船舶のしくみと種類、力学、推力、造船のプロセスなど、船舶工学の全体を紹介！書籍『トコトンやさしい船舶工学の本 第2版』を発売

日刊工業新聞社（代表取締役社長：神阪拓 本社：東京都中央区）は、書籍『今日からモノ知りシリーズ トコトンやさしい船舶工学の本 第2版』を1月31日に発売します。本書は、船舶のしくみと種類、力学、推力、造船のプロセスなどを、実際例を随所に取り上げてわかりやすく解説した第2版です。初版の内容を全面的に見直すとともに、最新情報を収録しました。

- 高度な科学技術に基づいた船舶工学

船は、人が最も古くから利用してきた交通機関です。現代になっても船の役割は昔と変わらず重要で、日本では輸出入貨物の99.6％を船で運んでいます。今では巨大なビルよりも大きな船が多く建造され、時速30～40kmのスピードで大海原を航行しています。

海は時として荒々しい姿を見せ、10mを超える巨大な波が発生することもあり、そうした厳しい大自然の中でも安全に航行できる船を開発・設計・建造するための学問が船舶工学です。かつて船舶工学は経験工学ともいわれ、伝承されてきた技能がベースでしたが、今ではしっかりと理論に裏打ちされた高度な科学技術に基づいています。

- 船舶工学研究の第一人者である著者がわかりやすく解説！

船舶工学研究の第一人者である著者が、船舶のしくみと種類、力学、推力、造船のプロセスなどを、豊富なイラストや写真を使い、実際例を随所に取り上げてわかりやすく解説しています。初版の内容を全面的に見直すとともに、１.船舶用の新燃料、２.巨大クルーズ客船、３.国と人を守る軍用船、４.特殊用途に用いられる船舶、５.高速で航行するための船型学などの最新情報を収録しました。

- 目次

第1章 船の基本を学ぼう

第2章 船の力学―水編―

第3章 船の力学―材料・構造編―

第4章 船の種類

第5章 船の推進

第6章 船を動かすエンジン

第7章 船を造るプロセス―設計から進水まで―

- 書籍情報

定価：(本体1,800円＋税)

仕様：A5判、並製、160頁

ISBN：978-4-526-08421-8

発行：日刊工業新聞社

発行日：2026年1月31日

- 著者紹介

池田良穂（いけだ よしほ）

大阪府立大学名誉教授、大阪公立大学客員教授

1950 年 北海道生まれ

1973 年 大阪府立大学工学部船舶工学科卒業

1979 年 大阪府立大学大学院博士後期課程修了、博士（工学）取得

1995 年 大阪府立大学工学部教授（海洋システム工学科）

2012 年 大阪府立大学工学研究科長・工学部長

2015 年 大阪府立大学定年退職、同大学名誉教授・特認教授、大阪経済法科大学客員教授

2022 年 大阪公立大学客員教授

船舶工学、海洋工学、クルーズビジネスなどが専門。専門分野での学術論文、教科書の執筆の他、船に関する啓蒙書を多数執筆し、雑誌や新聞への寄稿も多数。テレビ出演でのわかりやすい解説で定評がある。

●主な著書

「船の最新知識（サイエンス・アイ新書）」ソフトバンククリエイティブ

「最新図解 船の科学（ブルーバックス）」講談社

「船の基本」海文堂

「トコトンやさしい 船舶工学の本」 日刊工業新聞社

など74 冊

