アークタウン宇都宮（東部総合公園）オープン(ニュースリリース)

この度、大和ハウスグループの大和リース株式会社(本社：大阪市中央区、社長：北 哲弥)を 代表とする企業グループは、2026年3月28日（土）に栃木県宇都宮市のライトライン（LRT）平石停留場前にアークタウン宇都宮（東部総合公園）をオープンします。

新設の公園としては栃木県内で初のPark-PFI（公募設置管理制度）を活用した事業となります。民間のアイデア・ノウハウを活かし、アーバンスポーツ施設や産直店など宇都宮市の魅力を発信する、新たなランドマークとして皆さまをお迎えします。

HP：https://arctown-utsunomiya.com/

アークタウン宇都宮イメージパース ※イメージであり実際とは異なる場合があります。

■アークタウン宇都宮（東部総合公園）について

当公園は、新設の公園としては県内で初めて公募設置管理制度（Park-PFI）を活用した総合公園です。

国内外の大会の開催にも対応可能な本格的なスケートパークをはじめ、３x３バスケットボールなどのスポーツや多様なイベントに対応できる屋根付き多目的広場、ゆとりある芝生広場などを備え、子どもから高齢者まで幅広い世代の方が楽しめる施設となります。

愛称「アークタウン宇都宮」は投票総数10,761票の中から選ばれました。「アーク」は、スケートボードやBMXの競技者が空や大地に描く美しい“弧”を表現しています。また、ライトラインの交通結節拠点として、多くの人が行き交い、集い、憩う、まるで小さなまち（タウン）のような場所になるようにとの願いが込められています。

■施設のPRポイント

・スケートボード元日本代表監督監修の、初心者から上級者まで楽しめるコースで、国内外の大会の開催にも対応できる国内最大級の屋根付きスケートパーク

・初級者から中級者を主たる対象としながら、上級者のトレーニング利用も想定したＢＭＸフリースタイル・パーク

・3×3バスケットボールなど、各種スポーツやイベントを行うことができる屋根付きの多目的広場

・散歩やピクニックなども楽しめる開放感ある芝生広場

・四季の移ろいを感じられる彩りあふれるフラワーガーデン

・市内企業や県内企業が出店する産直、園芸、飲食・カフェ

■完成予想パース

スケートパーク（屋根付き）BMXパーク多目的広場（屋根付き）芝生広場敷地内の鉄塔ライトアップ

■公園概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2548_1_d41a967333a6fc867871853ff35416fd.jpg?v=202601300521 ]

■事業概要

2023年11月、宇都宮市が実施した「東部総合公園整備運営事業」のPark-PFI事業者公募において、当社を代表とする企業グループが公募設置等予定者に選定されました。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/2296/table/2548_2_58ac3c8c0c4ee5b74b2c9b0608aac23a.jpg?v=202601300521 ]

■店舗一覧

■園内マップ

■アクセスマップ

駅からのアクセス：宇都宮駅からライトラインで約13分

車でのアクセス：宇都宮駅から車で約13分



■大和リースの公園関連事業について

当社は、公園の価値向上につながるパークマネジメント事業を推進しています。これまでの運営ノウハウを生かしながら、収益施設の整備やDX化によって自走する財源を生み出し、その収益を「公園価値（居心地・健康・交流・防災・環境）」の向上へ再投資するとともに、地域と連携しながら持続的な魅力向上に取り組んでいます。

現在、全国41ヶ所(※1)の公園の整備・運営に携わっています（※1. 2025年12月1日現在）。

https://www.daiwalease.co.jp/service/ppp/park_list.html

