。

■ 参加した生徒たちの声

参加した生徒たちからは、以下のような声が寄せられました。

「モックアップを通じて施工の流れを理解でき、学校では味わえない体験だった」

「工事写真業務を体験したことで「写真を撮る意味」や「注意すべきポイント」が理解できた」

「施工管理の仕事への理解が深まり、就職に向けてもっと勉強したくなった」

今回の校外学習が、進路や今後の学びを考えるきっかけとなったことが感じ取れます。

■次の時代に選ばれる建設業を、地域で育てていきたい

新発田建設は、研修スペースを活用し、地域の学校や協力会社の若手社員が座学で背景や基準を理解し、実習で手順と判断を体得できる機会を広げていきます。今後も見学や授業の受け入れを通じ、地域全体で次世代の担い手を育む取り組みを広げてまいります。

