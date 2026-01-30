【ストリートダンスコンテストD-SHOCK第7回中部予選】名古屋で91組207名が熱戦！愛知・長野勢が活躍。2026年3月ファイナル進出16組が決定

株式会社BUZZ GROUP

株式会社Chord Prise（本社:東京都渋谷区、代表取締役:来栖直哉）が主催する全国規模のストリートダンスコンテスト「D-SHOCK 2025-2026 ROUND」は、2026年1月6日（火）に名古屋 西文化小劇場にて第7回中部予選を開催いたしました。

オフライン・オンライン同時開催の本予選には、チーム・ソロ合わせて91組207名が参加。白熱の戦いを繰り広げ、各部門で2026年3月31日に開催されるFINAL進出16組が決定いたしましたので、結果をご報告いたします。

▶ D-SHOCKとは

D-SHOCKは、2016年にスタートした全国規模のストリートダンスコンテストです。

U-10（小学4年生以下）、U-12（小学6年生以下）、U-15（中学3年生以下）、OPEN（高校生以上）の4部門を設け、全国8エリア（仙台、神奈川、埼玉、東京、名古屋、大阪、福岡）および海外（タイ）で予選を開催しています。

オフライン予選とオンライン予選のハイブリッド形式を採用することで、地理的制約を超えて全国・海外のダンサーが挑戦できる環境を整備。「次世代ダンサーの登竜門」として、「挑戦・表現・成長」を主軸に、作品性・技術力・表現力を総合評価し、ダンサー一人ひとりが成長しやすい環境を提供しています。

▶ D-SHOCK第7回中部予選予選 開催概要

■ 大会名

D-SHOCK 2025-2026 ROUND 第7回中部予選

オフライン／オンライン予選 同時開催

■ 開催日時

2026年1月6日（火）

■ 会場

名古屋 西文化小劇場

■ 参加規模

合計91組、207名（チーム＋ソロ）

■ 部門構成

- U-10部門（小学4年生以下）- U-12部門（小学6年生以下）- U-15部門（中学3年生以下）- OPEN部門（高校生以上）

▶ 予選の進捗状況

D-SHOCK 2025-2026シーズンは、2025年7月から2026年2月にかけて全国10回の予選が開催中です。第6回関東第三予選終了時点で8回の予選が完了しました。

【完了した予選】

- 第1回早期特別予選（オンライン）- 第3回関東第一予選（埼玉・アリオ鷲宮）- 第4回関東第二予選（神奈川・ラゾーナ川崎プラザソル）- 第5回九州予選（福岡・evol by GRANDMIRAGE）- 第6回関東第三予選（東京）- 第7回中部予選（名古屋）← 本大会- 第8回関西予選（大阪）- 2026年1月25日※第2回海外特別予選（タイ）は開催見送り

【今後の開催予定】

- 第9回東北予選（仙台）- 2026年2月7日- 第10回関東第四予選＆オンラインFINAL（東京）- 2026年2月22日

全国の予選を勝ち抜いたダンサーたちは、2026年3月31日（火）にJAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）で開催される「D-SHOCK 2025-2026 FINAL」に出場します。

▶ 審査員プロフィール

今回の予選では、国内外で活躍する第一線のダンサー2名が審査を担当しました。

AIKO（あいこ） Instagram：@_aipoko12(https://www.instagram.com/_aipoko12/)

20歳から3年間キッズダンスインストラクターを経験し、その後1年NYにダンス留学。現在は愛知県でキッズインストラクターとして活動中。

MARU（まる） Instagram：@m.a.r.u0121(https://www.instagram.com/m.a.r.u0121/)

東京ディズニーリゾート25thアニバーサリーパフォーマンスドリームフェスティバル出演、吉本PRESENTS×スーパーチャンプルシアター DANCE SHOW CASE出演、ヤマサのちくわ穂の国ドンジャラダンスコンテスト優勝、2020年SEAMO全国ツアー『Wave Your SEAMO TOUR』ダンサー、エイベックス公認資格（JSDA）インストラクターなど、幅広く活躍。

審査員のAIKO/MARU

▶【オフライン予選】チーム部門 決勝進出チーム

❏ U-10部門（小学4年生以下）

【決勝進出】優勝：GRAFF KNOCKS（長野県・3名）

【決勝進出】準優勝：Alpha（愛知県・3名）@a_heart_dance(https://www.instagram.com/a_heart_dance/)

3位：aaty twin2（愛知県・2名）@__riona18(https://www.instagram.com/__riona18/) / @mi_yan.614(https://www.instagram.com/mi_yan.614/)

GRAFF KNOCKSAlpha❏ U-12部門（小学6年生以下）

【決勝進出】優勝：凸（愛知県・3名）@nonsea2021(https://www.instagram.com/nonsea2021/)

【決勝進出】準優勝：byteclips（長野県・5名）@sora_byteclips(https://www.instagram.com/sora_byteclips/) / @sara_byteclips(https://www.instagram.com/sara_byteclips/) / @rinoha_byteclips(https://www.instagram.com/rinoha_byteclips/) / @k_koko_byteclip(https://www.instagram.com/k_koko_byteclips/)s(https://www.instagram.com/k_koko_byteclips/) / @nagomi_byteclips(https://www.instagram.com/nagomi_byteclips/)

3位：Rulu Lumina（静岡県・2名）@nana_77_0926(https://www.instagram.com/nana_77_0926)

byteclips❏ U-15部門（中学生以下）

【決勝進出】優勝：佐藤一派（愛知県・3名）

【決勝進出】準優勝：音華~otoka~（愛知県・3名）@aoi.miiiiii(https://www.instagram.com/aoi.miiiiii/) / @ito_dance110(https://www.instagram.com/ito_dance110/) / @shirakan45(https://www.instagram.com/shirakan45/)

3位：Avenir（愛知県・3名）@a_heart_dance(https://www.instagram.com/a_heart_dance/)

佐藤一派音華~otoka~❏ OPEN部門（高校生以上）

【決勝進出】優勝：aile（長野県・2名）@sna_.c5(https://www.instagram.com/sna_.c5/)

【決勝進出】準優勝：Delicious（愛知県・6名）@bongo.jrc(https://www.instagram.com/bongo.jrc/)

3位：Kabos（岐阜県・2名）

aileDelicious

▶【オンライン予選】ソロ部門 決勝進出者

❏ U-10ソロ

【決勝進出】優勝：orinchaaan（埼玉県）@orinchaaan_0107d(https://www.instagram.com/orinchaaan_0107d/)

準優勝：舞衣（千葉県）

3位：HANA（三重県）@hana0901m(https://www.instagram.com/hana0901m/)

❏ U-12ソロ

【決勝進出】優勝：光空（兵庫県）

準優勝：HISAKI（東京都）

3位：iTO（東京都）

orinchaaan光空❏ U-15ソロ

【決勝進出】優勝：Kanna（愛知県）@kanna.11_8(https://www.instagram.com/kanna.11_8/)

準優勝：優咲（埼玉県）

3位：shiina（岐阜県）@shiina.0902(https://www.instagram.com/shiina.0902/)

❏ OPENソロ

【決勝進出】優勝：空良（長野県）

準優勝：yu→月（三重県）@yuzukirarin(https://www.instagram.com/yuzukirarin/)

3位：momo（大阪府）

Kanna空良

▶【オンライン予選】チーム部門 決勝進出チーム

❏ U-10部門

【決勝進出】優勝：eve（新潟県・4名）

準優勝：LilAiS（神奈川県・3名）

3位：chupa chups（静岡県・2名）

❏ U-12部門

【決勝進出】優勝：B-Superior（埼玉県・5名）@b_superior24(https://www.instagram.com/b_superior24/)

準優勝：gem Bestie（埼玉県・2名）@gem_bestie(https://www.instagram.com/gem_bestie)

3位：sylph（神奈川県・4名）@i_sylph10(https://www.instagram.com/i_sylph10/) / @sylph.r.j22(https://www.instagram.com/sylph.r.j22__/) / @sylph_e_2307(https://www.instagram.com/sylph_e_2307/) / @hana_sylph_111(https://www.instagram.com/hana_sylph_1116/)

eveB-Superior❏ U-15部門

【決勝進出】優勝：WALNUT BROWNIE（埼玉県・3名）

準優勝：スキーターラビっ子（静岡県・3名）@dr.suranpuararechan_215(https://www.instagram.com/dr.suranpuararechan_215/) / @f_uu_ri(https://www.instagram.com/f_uu_ri/) / @rinna_lock(https://www.instagram.com/rinna_lock/)

3位：NoVa（埼玉県・2名）

❏ OPEN部門

【決勝進出】優勝：樹海（埼玉県・3名）@taigaaahowrai(https://www.instagram.com/taigaaahowrai/) / @yuaaashi(https://www.instagram.com/yuaaashi/) / @miyu14rainbow(https://www.instagram.com/miyu14rainbow/)

準優勝：YK2B（埼玉県・3名）@yukihakueichin(https://www.instagram.com/yukihakueichin/)

3位：Aqui1egia（愛媛県・7名）

WALNUT BROWNIE樹海

▶ D-SHOCK 2025-2026 FINAL 開催情報

全国の予選を勝ち抜いた精鋭ダンサーたちが集結し、各部門の頂点を目指します。

- 開催日：2026年3月31日（火）- 会場：JAPAN PAVILION HALL A（埼玉県所沢市）- チケット情報：前売 \4,400 / 当日 \5,500- 購入方法BUZZチケ：https://buzz-ticket.com/e/lxj06aadpw- 予選結果・ファイナリスト情報https://d-shock.net/yosen

D-SHOCK 2025-2026 FINALの情報はこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000282.000141380.html)から



