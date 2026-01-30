中型犬・大型犬でものびのび走り回れる無料ドッグラン「わん！フィールド」が1月11日より新規オープン

株式会社オウルテック

静岡県伊東市の「奏の森リゾート」（株式会社オウルテックのグループ会社・株式会社ライフエッグ運営）は、すでに多くのお客さまにご利用いただいている小型犬推奨無料ドッグラン「わん！パーク」に続き、中・大型犬も安心して思い切り走り回れる専用エリア「わん！フィールド」をオープンしました。より多くの愛犬家の皆さまに快適な滞在時間を提供いたします。

■より広くのびのび遊べるように中・大型犬用に環境を整備

新設された中・大型犬推奨無料ドッグランは、自然に囲まれた奏の森リゾートならではの開放感を活かし、十分な広さと安全性に配慮した設計が特徴です。

リードを外して自由に走れる「FREE DOG RUN AREA」として、中・大型犬がストレスなく体を動かし、飼い主さま同士も安心して交流できる場を目指しています。ルールを守って安心・安全にお過ごしください。

当施設では、ワンちゃんのサイズごとに利用エリアを分けることで、ワンちゃんと利用者さま双方の安全性を高め、初めての方でも利用しやすい環境づくりを行っています。

今後も、ペットと一緒に自然の中で過ごす時間の価値を高める取り組みを継続してまいります。

■わん！フィールド 概要

名称：わん！フィールド

内容：中・大型犬推奨無料ドッグラン（FREE DOG RUN AREA）

利用可能時間：9:00～16:00

利用料：無料

面積：868平方メートル 最長：50ｍ

■注意事項

・利用時のトラブル、怪我等について当施設は一切の責任は負いかねます。

・ドッグラン以外ではリードをつけてご利用ください。

・利用時間外のご利用はいかなる理由があってもお断りします。

・グランピングエリアへは立ち入らないようご配慮ください。

・ワンちゃんのうんちは飼い主さまが回収、お持ち帰りください。

・ゴミを捨てたり、喫煙所以外での喫煙は固くお断りしています。

・無駄吠えするワンちゃんのご利用はお断りします。

・スタッフから利用についてお願いをさせていただくことがあります。その際はご案内に従ってください。

■奏の森Resorts について

奏の森Resorts

【営業時間】7:00～21:00（店舗により異なる）

【定休日】無休（店舗によりメンテナンス休業あり）

【駐車場】普通車247台（障がい者等用5台）／大型バス7台（いずれも無料）

【住所】静岡県伊東市十足325-1

【電話】0557-55-7200（代表）

【FAX】0557-55-7205

【公式サイト】https://kanadenomori-resorts.jp/

【関連ページ】

https://kanadenomori-resorts.jp/dogfield_open/

【Instagram】

https://www.instagram.com/kanadenomoriresorts/

【X（旧Twitter）】

https://x.com/KanadenoMoriPR

担当：神田（広報）