史上初！鶴岡発の発酵タンパクkin-pun使用の中華麺誕生！一風堂とフェルメクテスが 【庄内仕立てkin-punラーメン】を共同開発！

フェルメクテス株式会社

フェルメクテス株式会社（本社：山形県鶴岡市、代表取締役：大橋由明、以下フェルメクテス）は、株式会社力の源ホールディングス（本社：福岡市中央区、代表取締役社長：山根智之、以下力の源ホールディングス）傘下で、博多発祥のラーメン店「一風堂」を展開する力の源カンパニーとコラボレーションし、発酵性タンパク質「kin-pun」を麺に使用したラーメン「庄内仕立て kin-punラーメン」を共同開発しました。

共創で切り拓く日常食への第一歩

フェルメクテスは、納豆菌の機能性に着目し、独自の培養・育種技術によって発酵性タンパク質「kin-pun」を開発・実用化してきました。生産・増産に関する研究開発を基盤に、パンや麺など日常食への展開を通じた社会実装に取り組んでいます。今回のコラボレーションでは、「ラーメン」という日常的に親しまれている食を起点に、地域と共に価値創出に取り組んできた一風堂と共に、世界で初めて、発酵性タンパク質「kin-pun」を“麺そのもの”に練り込むという挑戦を行いました。本取り組みのお披露目として、2026年2月14日（土）・15日（日）の2日間、東京都港区「一風堂 浜松町スタンド」にて、日本初ユネスコ食文化創造都市・山形県鶴岡市の郷土料理を盛り込んだ特別コースとともに味わう、予約制の体験型イベントを開催します。

「kin-pun麺」で生まれた庄内仕立てラーメン

コラボレーションにより誕生した「庄内仕立てkin-punラーメン」は、発酵性タンパク質「kin-pun」を麺そのものに練り込み、発酵由来の旨みと独特の食感を活かした平打ち太ちぢれ麺が特徴です。スープは鶴岡の濃口醤油をベースに、平田牧場の豚ガラに鶏ガラ、4種の煮干し、昆布、サバ節から取った魚介出汁を重ね、風味豊かに仕上げました。トッピングには、平田牧場の豚ウデ肉の煮込みチャーシュー、孟宗竹、黒ばら海苔を添え、庄内の山と海の恵みを感じる一杯に仕立てています。また当日は、フェルメクテス株式会社より、食文化研究家で「kin-pun」ブランドCBOを務める長内あや愛が登壇し、発酵性タンパク質「kin-pun」の開発背景や、今回の共創に込めた想い、食の新たな価値創造についてお話しします。味覚だけでなく、その背景にある文化や物語までを含めて体験いただける時間となります。

「庄内仕立てkin-punラーメン」イメージ

鶴岡郷土料理を盛り込んだ特別コース

《ドリンク》 ※アルコール&ソフトドリンク飲み放題付き

3種の飲み比べセット（飲み放題には含みません）

日本酒：１.加藤嘉八郎酒造「十水」２.竹の露酒造「白露垂酒」

ワイン：３.ワイナリー ピノ・コッリーナ松ケ岡（白）

コース内容 イメージ特別コースメニュー

■先付け

生素麺：山形だしと濃厚昆布出汁

■郷土料理盛り合わせ

庄内シソ巻き

菊のお浸し

山形名物

玉こんにゃく

蔵王チーズの粕漬け＜白＞

わらび醤油漬け

庄内鴨の燻製

胡麻豆腐 金粉かけ

■食事

雪若丸：鶴岡産、赤かぶ漬け

■揚げ物

寒鱈の白子天麩羅：酒田の酒粕塩で

■ラーメン

庄内立てkin-punラーメン

■甘味

鶴岡産笹巻き

イベント概要※完全予約制

◼️予約サイト：https://ippudo260214.peatix.com

◼️開催日程

2026年2月14日（土）

1部：12:00～14:00（受付開始 11:45）

2部：16:00～18:00（受付開始 15:45）

2026年2月15日（日）

12:00～14:00（受付開始11:45）

◼️開催場所：一風堂 浜松町スタンド

東京都港区浜松町1-27-6マストライフ大門・浜松町1F



◼️費用：1人5,000円（税込み）

※予約サイト上での決済のみとなります。

※最大購入６名様まで。お席は店舗の座席数の兼ね合いで分かれてご案内させていただく場合がございます。

※キャンセルポリシー等、その他注意事項については予約サイトをご覧ください。

株式会社力の源ホールディングスについて

ラーメン店「一風堂」を中心に、国内外の飲食店舗の運営や、商品開発に関するコンサルティング、食品工場の運営、など食全般にまつわる事業を行うグループです。グループ全体で計308店舗（国内167店舗、海外141店舗）を展開しています（国内：2025年9月末、海外：2025年6月末現在）。「一風堂」は、1985年に福岡の大名で創業し、現在世界16ヵ国・地域に展開。臭みが無くなめらかな豚骨スープと、歯切れの良い細麺の豚骨ラーメンで人気を博しています。子どもたちに食べる喜びを伝える料理体験教室「Child Kitchen」を実施するなど、食育活動にも取り組んできました。キッチンカーを用いた日本各地での「子ども食堂」参加に加え、環境負荷の少ない100%植物由来のラーメンを開発するなど、持続可能な社会の実現に向けて積極的に行動しています。

会社名：株式会社力の源（読み：ちからのもと）ホールディングス

（東証プライム _証券コード：3561）

所在地：〒810-0041 福岡市中央区大名1-13-14, 4F

設立 ：1986年

代表者：代表取締役社長 山根 智之

URL：http://www.chikaranomoto

フェルメクテス株式会社について

フェルメクテス株式会社は、「人類と動物、植物、そして地球が共存できる未来の実現」をビジョンに掲げ、日本の発酵文化と発酵技術を融合した新たな食品の研究開発に取り組む食品企業です。慶應義塾大学先端生命科学研究所発のスタートアップとして、納豆菌の機能性に着目し、独自の培養技術と育種によって開発した発酵性タンパク質食品を「kin-pun（キンプン）」として実用化しました。kin-punは、環境負荷の小さいプロセスで効率的に生産できる第三のタンパク質として、パンや麺、菓子など日常食への広がりを目指し、ユネスコ食文化創造都市・山形県鶴岡市を拠点に、持続可能な食文化の実現に向けた社会実装を進めています。

会社名：フェルメクテス株式会社

所在地：〒997-0052 山形県鶴岡市覚岸寺字水上246番地2

設立：2021年

代表者：代表取締役 大橋由明

URL：https://fermecutes.com