【MERY Z世代研究所 IP調査】Z世代女性に人気のIPは、「ちいかわ」と「シナモロール」が２大巨頭。

株式会社MERY

株式会社MERY（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：藤田欣司）が運営する『MERY』（https://mery.jp/

）では、Z世代の意識や行動について研究するために、定期的な「Z世代調査」を実施しています。

今回、2026年1月に実施した『IPに関するMERYアンケート』について、調査結果をご報告いたします。

■Z世代女性の約６割が、好きなIPのコラボ商品は購入意欲が高まると回答。

Z世代の女性1,000名を対象にIPに関するアンケート調査を実施。「キャラクターとコラボしている商品を購入したことがあるか」の質問では、約６割が「はい」と回答。

また、「好きなキャラクターや印象のいいキャラクターのコラボ商品は購買意欲が高まるか」の質問でも同様に、「はい」と回答した方が約６割という結果となった。

■購入したくなる商品は「コスメ・スキンケア」が１位。

続いて、「どのような商品だと購入したくなるか」のアンケートでは、１位の「コスメ・スキンケア」が２位と大きく差をつける結果となった。

■人気のIPは「ちいかわ」と「シナモロール」が２大巨頭。

「どのようなキャラクターだと購入したくなるか」のアンケートでは、「ちいかわ」が２位の「シナモロール」を僅差で上回り、１位を獲得。キャラクターの誕生年をみると、誕生10年以内のキャラクターでランクインしたのは「ちいかわ」と「鬼滅の刃」の２作品のみで、誕生10年以上のキャラクターが上位を占める結果となった。

■欲しいと思った理由・欲しいと思わなかった理由のコメント

「欲しいと思った理由のコメント」では、「グッズを使う場面が思い浮かんだ」「そのコラボでしか扱っていないグッズだから」といったコメントが見られた。

一方、「欲しいと思わなかった理由のコメント」では、「買っても使わなさそう」「あまり多いとどれを買うか悩む」といったコメントが見られた。

『IPに関するMERYアンケート』調査概要

【調査方法】インターネット調査

【調査期間】2026年1月8日～2026年1月27日

【調査対象】全国の15歳～30歳の女性

【集計サンプル数】1,000名

■MERY Z世代研究所とは

メディア「MERY」事業における記事や各SNSをはじめ、コミュニティ運営を通してリアルなZ世代との接点からインサイトを抽出し、クライアント企業様やメディアに対して研究内容を発信し、企業マーケティングの課題解決に生かしています。

■『MERY』サービス概要

若年層、特に“Z世代”にフォーカスした効果的なブランドコミュニケーション及びプロモーションをサポート

企業ビジョンである『UPDATE MY HAPPINESS』のもと、情報社会を生きる生活者ひとりひとりの幸せの一歩を応援するべく、特にZ世代を中心としたブランドコミュニケーション及びプロモーション分野での企業サポートに注力。

発信メディアの主軸をAPPからSNSへと移行し、ファンとして集ってくださるユーザーをコミュニティメンバーとして組織化。メディア運営の知見、ユーザーインサイト情報を活用し、メディアに留まらない事業へと展開。

MERYサイト：https://mery.co.jp/(https://mery.co.jp/)

■株式会社MERYのご紹介

社名 ： 株式会社MERY

代表者 ： 代表取締役社長 藤田 欣司

所在地 ： 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町3-3 SFIII

事業内容 ：「MERY」の運営、マーケティングに関する各種コンサルティング事業、制作受託事業、Eコマース事業、小学館メディアのサポート業務、新デジタルメディアの開発



■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社MERY

担当者名：広報担当 高橋

Email：pr@mery.co.jp