Stray Kids × ビオレUV初の楽曲コラボレーション！先駆けてティザーサイトとメッセージムービーを公開

花王株式会社の日やけ止めブランド「ビオレUV」は、世界的ボーイズグループ「Stray Kids（ストレイキッズ）」を起用したグローバルキャンペーン「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」を2025年より展開してまいりました。2年目を迎える今年は、更なる深化を遂げて、2026年3月末より15以上の国と地域*1 で本キャンペーンを開始。本格展開に先駆け、2026年1月30日（金）より、ティザーサイトとメッセージムービーを公開します。

また、「Stray Kids」と「ビオレUV」初の楽曲コラボレーションが実現。新曲となるアンセムソングを起用したアンセムフィルムやグラフィックを、2026年3月末より、世界同時に公開予定です。

ティザーサイト：https://www.kao.co.jp/bioreuv/teasersite2026/

*1 2026年1月時点予定の展開国・地域数。今後変更の可能性あり。

■グローバルキャンペーン実施の背景

気候変動による地球沸騰化や紫外線環境の変化を背景に、近年、太陽の下での活動を避け、行動を控える意識が広がっています。「ビオレUV」はこうした社会環境の変化を受け、太陽を“避ける存在”から“あなたが輝くためのスポットライト”へと再定義。世界的ボーイズグループ「Stray Kids」を起用し、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.（太陽こそが、あなたのスポットライト）」というメッセージを掲げたグローバルキャンペーンを2025年よりスタートしました。

光の下へと一歩を踏み出し、世界で挑戦を続けてきた「Stray Kids」の姿と、長年にわたり紫外線から肌を守ってきた「ビオレUV」の確かな技術力。その2つが響き合うことで、国や地域を越えた大きな共感へとつながりました。

こうした反響を受け、2年目を迎える本キャンペーンでは、「Stray Kids」とのパートナーシップをさらに強固にし、太陽の下で輝き続けるための「リアルプロテクション」という価値を、よりリアルに伝える挑戦として、初の楽曲コラボレーションが実現しました。「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というメッセージをテーマに、メンバーによるプロデュースで実現したアンセムソングをはじめ、楽曲を起用したアンセムフィルム、グラフィック、各種キャンペーン等を通じて、世界に向けて発信していきます。

■Stray Kidsよりスペシャルメッセージ

メッセージムービー（日本語字幕付き）：http://youtube.com/watch?v=TRBuJpckg8Y

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=TRBuJpckg8Y ]

■Stray Kids × ビオレUV アンセムソングについて

今回の楽曲コラボレーションは、「太陽の下で、世界中の人々に輝いてほしい」という両者の想いが、1年にわたるパートナーシップを通じて深く共鳴したことから実現しました。本楽曲は、単なるタイアップにとどまらず、「SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.」というキャンペーンメッセージを軸に、「Stray Kids」自身が作詞・作曲・プロデュースを手掛ける完全オリジナルのアンセムソングとなります。

■2026年コラボレーション記念！限定グッズが当たるキャンペーンを実施

「Stray Kids」との楽曲コラボレーションおよび2年目を迎えるキャンペーンの発表を記念し、限定グッズが当たるキャンペーンを2026年2月2日（月）より実施します。※日本限定施策となります。

本キャンペーンは、「ビオレUV」商品を１本以上ご購入いただいたレシートを１口として応募ができ、抽選で2,500名様に「ビオレUV×Stray Kids 限定グッズ」をプレゼントいたします。

【対象商品】日本国内で販売されているすべての「ビオレUV」商品（本体/つけかえ/限定品含む）

※プレゼントの発送先は、日本国内に限らせていただきます。

【レシート対象期間】2026年2月2日（月）～4月30日（木）

【応募締切】2026年5月7日（木）23:59:59

【応募方法】詳細は、下記特設サイトをご覧ください。

レシート応募キャンペーンLP：https://www.kao.co.jp/bioreuv/teasersite2026/

【プレゼント内容】

・Aコース（ビオレUV商品1点購入）：SKZOO オリジナルステッカー

・Bコース（ビオレUV商品2点購入）：SKZOO オリジナルキーホルダー

■Stray Kids（ストレイキッズ） 起用背景

現在、27の国と地域で商品を展開している「ビオレUV」は、その高い紫外線防御力とみずみずしい使い心地で、お客さまにご支持いただいています。

「Stray Kids」は、各メンバーが練習生時代から様々な困難を一歩一歩乗り越えながら、まぶしい光の下へと勇気をもって踏み出し、世界への挑戦を続けてきました。まさに“SUNLIGHT IS YOUR SPOTLIGHT.”を体現するグループであると確信しています。「Stray Kids」とタッグを組むことにより、世界中の人々に「ビオレUV」の想いをお届けするとともに、太陽の下へと踏み出すすべての人々を応援します。

今後も「ビオレUV」は、いつでもどこでも使いやすい商品提案により、お客さまが快適で楽しい日常を過ごせるような暮らしづくりに貢献することをめざしていきます。

■Stray Kids（ストレイキッズ） プロフィール

「Stray Kids」は、2017年、サバイバル・リアリティ番組「Stray Kids」を通じて選抜された、JYPエンターテインメント所属のボーイズグループ。“Stray Kids”というグループ名“Stray”には、古い伝統や形式、システムを打ち破り、そこから抜け出すという意味が込められている。メンバー自ら作詞・作曲・プロデュースを手掛け、2024年にはアメリカで最も売り上げたK-POPアルバムという記録の保持者となっている。

そして昨年11月に発売したアルバム、SKZ IT TAPE『DO IT』で米「ビルボード200」チャートに1位で初登場して以来、8作連続で1位を記録。8作のアルバムで連続して初登場1位を獲得したアーティストは前例がなく、全世界で史上初の快挙を達成し、同時に、2000年代に「ビルボード200」チャートで最も多く1位を獲得したグループにも名を連ねた。さらに、自身最大規模となる地球7周分に及ぶワールドツアー「Stray Kids World Tour 」を成功させるなど、彼らの人気は日本や韓国のみにとどまらず、アメリカなど世界中で現象化している。

■ビオレUV

花王は、中期経営計画の中で「グローバル・シャープトップ」戦略を打ち出し、エッジの効いたソリューションでお客さまのお困りごとを解決し、世界の中で唯一無二の存在になることをめざしています。その「グローバル・シャープトップ戦略」の中核となるブランドが「ビオレUV」です。

「ビオレUV」は、生活者の不満足の声に向き合いながら、イノベーションを起こし、日やけ止め習慣をつくり・定着させながら成長してきました。今では、世界27の国と地域で展開し、日本の日やけ止め市場5年連続売上No.1*2ブランドにまで成長しています。

*2 インテージ SRI＋日焼け止め市場 2020 年 8 月～2025年 7 月 累計販売金額＆数量

■ビオレUV「アクアリッチシリーズ」の新作『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』

現在27の国と地域で展開し、累計出荷数量*3 1億本を突破している「ビオレUV」の主力「アクアリッチシリーズ」から、新作『ビオレUV アクアリッチ エアリーホールドクリーム』（通称：呼吸感ベールUV）を2026年２月７日(土)より全国発売し、海外展開を拡大していきます。次世代のグローバル基幹商品として、価値伝達を一層強化します。

*3 チューブタイプ（数量限定の香り、クールタイプ、大容量を含む）を合算。

海外向けの輸出品、および現地生産品も含む（2011年1月～2023年10月）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/139800/table/9_1_0664ed92424216ef34f292c57425ca77.jpg?v=202601300221 ]

*４ メイクアップ効果

*５ ヒアルロン酸・ビタミンC誘導体（アスコルビルグルコシド）・BG

※メーカー希望小売価格は設定いたしません。

【SPF・PA表示について】

SPFとは紫外線B波から肌を守る効果を示す指数、PAとは紫外線A波から肌を守る効果を示す分類です。SPF、PA表示は国際的な基準で1平方センチメートルあたり2mg塗布して測定した値です。製品選択時の目安とお考えください。

【発売日／地域／取扱店】

2026年2月7日（土）／日本全国

タイ・台湾・香港・マレーシア・シンガポール・ベトナム・フィリピンにて順次発売

ビオレUV公式ブランドサイト： https://www.kao.co.jp/bioreuv/