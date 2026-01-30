大阪初の常設店舗・TENTIAL 阪急うめだ本店が2月1日（日）にリニューアルオープン

株式会社TENTIAL

健康に前向きな社会の実現を目指し、コンディショニングブランド「TENTIAL（テンシャル）」を展開する株式会社TENTIAL（所在地：東京都品川区、代表取締役CEO：中西裕太郎、以下「テンシャル」）は、2026年2月1日（日）から「TENTIAL 阪急うめだ本店」を8階 GREEN AGE内にてリニューアルオープンいたします。

「TENTIAL 阪急うめだ本店」は、TENTIALの大阪初の常設店舗として、2023年5月にオープン以来、関西エリアの拠点として多くのお客様にご愛顧いただいてまいりました。この度、大阪エリアで1番の売り上げを誇る同店において、よりゆったりと製品を体験いただける環境を整えるため、2026年2月1日（日）から、現在の店舗がある「8F GREEN AGE」フロア内にて店舗面積を拡大。装い新たにバージョンアップしてリニューアルオープンいたします。

リニューアル後の店舗は、木目調のデザインを基調とした温かみのある落ち着いた空間へと刷新いたします。累計販売数150万セット※1を突破したリカバリーウェア「BAKUNE」シリーズをはじめ、24時間365日のコンディショニング※2をサポートする幅広いラインナップを、より充実した環境でご体感いただけます。

また、リニューアルオープンを記念して、一定金額以上の製品をご購入いただいたお客様に先着で、TENTIALオリジナルロングタオルをプレゼントする特別施策もご用意しております。

気候の変化が激しい季節に向け、テンシャルは製品を通じてお客様がご自身の身体に目を向け、自分らしくコンディションを整えるきっかけを提供することを目指します。今後も「阪急うめだ本店」を拠点に、より良い製品とサービスを通じて、一人ひとりの「新しい一歩」をサポートしてまいります。

※1 150万セット：トップス・ボトムス2点で1セット換算（300万枚販売実績）、累計販売数は2025年8月時点

※2 TENTIALでは、コンディショニングを「ライフパフォーマンス向上のために体調に関わる全ての要因を良い状態に整えること」だと定義しています。

TENTIAL 阪急うめだ本店リニューアルオープン概要

オープン日：2026年2月1日（日）

営業時間：10:00 - 20:00

住所：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町８－７ 阪急うめだ本店 8階 GREEN AGE

展開製品（一例）

一般医療機器

BAKUNE スウェット メンズ 上下セット（長袖クルーネックシャツ・ロングパンツ）

【製品仕様】

製品名：BAKUNE スウェット メンズ 上下セット

（長袖クルーネックシャツ・ロングパン

ツ）

カラー：Navy、Black、Dark-gray、Greige、

Turquoise、 Purple

サイズ：XS / S / M / L / XL / 2XL/3XL/4XL/

5XL

※カラーによってはサイズ欠品などあり

素材 ：トップス（本体）綿67%

ポリエステル30%

ポリウレタン3%（リブ部分）綿98%

ポリウレタン2% ボトムス 綿67%

ポリエステル30% 、ポリウレタン3%

価格 ：\26,840（参考価格、税込）

※各店舗での展開カラー/サイズは異なりますので、予めご了承ください。

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

【TENTIAL公式ECサイト】

https://tential.jp/products/bakune-sweat-mens-25fw-set

一般医療機器

BAKUNE ソフトニット 上下セット（長袖クルーネックシャツ・ロングパンツ）

【製品仕様】

製品名：BAKUNE ソフトニット

カラー：Navy、Pink、Dark-gray、 Brown

サイズ：2XS-XS / S- M / L - XL

※カラーによってはサイズ欠品などあり

素材 ：ナイロン43% レーヨン34％

ポリエステル23％

価格 ：\33,880（参考価格、税込）

※各店舗での展開カラー/サイズは異なりますので、予めご了承ください。

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

【TENTIAL公式ECサイト】

https://tential.jp/products/bakune-softknit-25fw-set

MIGARU テックスウェット 上下セット（プルフーディー・ジョガーパンツ）

【製品仕様】

製品名：MIAGRU テックスウェット

プルフーディー

カラー：トップス Black、Gray、Turquoise、

Brown、Pink

ボトムス Black、Gray、Brown

サイズ：XS、S、M、L、XL、2XL

素材 ：（本体）ポリエステル82%、

レーヨン12%、

ポリウレタン6%（リブ部分）ポ

リエステル98％、ポリウレタン2％

価格 ：\31,900（参考価格、税込）

※各店舗での展開カラー/サイズは異なりますので、予めご了承ください。

※各店舗の販売状況は公式サイトからご確認いただけます

【TENTIAL公式ECサイト】

https://tential.jp/products/long-cardigan-25fw?color=Brown

リニューアルオープン記念施策

「TENTIAL 阪急うめだ本店」のリニューアルオープンを記念し、お買い上げ特典をご用意いたしました。 一度のお買い物で30,000円（税込）以上ご購入いただいた先着50名様に、「TENTIAL オリジナルロングタオル」を1点プレゼントいたします。

対象期間： 2026年2月1日（日）～

対象者： 30,000円（税込）以上ご購入いただいた方

定員： 先着50名様 ※なくなり次第終了となります

株式会社TENTIALについて

株式会社TENTIALは、「健康に前向きな社会を創り、人類のポテンシャルを引き出す。」をミッションに掲げ、コンディショニングブランド『TENTIAL』を運営しています 。代表取締役CEO中西裕太郎は、プロサッカー選手を目指した高校時代に病気で夢を絶たれた原体験から、自身のポテンシャルを最大限に発揮するためには健康と日々のコンディショニングが不可欠であると痛感。この経験から株式会社TENTIALを創業し、世の中に「コンディショニングを実装する」ことを目指しています。

コンディショニングブランド『TENTIAL』は、アスリートの知見と最新技術・研究に基づき、機能性を追求した製品・サービスを提供。24時間365日、日常生活のあらゆるシーンで心身を整え、疲労回復やパフォーマンス向上をサポートするコンディショニング活動を推進しています 。すべては個人のコンディションとポテンシャルを引き出すという信念のもと、株式会社TENTIALは、健康に前向きな社会の実現のため、コンディショニングの社会実装に取り組んでまいります。

会社概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32370/table/336_1_07f4e096549fd2c1c82a62b2b27129a7.jpg?v=202601300221 ]