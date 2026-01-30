「塩ヒレかつ丼」を2/4(水)より期間限定で発売　～塩味でさっぱりと食べられる人気のかつ丼～

井筒まい泉株式会社



井筒まい泉株式会社（本社：東京都港区、代表：國弘 克英）は、2月4日（水）より「塩ヒレかつ丼」を期間限定で販売します。

毎年好評！まい泉オリジナルのスパイスソルトで召し上がるかつ丼

「塩ヒレかつ丼」は、まい泉自慢のやわらかいヒレかつを卵でとじず、塩味で食べるかつ丼です。2012年にさっぱり食べられるかつ丼をコンセプトに開発し、期間限定で販売している人気商品です。

茹でた角切りキャベツと塩昆布を添え、付属の『まい泉スパイスソルト』をお好みでふりかけてお召し上がりいただきます。ヒレかつの旨みがより引き立ち、食欲をそそる味わいに仕上がっています。

■商 品 名：塩ヒレかつ丼

■販売価格：864円（税込）

■発 売 日：2026年2月4日（水）～8月4日（火）予定

■販売店舗：全国直営店にて販売

但し揚げ物の取扱いのない店舗での販売はありません。

店舗検索はこちら

https://mai-sen.com/shop/#shopsearch

万能調味料として密かに人気、『まい泉スパイスソルト』

元々は、とんかつの付け合わせに欠かせない「キャベツの千切り」を美味しく味わっていただくために開発された調味料、それが『まい泉スパイスソルト』です。揚げ物との相性も良く、ソースとはひと味違うさっぱりとした美味しさで、隠れた人気商品となっています。

「塩ヒレかつ丼」には小袋入りで付いており、ご家庭用として瓶タイプも販売しています。お肉やお魚の下味、おにぎりの手塩など、幅広い料理にお使いいただけます。

まい泉スパイスソルト商品情報はこちら

https://mai-sen.com/delica/category/other/spice/spices-salt.html

まい泉のこだわり

豚肉 世界中から取り寄せた豚肉を毎日毎日チェックして、合格した豚肉のみを使用。筋を引き、叩いて肉の繊維をほぐします。手間隙のかかる作業ですが手抜きはできません。1本の筋の切り損ないが揚げた時の肉の形を崩し、またお召し上がり頂く際の食感を変えてしまうからです。

パン粉と揚げ油 パン粉は、指定レシピで焼いたパンから毎日作った生パン粉を使用しています。市販のものとは中身・大きさ・形状が異なる、まい泉独特のパン粉です。そして揚げ油もまい泉の特注品。加熱時間を調節しながら、丁寧に揚げていきます。艶があり、カラッと、そしてふわっと花が咲くような衣の広がり、これをまい泉では『剣立ち』と呼び、まい泉のとんかつの自慢です。

ソース まい泉では現在、甘口・辛口・サンド用・黒豚用の4種類のソースを製造しています。

基本的なレシピは創業当時のまま、新鮮な野菜や果物を材料に、創業者のこだわりを受け継いだ熟練の職人が丁寧に味を確認しながら調合しています。

井筒まい泉株式会社について

とんかつ まい泉は1965年の創業以来、「箸で切れるやわらかなとんかつ」にこだわり、お子様からご年配の方まで皆様に美味しく召し上がっていただくための努力を続けてまいりました。「お客様の美味しい笑顔のために」を企業理念とし、全国のデパ地下やエキナカの直営販売店約70店、レストラン14店のほか、卸事業、ケータリング事業、EC販売も展開しています。

【会社概要】

社名：井筒まい泉株式会社

本社所在地：東京都港区北青山2丁目12-5 KRT青山2階

設立：1965年11月

代表取締役：國弘 克英

事業内容：レストラン事業、百貨店・商業施設等での直営販売事業

デリバリー事業、卸販売、通販事業、海外事業