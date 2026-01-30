±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙºÇÂ®°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤ä¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤´¾·ÂÔ¤Ê¤É¡¢Áª¤Ù¤ë¹ë²Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Åö¤¿¤ë¥à¥Ó¥Á¥±¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«»Ï!!
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Óー¥¦¥©ー¥«ー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸Þ½½Íò½ßÇ·¡Ë¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂè2ÃÆ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Î¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢£±.¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙºÇÂ®°ìÈÌ»î¼Ì²ñ £².¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¥Ú¥¢¤´¾·ÂÔ·ô £³.¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¤Î3¤Ä¤Î¾ÞÉÊ¤ÎÃæ¤«¤é1¤Ä¤òÁª¤ó¤Ç±þÊç¤Ç¤¡¢ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¹ë²Ú¾ÞÉÊ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤è¤¦¡ª
¢£Áª¤Ù¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ
£±. ¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡ÙºÇÂ®°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¡Ê2D»úËëÈÇ¡Ë 70ÁÈ140Ì¾ÍÍ
Æü»þ¡§2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë
¾ì½ê¡§TOHO¥·¥Í¥Þ¥ºÆüËÜ¶¶
³«¾ì¡¦¡¦¡¦18¡§30
³«±Ç¡¦¡¦¡¦19¡§00
½ª±Ç¡¦¡¦¡¦21¡§20
ËÜÊÔ¡§£²»þ´Ö17Ê¬Í½Äê
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯2·î16Æü(·î) 11»þ59Ê¬
¢¨ºÇÂ®°ìÈÌ»î¼Ì²ñ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢ÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ø¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»î¼Ì²ñÆâÍÆ¡Ê³«ºÅ¾ì½ê¤ä³«±Ç»þ´Ö¤Ê¤É¡Ë¤Ï¡¢Í½¹ð¤Ê¤¯µÞî±ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£². ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¥Ú¥¢¤´¾·ÂÔ·ô¡¡2ÁÈ4Ì¾ÍÍ
¡Ê´ØÅì¡¦´ØÀ¾¤¤¤º¤ì¤«¤Î¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤Ø¤´¾·ÂÔ¡£¡Ë
¡Ú´ØÅì¥¨¥ê¥¢¡Û
¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¿¥¶¡¦¥×¥ê¥ó¥¹ ¥Ñー¥¯¥¿¥ïーÅìµþ
¡¦ÆâÍÆ¡§¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¡1ÁÈ2Ì¾ÍÍ
¡Ú´ØÀ¾¥¨¥ê¥¢¡Û
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¹¥È¥í¥Ù¥êー¡õËõÃã¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¿¤Ó¤ï¸ÐÂçÄÅ¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë
¡¦ÆâÍÆ¡§¥¹¥¤ー¥Ä¥Ö¥Ã¥Õ¥§¡¡£±ÁÈ£²Ì¾ÍÍ
¢¨½ü³°Æü¤¢¤ê
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î10Æü(¶â) 11»þ59Ê¬
£³. ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥»¥Ã¥È¡ÊÈóÇäÉÊ¡Ë¡¡5Ì¾ÍÍ
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ¡§¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ìー¥Êー¡ÊM¥µ¥¤¥º¡Ë¡¢¥Í¥¤¥ë¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¢¥·¥å¥·¥å¡¢¥¨¥Ê¥á¥ë¥ー¥Á¥§ー¥ó¡¢¥Ï¥ó¥É¥ß¥éー¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Îー¥È
±þÊçÄùÀÚ¡§2026Ç¯3·î10Æü(¶â) 11»þ59Ê¬
¢£¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸
https://cp.ticket.moviewalker.jp/wicked-movie/
¢£¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤Î¤´¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://ticket.moviewalker.jp/film/089802
¢¨´Õ¾ÞÆÃÅµ¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«ー¥É¡×ÉÕ¤
±Ç²è¡Ø¥¦¥£¥¥Ã¥É ±Ê±ó¤ÎÌóÂ«¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¢£¥¹¥Èー¥êー
À¤³¦¤Ë¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¸ì¤é¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¡¢âÁ¤·¤¯¤ÆÀÚ¤Ê¤¤Êª¸ì¡£
¥ª¥º¤Î¹ñ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¿¿¼Â¤òÃÎ¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¥°¥ê¥ó¥À¡£¡È°¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤·¤Æ°Ì¾¤òÃå¤»¤é¤ìÌ±½°¤ÎÅ¨¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤Ï¡¢¸ÀÍÕ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Æ°Êª¤¿¤Á¤Î¼«Í³¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£°ìÊý¡ÈÁ±¤¤Ëâ½÷¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¥°¥ê¥ó¥À¤Ï¡¢´õË¾¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤ÆÌ¾À¼¤È¿Íµ¤¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¤â¡¢¤½¤Î¿´¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥Õ¥¡¥Ð¤È¤Î·èÊÌ¤¬¿¼¤¤±Æ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÏÂ²ò¤ò»î¤ß¤ë¤â¤½¤Î´ê¤¤¤ÏÆÏ¤«¤º¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î¹Â¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÆÍÇ¡¸½¤ì¤¿¡È¥«¥ó¥¶¥¹¤«¤éÍè¤¿¾¯½÷¡É¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ª¥º¤Î¹ñ¤Î±¿Ì¿¤âÂç¤¤¯Æ°¤½Ð¤¹¡£À¤³¦¤Ë°Å±À¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ëÃæ¡¢¤Õ¤¿¤ê¤ÎËâ½÷¤Ï¤â¤¦°ìÅÙ¡¢¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤¤¤«¤Ä¤Æ¤ÎÍ§¤È¸þ¤¹ç¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤È¡¢À¤³¦¤½¤Î¤â¤Î¤ò――±Ê±ó¤ËÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡£
¢£¸ø³«
2026Ç¯3·î6Æü(¶â)
¢£¥¥ã¥¹¥È&¥¹¥¿¥Ã¥Õ
¡ã¥¥ã¥¹¥È¡ä
¥·¥ó¥·¥¢¡¦¥¨¥ê¥ô¥©¡¡¥¢¥ê¥¢¥Ê¡¦¥°¥é¥ó¥Ç
¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥Ù¥¤¥êー¡¡¥¤ー¥µ¥ó¡¦¥¹¥ì¥¤¥¿ー¡¡¥Üー¥¦¥§¥ó¡¦¥ä¥ó¡¡¥Þ¥ê¥Ã¥µ¡¦¥Üー¥Ç¥£
with ¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥èー¡¡and ¥¸¥§¥Õ¡¦¥´ー¥ë¥É¥Ö¥é¥à
¡ã¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡ä
´ÆÆÄ¡§¥¸¥ç¥ó¡¦M¡¦¥Á¥å¥¦
µÓËÜ¡§¥¦¥£¥Ëー¡¦¥Û¥ë¥Ä¥Þ¥ó and ¥¦¥£¥Ëー¡¦¥Û¥ë¥Ä¥Þ¥ó¡õ¥Ç¥¤¥Ê¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹
À½ºî¡§¥Þー¥¯¡¦¥×¥é¥Ã¥È¡Ø¥é¡¦¥é¡¦¥é¥ó¥É¡Ù ¡Ø¥ê¥È¥ë¡¦¥Þー¥á¥¤¥É¡Ù¡¡¥Ç¥¤¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥¹¥Èー¥ó¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×
¸¶ºî¡§¥ß¥åー¥¸¥«¥ë·à¡Ö¥¦¥£¥¥Ã¥É¡×¡Òºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥·¥å¥ï¥ë¥Ä¡¡µÓËÜ¡§¥¦¥£¥Ëー¡¦¥Û¥ë¥Ä¥Þ¥ó¡Ó ¡¿ ¥°¥ì¥´¥êー¡¦¥Þ¥°¥ï¥¤¥¢¤Î¸¶ºî¾®Àâ¤Ë´ð¤Å¤¯
¢£±Ç²è¸ø¼°¥µ¥¤¥È
https://wicked-movie.jp/
¢£ÇÛµë
ÅìÊõÅìÏÂ³ô¼°²ñ¼Ò
(C) Universal Studios. All Rights Reserved.
¢£¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Óー¥¦¥©ー¥«ー¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë±Ç²è´Õ¾Þ·ô¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±¡×¤Ï¡¢2011Ç¯¤Î¥µー¥Ó¥¹³«»Ï°ÊÍè¡¢¤½¤ÎÍøÊØÀ¤Î¤è¤µ¤«¤éÁ´¹ñ¤Î±Ç²è¥Õ¥¡¥ó¤è¤ê¹â¤¤É¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢Äó·È±Ç²è´Û¿ô¤âÇ¯¡¹³ÈÂç¤òÂ³¤±¡¢¸½ºß¤Ç¤Ï¥·¥Í¥³¥ó¤ò100¡ó¥«¥Ðー¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤Ï¥Ý¥¤¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥í¥°¥¤¥óµ¡Ç½¤òÆ³Æþ¤·¥æー¥¶ー¤Ø¤ÎÍøÊØÀ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¹¥Ä´¤ËÇä¤ê¾å¤²¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥àー¥Óー¥¦¥©ー¥«ー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÀßÎ©2011Ç¯7·î¡¢³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ±Ç²è¤ËÆÃ²½¤·¤¿»ö¶È¤òÅ¸³«¡£±Ç²è¤ÎÅÅ»Ò¥Á¥±¥Ã¥È ¡¢±Ç²è´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÀ©ºî¡¦½ÐÈÇ¡¢ ±Ç²è´ØÏ¢¤Î¹¹ðÀëÅÁ¤ª¤è¤Ó¹¹ðÂåÍýÅ¹»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
