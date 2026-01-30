三福社宅サービス×P・SPO（ピースポ）提携キャンペーン開始

株式会社三福ホールディングス三福社宅サービス利用の方が、ピースポ月額料金が期間限定で２ヶ月無料になるキャンペーン

株式会社三福社宅サービス（本社：愛媛県松山市）は2026年春、「P・SPO」（ピースポ）と連携した期間限定のコラボキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、2026年1月から4月の間に当社でお部屋探しをされた方のうちご希望の方は、P・SPOが提供するベーシックプランを4月・5月の最大2ヶ月間、月額利用料が無料で利用いただけます。

P・SPOは、愛媛県内66店舗で20種類以上のサービスを展開する生活支援サービスです。引越し後の生活環境整備をサポートすることを目的に、本キャンペーンを企画しました。

キャンペーンの概要

P・SPO（ピースポ）について

P・SPO（ピースポ）は、フィットネス＆スポーツジムを中心に、愛媛県内66店舗、県外2店舗の計69店舗を展開する会員制複合施設です。

月額制の料金内で、最新のフィットネスマシンやAIプログラムを活用したトレーニングが可能なほか、ボルダリング、室内ゴルフ、野球、テニス、卓球などのスポーツ設備を追加料金なしで利用できます。

また、フリードリンク付きのカフェスペースや自習エリアも備えており、運動だけでなく、仕事や勉強など多様な目的で利用できる点が特長です。

愛媛松山の社宅・賃貸物件は【三福社宅サービス】へお任せください

三福社宅サービスでは、これまでの社宅・賃貸物件のご紹介に加え、法人契約企業の人事・総務ご担当者様の業務効率化、入居者様の満足度向上への支援を強化しております。

これまでの社宅・賃貸物件のご紹介について、大変多くのお客様より当社へクチコミを頂いておりますので、合わせてぜひご覧ください。

三福社宅サービスのGoogleマップはこちら(https://maps.app.goo.gl/621my7LUNWxcsCAW6)

三福社宅サービスの外観お問い合わせ先

株式会社三福社宅サービス

〒790-0964 愛媛県松山市中村2丁目1-1

TEL：0120-998-623

URL：https://www.3pukusyataku.com

※本リリースは上記公式ホームページのお知らせ記事を元に編集・転載しています。

https://www.3pukusyataku.com/news/952/