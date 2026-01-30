【フライングタイガー】春旅に活躍する＜旅モノ＞が新登場！最新「スマホグッズ」＆「スマパグッズ」でお出かけがもっと楽しく！

Zebra Japan株式会社

Flying Tiger Copenhagen（運営：Zebra Japan株式会社／本社：東京都渋谷区神宮前／代表取締役：松山恭子）は、毎日の生活にワクワクをお届けする北欧デンマーク発のデザイン雑貨ストアです。

今回は、2026年1月23日（金）より全店で販売を開始した新商品267アイテムの中から、春の旅行にぴったりな旅行用品 ＝＜旅モノ＞をご紹介。春休みのちょっとしたお出かけから、卒業旅行のような遠出まで、出先・旅先で重宝する「スマホグッズ」（スマートフォングッズ）と「スマパグッズ」（スマートパッキンググッズ）をピックアップします。

【１】持って歩いて気分がアガる。利便性×デザイン性の「スマホグッズ」（スマートフォングッズ）

大人気のサクションシートシリーズにリボンモチーフが新登場。壁につけて気軽に写真撮影を。

スマートフォン用サクションシート 330円

ケーブルをすっきりまとめてくれる優れもの。磁石でぴったりくっつきます。

ケーブルホルダー（フラワー） 550円

機器に合わせて複数のケーブルを持っていくことは面倒。そんな時は、Micro USB Type-B、USB Type-C、Lightningの3つが1つになったケーブルがおすすめ。

マルチ充電ケーブル 1m 各1,430円

【２】整理整頓が旅計画をスマートにしてくれる「スマパグッズ」（スマートパッキンググッズ）

立てて使え、壁掛けもできます。大容量なので、長期連泊にもしっかり対応。

トラベルポーチ（フック付） 1,100円

チャックを閉めるだけで簡単圧縮が可能です。色違いでLサイズもあります。

圧縮オーガナイザーバッグM 990円

汚れを気にせず持ち運べます。うれしいサイズ違い2枚セット。

トラベルポーチ/シューズケース 660円

1週間分の薬やサプリメントを曜日ごとに分けて管理できます。

ピルケース 330円

国内旅行、海外旅行、ちょっとした散歩でも。自分が訪れた場所の記憶を紙に残すって素敵です。

トラベル日記 495円

その他アイテムを楽天市場ストアでみる :https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

■Flying Tiger Copenhagenとは

1995年に北欧デンマーク・コペンハーゲンで誕生し、現在では、ヨーロッパを中心に世界中にストアを展開するユニークなデザイン雑貨ストアです。ユーモアや色彩に富んだスカンジナビアンデザイン、アフォーダブルなプライスを通じて、驚きとエンターテイメントにあふれるショッピング・エクスペリエンスをご提供します。日本では北海道、青森、岩手、宮城、茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、石川、長野、岐阜、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、奈良、岡山、山口、愛媛、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄に全62店舗を出店しています。＊2026年1月30日現在

ブランドサイト：https://blog.jp.flyingtiger.com/

楽天市場ストア：https://www.rakuten.co.jp/flyingtigercopenhagen/

Instagram：http://instagram.com/flyingtigerjp/

Facebook：https://www.facebook.com/FlyingTigerCopenhagenJP

X（旧Twitter）：https://x.com/FlyingTiger_JP/

LINE：https://lin.ee/vNQhuGW

TikTok：https://www.tiktok.com/@flyingtigerjp

※価格は税込みです。 価格は配信日時点のもので、変更になる可能性があります。商品は、在庫がなくなり次第終了となります。