高千穂交易、個人投資家向け IR セミナー登壇に関するお知らせ

高千穂交易株式会社

高千穂交易株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：井出尊信、証券コード：2676）は、2026 年２月 21 日(土)に開催される株式会社 IR Robotics 主催「第 7 回 個人投資家サミット」に登壇することとなりましたので、お知らせいたします。

【概要】

日時 ：2026 年２月 21 日(土) 11:10～19:30（弊社登壇予定時間：17:00～17:50）

会場 ：赤坂ガーデンシティ（会場及びオンラインによるハイブリッド形式）

登壇者：代表取締役 社長執行役員 井出 尊信

参加料：無料

主催者：株式会社 IR Robotics

イベントウェブサイト：https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-2

【申込フォーム】

事前申込制となりますので、以下のリンクよりお申込みください。

https://go.ir-robotics.co.jp/l/942323/2025-12-09/3gq4b3

高千穂交易株式会社について（Webサイト：https://corp.takachiho-kk.co.jp/ ）

高千穂交易は、1952年創業の独立系技術商社です。クラウドサービス、商品監視や入退室管理などのシステム、サイバーセキュリティ、半導体・機構部品などのデバイスを取り扱い、コンサルティングから開発・設計、設置、保守サービスまでをワンストップで提供しています。