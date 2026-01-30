東急カードとギックス、TOKYU POINTサービスの利用促進と施策効果の可視化を目的に「マイグル」を活用したキャンペーンを開始

株式会社ギックス

東急カード株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役社長：松永光、以下：東急カード）と、株式会社ギックス（本社：東京都港区、代表取締役CEO：網野知博、以下：ギックス）は、ギックスが提供する”ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォーム「マイグル」を活用し、TOKYU POINTの利用促進と施策効果の可視化を目的とした、「TOKYU POINT デジタルサービススタンプラリー」を実施いたします。

■背景・キャンペーンの狙い

東急カードでは、これまでTOKYU POINTを活用した様々な施策により、お客様の利便性向上に努めてまいりました。また、さらなる顧客満足度の向上に向けて、東急グループの各施設を横断したお客様の体験をより深く理解し、一人ひとりのニーズに寄り添った最適なサービス提供を行うことが不可欠であると考えています。

ギックスが提供する「マイグル」は、”ゲーミフィケーション×データ”による習慣化促進プラットフォームです。このたびの「マイグル」の導入により、ゲーミフィケーションを活用して、楽しみながらTOKYU POINTをご利用いただける仕組みを構築するとともに、施策効果の可視化を行うことが可能となります。

今回は1月22日（木）より「TOKYU POINT デジタルサービススタンプラリー」を開催いたします。本取り組みを通じて施策効果を可視化し、施策設計やサービス改善に活用することで、お客様のエンゲージメント向上を目指してまいります。

■「TOKYU POINT デジタルサービススタンプラリー」概要

東急グループの対象施設でお買い物をすることでスタンプを獲得できます。各チャレンジをクリアすると、「ポイント加算チケット」をプレゼントいたします。

開催期間：2026年1月22日（木）～2026年2月15日（日）

対象施設、参加方法など詳細は下記URLよりご確認いただけます。

https://www.topcard.co.jp/info/campaign/2601smt/index.html(https://www.topcard.co.jp/info/campaign/2601smt/index.html?cpl)

チャレンジ１.対象施設3か所でお買物しよう

クリア条件：スタンプを3個獲得する

賞品：「ポイント最大2%加算チケット」をプレゼント

※期間中のお買い物に対して+1%のポイントが加算されます。

※TOKYU CARD スマート払いの場合はさらに+1%のポイントが加算されます。

チャレンジ２.対象施設4か所でお買物しよう

クリア条件：スタンプを4個獲得する

賞品：「ポイント最大5%加算チケット」をプレゼント

※期間中のお買い物に対して+2%のポイントが加算されます。

※TOKYU CARD スマート払いの場合はさらに+3%のポイントが加算されます。

チャレンジ３.対象施設5か所でお買物しよう

クリア条件：スタンプを5個獲得する

賞品：「ポイント最大10%加算チケット」プレゼント

※期間中のお買い物に対して+3%のポイントが加算されます。

※TOKYU CARD スマート払いの場合はさらに+7%のポイントが加算されます。

＜スタンプ獲得方法＞

・1回のお会計で1,000円(税込)以上のお買物がスタンプ付与の対象となります。

・期間中、1施設につきスタンプ付与は1回までです。

同一店舗で複数回お買物してもスタンプ付与は1つまでとなります。

・支払い方法を併用した場合、対象外となります（一部ポイント利用等）

・スタンプ付与はデジタルスタンプラリー参加後からのご利用分が対象です。 期間中であっても、参加前のご利用分はスタンプ付与の対象外となります。

・TOKYU POINT LINE公式アカウントにTOKYU POINT デジタルサービスを登録している方が対象となります。東急カードアプリのみでご登録されている方はLINE上でのご登録をお願いいたします。

＜スタンプ付与サイクル＞

・お買物の翌日以降、週2回【火曜日(木～日分)・金曜日(月～水分)】のサイクルで自動的にスタンプが付与されます。

＜ポイント加算時期＞

・2026年3月末頃を予定

※ポイント加算時、ポイント明細に「買い回りCP」と表示されます。

■「TOKYU POINT」について

東急グループをはじめ、TOKYU POINT加盟店で貯まるポイントです。TOKYU POINT加盟店以外でも、毎月のクレジットカードのご利用や、各種サービスのご登録に応じてTOKYU POINTが貯まります。貯まったポイントは、1ポイント=1円分として、東急百貨店・東急ストア などの東急グループ各店でのご利用やPASMOにチャージして電車やバスに乗ることもできます。

※PASMOは（株）パスモの登録商標です。

■「TOKYU POINT デジタルサービス」について

LINEアプリ「TOKYU POINT CARD on LINE」や東急カードアプリでTOKYU POINT機能付きの各種カードを表示でき、TOKYU POINTをご利用いただけるサービスです。さらにTOKYU CARDを登録すると「TOKYU CARD スマート払い」をご利用いただき、店頭でのバーコード提示（1回のスキャン）で、TOKYU CARDでのお支払いからTOKYU POINTの取得まで完了できます。

■東急カード株式会社について https://www.topcard.co.jp/(https://www.topcard.co.jp/)

会社名 ：東急カード株式会社

代表者名 ：代表取締役社長 松永 光

所在地 ：東京都世田谷区用賀４丁目１０番１号 世田谷ビジネススクエアタワー

事業内容 ：クレジットカードの取扱いに関する業務、金銭貸付・通信販売等に関する業務、

広告・損害保険・生命保険等の斡旋並びに代理店業務、計算代行並びに集金代行業務等

■「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォーム「マイグル（Mygru）」https://www.mygru.jp(https://www.mygru.jp)

マイグルは、「ゲーミフィケーション×データ」による習慣化促進プラットフォームです。

オフラインとオンラインの行動データやゼロパーティデータを起点に、来店・回遊・接触頻度といった“購買の手前”にある行動を可視化。チャレンジ、アンケート、インセンティブなどの“ミッション”を通じて、小さな行動変化を積み重ね、継続利用＝習慣化を設計します。（特許出願済 特許6841539等）

■株式会社ギックスについて https://www.gixo.jp/(https://www.gixo.jp/)

ギックスは、戦略コンサルタントとアナリティクス専門家によって立ち上げられた “データインフォームド”推進企業です。データを最大限に活用してクライアント企業の「顧客理解」を支援し、事業成長に向け経営課題を解決しています。盲目的にデータだけに頼るのではなく、データに基づいて人間が論理的に考え、合理的に判断できるよう、テクノロジーと方法論を用いて世の中を変革していきます。

会社名 ：株式会社ギックス

代表者名 ：代表取締役CEO 網野 知博

所在地 ：東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11F

事業内容 ：アナリティクスを用いたデータインフォームド事業

データを活用した各種コンサルティング業務および、ツールの研究・開発

上記ツールを用いた各種サービスの提供