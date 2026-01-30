いなばペットフード　わんちゃん用「ちゅ～るテリーヌ」新パッケージのTVCM放映中！

いなば食品株式会社

いなばペットフード（いなば食品グループ 本社：静岡県静岡市清水区由比）は、わんちゃん用フード『ちゅ～るテリーヌ』のパッケージデザインリニューアルに伴い、2026年1月7日（水）より新TVCM「新パッケージ篇」の放映を全国で開始いたしました。

■新TVCM「新パッケージ篇」動画

YouTube URL：第1弾(https://youtu.be/z1BuEUjpnDg?si=tduES6_xzC4UDQcj)・第2弾(https://youtu.be/cysubDt50JI?si=ZWLPC3REioT2GOMy)

■YouTube先行公開から、全国オンエアへ

YouTube公式チャンネルにて先行公開しておりました新パッケージ版のCMを、1月7日（水）より地上波TVCMとしても放映開始しております。 Web上ですでに多くの反響をいただいている「おいしい瞬間」を、テレビ放映を通じてより多くの飼い主様へお届けしてまいります。

■TVCMの概要

放映開始日：2026年1月7日（水）

放映エリア：全国

『ちゅ～るテリーヌ』は、ちゅ～るを液状ではなくほろっと崩れる自然な固さに仕上げ、こぼれにくく食べやすくした製品です。パッケージデザインの変更とTVCMの相乗効果で、まだお試しいただいたことのない飼い主様にも利便性とおいしさが伝わることを期待しております。

「ちゅ～るテリーヌ」の商品情報 いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/product/dog/search?keyword=%E3%81%A1%E3%82%85%EF%BD%9E%E3%82%8B%E3%83%86%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%8C)

いなばペットフードHP→ いなばペットフード株式会社(https://www.inaba-petfood.co.jp/)

いなば食品グループHP→ いなば食品株式会社(https://www.inaba-foods.jp/)