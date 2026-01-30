北海道発・生チーズケーキ「チーズワンダー」より、ショコラナッツ生チーズケーキ新作「GIANT BLACK」誕生。極限の“生”が、ショコラと出会う。生ガトーショコラと生チーズムースが融合！

北海道コンフェクトグループ株式会社

極限の“生”を追求する、北海道発・お取り寄せ限定の生チーズケーキ「CHEESE WONDER（チーズワンダー）」から、冬の新フレーバー「CHEESE WONDER GIANT BLACK（チーズワンダー ジャイアント ブラック）」 が登場します。

”発明的チーズケーキ”CHEESE WONDERは、北海道日高町にある自社の放牧酪農場で育てた放牧牛乳と平飼い卵を使用した生チーズムース・生チーズスフレ、ザクザクのクッキーの組み合わさった食感がおたのしみいただける北海道発のお取り寄せ生チーズケーキです。

CHEESE WONDER GIANT BLACKは、濃厚でふわりとした生ガトーショコラと、なめらかな生チーズムースが調和した、ショコラナッツ生チーズケーキ。チョコレートとナッツを纏わせることで、CHEESE WONDERならではの“生”のくちどけに、より奥行きのある味わいと食感を加えました。生ガトーショコラと生チーズケーキ、2つの魅力が融合した、冬限定の特別な一品です。チョコレートを加えて香り高く仕上げたザクザクのプレスドアーモンドクッキーと、ふわとろのチーズムースが、心地よい食感の変化を生み出します。

CHEESE WONDERが冬に贈る、ショコラとチーズの“極限の生”。特別な季節にふさわしい、新しいチーズケーキ体験をぜひお楽しみください。

CHEESE WONDER GIANT BLACK

チョコとナッツを纏い ガトーショコラとチーズワンダーの

至極の融合「チーズワンダー ジャイアント ブラック」

濃厚なのにエアリーで軽い舌触りの生ガトーショコラに、ふわとろのチーズムースがまろやかに調和した「チーズワンダージャイアントブラック」。飴がけしたナッツと、パリッと割れてすぐ溶けるチョコレートコーティングがより多層的な食感をもたらし、リッチな味わいと余韻が残る新商品・ショコラナッツ生チーズケーキです。

<おいしさのPOINT>

１.チョコレート×チーズ×ナッツの多層的な融合

生ガトーショコラと生チーズケーキの組み合わせをベースに、キャラメリゼナッツと、パリッと割れてすぐ溶けるチョコレートコーティングがより多層的な食感をもたらすチーズケーキの大変身。豊かな味と余韻をもたらす、季節限定のチーズケーキです。

２.口溶けのよい2種類のチョコレート層

生ガトーショコラは隠し味にクリームチーズを使うことでチーズムースとの相性を高め、メレンゲを増やすことで柔らかな口溶けに仕上げました。濃厚なのにエアリーで軽い舌触りの生ガトーショコラと、パリっと割れてすぐ融けるチョコレートコーティング。相反する要素が奏でる口溶けをぜひご体感ください。

３.甘さを引き立てる生チーズムース

フワッとした食感でチーズの風味が香る生チーズムースにカスタードクリームを混ぜることで、チョコレートとまろやかに調和。全解凍でとろりとしたムースの食感、半解凍でアイスのような食感と、二通りの食べ方でお楽しみいただけます。

４.見た目も食感の変化も楽しい、キャラメリゼナッツとザクザククッキー

飴がけしたアーモンドのカリッと食感に加え、チョコレートにもアーモンドを混ぜ込むことでよりリッチな味わいに。チョコレートを加えて香り高く仕上げたザクザクのプレスドアーモンドクッキー、ふわとろのチーズムースとの食感の変化をお楽しみください。

<お好みの食感で>

作りたてを急速冷凍しているので、解凍時間にあわせて変化する食感を楽しめます。チーズワンダージャイアントブラックの美味しさの決め手は、濃厚でふわりとしたガトーショコラとなめらかな生チーズムース、ザクザククッキーとカリっとアーモンドが生み出す、まろやかな調和と食感の組み合わせ。オススメは全解凍です。クッキーが柔らかくなる前に是非お召し上がりください。

※解凍後は当日中にお召し上がりください。

■商品情報

・商品名： CHEESE WONDER GIANT BLACK（チーズワンダー ジャイアント ブラック）

・内容量／価格：1箱6個入り／3,980円（税込）

・保存方法：冷凍

■販売情報：公式オンラインショップ

https://www.utopiaagriculture.com/products/cheesewondergiantblack/

毎週金曜と土曜の20時より販売

■販売期間：2026年2月4日（金）～ 4月中旬

★本商品は現在、日本最大級のチョコレートの祭典「2026 アムール・デュ・ショコラ」（名古屋）に初出店し、先行販売中です。連日、開店前から行列ができるなど、高い注目を集めています。

ONLINE SHOP《LINE UP》

CHEESE WONDER

●商品名：チーズワンダー

●内容量・価格：6個入 2,980円(税込)

※公式オンラインショップにて毎週金曜と土曜の20時から販売

美味しさの決め手は、北海道日高町にある自社の放牧酪農場で育てた放牧牛乳と平飼い卵を使用した生チーズスフレと、生チーズムース・ザクザククッキーの食感の組み合わせ。ムース部分は、たっぷりと空気を含ませることで、口に入れた瞬間にふわっととろけるような食感に。まさに驚きの美味しさ。

お客様が食べたい時に最高の状態で味わえるよう、完成後すぐに急速冷凍し、作りたての美味しさを閉じ込めてお届けしています。

「第1回ご当地冷凍食品大賞」(2025年2月)にて最高金賞を受賞しました。

WONDER SAND

●商品名：ワンダーサンド

●内容量・価格：6個入、クランチ、3,186円

※公式オンラインショップにて毎日10時より販売

放牧牛乳と平飼い卵を使った焼き菓子・生食感チーズサンドクッキーです。

北海道産チーズの入った2種類のふんわり生食感クリームを、こんがり焼き色に仕上げたザクザクのクッキーでサンドしました。ザクザクのクッキー、クリームの柔らかさ、チーズの塩味と旨み、バタークリームの甘みのバランスが美味しさの決め手です。常温で保存できるため、手土産や贈り物として幅広くお使いいただけます。

CHEESE WONDERの原材料・放牧牛乳と平飼い卵

環境再生型農場

私たちグループでは、北海道・日高町で自然環境の回復に貢献する「リジェネレイティブ・アグリカルチャー（環境再生型農業）」に取り組み、持続可能な酪農のビジネスモデルの構築に挑戦しています。放牧酪農場で搾る放牧牛乳、限りなく放牧に近い鶏舎で飼う養鶏による平飼い卵を使ってチーズワンダーをつくっています。

主に青草を食べてのびのびと育つ牛の牛乳は香りが良く、栄養価が高いのが特徴的です。

牧草地には牛たちが排出する糞に加えて鶏の糞もまき、その上を牛たちが歩き回ることで土壌が肥えて、また良質な牧草が育つという循環する仕組みです。牛と土壌、牧場と養鶏場、お菓子と牧場のそれぞれの循環を生み出すこの仕組みは、持続可能なビジネスモデルを構築しています。

CHEESE WONDER

公式WEBサイト：https://www.utopiaagriculture.com/products/(https://www.utopiaagriculture.com/products/)

公式Instagram：https://instagram.com/cheesewonder_ua(https://instagram.com/cheesewonder_ua)

公式X ：https://twitter.com/cheesewonder_ua(https://twitter.com/cheesewonder_ua)