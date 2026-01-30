Genius（ジーニアス）、ELCAMINO（エルカミノ）、早稲田アカデミーの３塾が「算数CHAMPIONSHIP ～算数オリンピック前哨戦～」を4月29日 （水・祝）に開催

株式会社早稲田アカデミー

Genius、ELCAMINO、早稲田アカデミーの３塾は合同で、算数好きの小学生を対象とした競技型イベント「算数CHAMPIONSHIP ～算数オリンピック前哨戦～」を2026年4月29日（水・祝）にベルサール渋谷ファーストで開催します。対象は小学4年生～6年生とその保護者様。出題範囲は数論・論理・図形です。これらの範囲は最難関中学の入試問題でも大部分を占めます。トップレベルの生徒たちが、「習ったことのない」「見たことのない」、いわゆる“初見問題”に対して、どうアプローチするのか、何を瞬時に見極めるのか-。その反応の速さと分析の深さを、お子様自身に体験いただく絶好の機会です。

同日開催の解説授業では、３塾のエース算数科講師が登壇。各塾渾身の力作問題をそれぞれ解説します。各講師からの一方的な説明にとどまるのではなく、参加されたお子様たちからも、それぞれが創意工夫した解法を発表いただきます。相互に刺激を受け合いながら算数を楽しんでいただけるような授業となるはずです。

３塾合同講演会では、それぞれがテーマに沿ってお話しする算数セミナーのほか、座談会形式での講演も実施します。最難関中学受験でカギとなる算数について、理解を深めていただく機会としてぜひご活用ください。

■実施概要

・名称：算数CHAMPIONSHIP ～算数オリンピック前哨戦～

・主催：Genius／ELCAMINO／早稲田アカデミー（３塾合同）

・日時：2026年4月29日（水・祝）

・会場：ベルサール渋谷ファースト

・対象：小学4年生～6年生（および保護者様）

・参加費：無料

・出題範囲：算数（数論・論理・図形）

・内容：

小学生向けテスト（小学４年生・５年生は「ジュニアオリンピック編」、小学６年生は「オリンピック編」）

各塾による解説授業（当日）

保護者様向け３塾合同講演会（各塾の算数セミナー・３塾座談会）

表彰式（上位者に特典予定）

※画像はイメージです。

■当日タイムスケジュール（予定）

［小学４年生・５年生（ジュニアオリンピック編）］

＊生徒

・9:00 集合

・9:10～10:10 テスト

・10:20～11:50 解説

・12:00～12:20 表彰

＊保護者様

・9:30～11:00 算数セミナー

・11:10～11:50 ３塾座談会

・12:00～12:20 表彰同席

［小学６年生（オリンピック編）］

＊生徒

・14:30 集合

・14:40～15:40 テスト

・15:50～17:20 解説

・17:30～17:50 表彰

＊保護者様

・15:00～16:30 算数セミナー

・16:40～17:20 ３塾座談会

・17:30～17:50 表彰同席

■申込方法

Genius、ELCAMINO、早稲田アカデミーの各公式ホームページよりお申し込みください。

※申込方法の詳細・定員などは各塾の公式案内をご確認ください。

成績上位者には表彰を行います。各塾より特典をご用意しています（詳細は当日発表）。

■ジーニアスとは

ジーニアスは「算数・国語1クラス約9名」の少人数制。教科別クラス編成、オリジナルのカリキュラムや教材、さらに90％以上の授業を専任講師が担当することで、「現場思考力」を鍛える中学受験専門塾です。

「志望校別特訓」は筑駒・御三家・早慶の他、渋渋・海城・浅野・吉祥女子・鷗友など50コース以上を設置。「オリジナル演習＋過去問対応」で、一人ひとりの本当に行きたい学校に向けた、無駄のない対策を行います。

オンラインも積極活用。算数・理科・社会の授業再現型動画や国語・理科・社会のZoom専用クラスでの受講も可能です。YouTubeチャンネル「0時間目のジーニアス」では、算数入試問題解説・語彙コントを公開中。



【運営会社】

法人名 ：株式会社G-コンフィデンス

所在地 ：〒164-0003 中野区東中野3-8-5 2階

設立（創業） ：2006 年 6月

代表者 ：代表取締役 松本 亘正

事業内容 ：学習塾の運営

URL ：https://labo-g.net

■エルカミノとは

エルカミノは算数教育に強いこだわりを持つ塾ですが、算数に特化しているわけではありません。

「なぜ？」「そうか！」に自ら気づく独自の指導を通じ、すべての教科に必要な論理思考を育み、「志望校合格」に求められる力を伸ばす中学受験塾です。

私たちの指導は、単に解法を教えるのではなく、自ら解法に気づかせ、身につける"論理思考力"の育成を重視したオリジナル教材と授業形式が特徴です。

この独自の学びのスタイルにより、基本の力を盤石なものとしながら、「志望校合格」に必要な、骨太の応用力の幹となる“論理思考力”を着実に育てていきます。



【運営会社】

法人名 ：株式会社エルカミノ

所在地 ：〒171-0031 東京都豊島区目白3-4-12 E＆Kビル3階

設立（創業） ：2006 年 4月

代表者 ：代表取締役 村上 綾一

事業内容 ：学習塾の運営

URL ： https://www.elcamino.jp/

■早稲田アカデミーとは

早稲田アカデミーは、小学生・中学生・高校生を対象とした進学塾です。創立以来一貫して、「本気でやる子を育てる」という教育理念のもと、志望校合格を目指す生徒たちをサポートしています。

受験を通じて得られるものは、学力だけではありません。「本気で真剣に取り組む姿勢」「前向きな志向・チャレンジ精神」「問題を発見し解決する力」「困難を乗り越えてやり抜く力」など、子どもたちが豊かな人生を送るために必要な姿勢と力も身につくのです。

私たちはこれからも「志望校合格」を追求するとともに、子どもたちが自分の力で未来を切り開くことができるよう、一人ひとりと本気で向き合っていきます。

【運営会社】

法人名 ：株式会社早稲田アカデミー

所在地 ：〒171-0022 東京都豊島区南池袋一丁目16番15号 ダイヤゲート池袋9階

設立（創業） ：1974 年 11 月（1975 年 7 月）

代表者 ：代表取締役社長 山本 豊

事業内容 ：小学生・中学生・高校生を対象とする進学塾の経営など

URL : https://www.waseda-ac.co.jp/