「シナモロール」 と夢のコラボレーション！ラゴムを代表する洗顔アイテム2品が、限定デザインで登場。

株式会社アリエルトレーディング

韓国発スキンケアブランド LAGOM 〈ラゴム〉から、

水のようなジェルで素早く洗えるブランド人気 No.1 の朝用洗顔料「ジェルトゥウォーター クレンザー」と、ふわふわの泡でメイク汚れまで落とす夜用洗顔料「マイクロフォーム クレンザー」の株式会社サンリオの大人気キャラクター「シナモロール」とのコラボレーションパッケージを、数量限定で発売いたします。

ラゴムが大人気キャラクター『シナモロール』と初のコラボレーション！

遠いお空の雲の上で生まれた、白いこいぬの「シナモロール」が、ラゴムの洗顔アイテムのパッケージに登場します。

ぷるぷるのゼリーのような朝洗顔「ジェルトゥウォーター クレンザー」では、おひさまにタッチするうれしそうなシナモロール。

ふわふわのわたあめのような泡で洗う「マイクロフォーム クレンザー」では、月のそばで眠りにつくシナモロール。

ニュートラルな自分に戻る洗顔の時間を、愛らしいシナモロールとともに。

〈シナモロール〉 ジェルトゥウォーター クレンザー （朝用洗顔料） 220mL 2,310 円（税込）ジェルがみるみる水に変化！クリアな心地よさで、うるおい肌を手に入れる「シナモロール」コラボデザインの朝洗顔料

夜のあいだ肌に浮き出た皮脂や不要な角質をしっかりと浮き上がらせてオフする、ぷるぷるのゼリーのようなジェルタイプの朝用洗顔料です。肌に伸ばすと、軽い感触とともに素早く水に変化し、すっきりとみずみずしく洗い上げます。肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア（AQUALICIA(R)＊）」配合で、洗い上がりの肌もしっとり。夜も、軽いメイク落としとしてお使いいただけます。パッケージには、太陽とともにおはようの挨拶をするシナモロールが。LAGOMのスキンケアシリーズの特徴である「うるおい」を深いブルーのトーンで表現しています。

*加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン/共に保湿成分

〈シナモロール〉 マイクロフォーム クレンザー （洗顔料・メイク落とし） 150mL 2,200 円（税込）たっぷりのマイクロバブルで包み込むように洗う「シナモロール」コラボデザインのクレンジングフォーム

まるでふわふわのわたあめのような、もっちりとしたきめの細かい泡で洗う至福のクレンジング。メイク汚れはもちろん毛穴汚れや老廃物までキレイに絡めとって洗い上げます。肌の水分保持力に着目した成分「アクアリシア（AQUALICIA(R)＊）」配合で、洗い上がりの肌もしっとり。W洗顔は不要です。パッケージには、月のそばで心地良さそうに眠りにつくシナモロールが。LAGOMのスキンケアシリーズの特徴である「うるおい」を深いブルーのトーンで表現しています。

*加水分解野菜タンパク、マルトデキストリン/共に保湿成分

毎日の洗顔タイムを、ぜひシナモロールと一緒にお楽しみください。

LAGOM〈ラゴム〉について

〈ラゴム〉は、2015年に韓国・ソウルで誕生しました。そのとき集結したのは、韓国のトップモデルや女優たち御用達のメイクアップアーティストと、韓国医学や化粧品開発、皮膚科学研究者、大学教授などの知識人・スペシャリストたち。「現代の肌にとって、本当に必要なものは？」をモットーに開発が行われました。これからも〈ラゴム〉は、その時代の最新知識や旬のスペシャリストたちとタッグを組み、製品を作り続けていきます。

LAGOM公式WEBサイト

https://lagomcosmetics.jp/

LAGOM公式SNS

Facebook：lagom.tokyo

Instagram：@lagom_tokyo

X：@LAGOM_Tokyo