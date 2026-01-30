異世界転生ファンタジーBLレーベル「アルコリリカ」始動!! 本日2026年1月30日（金）よりカドコミにて3タイトル連載スタート♪

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、異世界転生ファンタジー作品を中心とした新BLレーベル「アルコリリカ」を、2026年1月30日（金）からスタートいたします。

大人の甘さに酔いしれ、幻想に浸る――。ひとくちで虜になる異世界恋物語。魅惑の世界へ、あなたを誘います。

アルコリリカ（毎月第4木曜日更新予定）

公式URL：https://comic-walker.com/label/rcoririca(https://comic-walker.com/label/rcoririca)

公式X：https://x.com/rcoririca(https://x.com/rcoririca)

【連載作品第一弾!!】以降も新作が続々配信予定!!

1．『アルファ嫌いのオメガ令息が寡黙な騎士に溺愛されるまで』本日2026年1月30日（金）配信開始

漫画：白粉こな（X：@oshiroi5757(https://x.com/oshiroi5757)）

原作：椿ゆず（X：@tsubaki_yuzu(https://x.com/tsubaki_yuzu)）

キャラクター原案：秋吉しま（X：@_a_shima(https://x.com/_a_shima)）

●実直寡黙なアルファ騎士×アルファ嫌いなオメガ貴族、溺愛主従オメガバースBL!!

あらすじ

ある事件がきっかけでアルファ嫌いとなり、領主代理として領地に引きこもるアラン。

そんなアランを心配した父が、実直な騎士・ライナスをアランの元へ送り込む。

アルファであるライナスをことごとく拒絶するアランだったが、ライナスはくじけずアランに尽くし続けて……？

連載ページはこちら！ :https://comic-walker.com/detail/KC_008364_S

▼原作小説はこちら

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322308000528/)

2．『騎士団長は異世界バーで恋に落ちる』本日2026年1月30日（金）配信開始

漫画：木野藍（X：@kagi___f(https://x.com/kagi___f)）

原作：魚形青（X：@ao_uogata(https://x.com/ao_uogata)）

キャラクター原案：伊東七つ生（X：@720110(https://x.com/720110)）

●この一杯が、恋の始まり──。堅物騎士団長×臆病なバーテンダーの、転生恋物語。

あらすじ

祖父の死と共にすべてを失ったバーテンダーの薫。

絶望の中目覚めると、バーごと異世界へと転移していた。

彼の造る酒は異世界では珍しく人気を博し、次第に「恋が成就するお酒」と噂されるようになる。

噂を聞きつけた騎士団長が妙な魔法を使っているのではないかと取り調べにやってくるが、どうやら彼自身に「恋の魔法」が効いてしまったようで……？

連載ページはこちら！ :https://comic-walker.com/detail/KC_008366_S

▼原作小説はこちら

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322406000142/)

3．『モブなのに推しから愛されルートに入りました』本日2026年1月30日（金）配信開始

漫画：奥原まむ（X：@mamuchimu(https://x.com/mamuchimu)）

原作：chi-co

キャラクター原案：kivvi

●悲運の公爵嫡男×転生者のモブ「推しの命は僕が守る！」転生ファンタジー学園BL！

あらすじ

「ここ……『ファース王国物語』の世界――!?」

大好きな小説の世界に転生したことに気づいたパン屋の息子・ラビィは、幸運にも推しキャラの公爵子息ラファイエットの祖父に気に入られ、小説の舞台となる学院に通うことに。

モブに徹して推しの生きて動く姿を堪能するぞ！ ……そう思っていたのに、運命は巡りはじめ――!?

連載ページはこちら！ :https://comic-walker.com/detail/KC_008365_S

▼原作小説はこちら

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322310000137/)

2月以降も続々新作配信予定!!

乞うご期待……！