ウッドデザイン賞2025受賞・吉野桧100％の知育積み木「KIKKA」 ふるさと納税返礼品として提供開始

株式会社ウインテック

株式会社ウインテック(本社:大阪府茨木市、代表取締役:松本健太郎)は、奈良県吉野の「吉野桧(よしのひのき)」を100%使用した知育積み木「KIKKA(キッカ)」を、同町のふるさと納税返礼品として提供開始いたしました。

「KIKKA」は、日本有数の銘木として知られる吉野桧を使用した知育積み木です。独自設計による多面体構造により、単に積み上げるだけでなく、斜めにしたり、組み合わせたり、はめ込んだりと、多様な遊び方ができる点が特長です。遊ぶたびに新たな発見や工夫が生まれるよう設計されています。

遊びを通じて「考える」「工夫する」「挑戦する」といった体験を重ねることで、創造力や集中力、論理的思考力を育むことを目指しています。「KIKKA」という名称には、子どもたちが遊びの中で自ら考えてやってみる体験を通して、未来への"きっかけ"を育んでほしいという想いが込められています。

また、吉野桧ならではの香りや滑らかな手触りは、木に親しむ体験や情操面への配慮という観点からも大切にしています。日本の木を使うことで、豊かな自然を次世代へ繋いでいく取り組みにも貢献しています。

本返礼品は通年で申し込み可能で、受付確認後、順次発送いたします。

KIKKA Japanese Wooden Toy（12ピース入り)

奈良県吉野町のふるさと納税返礼品として提供を開始した「KIKKA Japanese Wooden Toy」

ご家庭用として人気の「KIKKA Japanese Wooden Toy」は、12ピースセットです。つまむ、にぎる、つかむ遊びから、重ねる、並べる、見立てる遊び、成長が進むとバランスを取る、組み立てる遊びと、成長に合わせて0歳から遊んでいただけます。

第18回キッズデザイン賞受賞、ウッドデザイン賞2025受賞。

■容量/サイズ

入数:12ピース(X型・K型 各6ピース)

基尺:4cm(W4cm×H4cm×D2cm)

■寄付金額

34,000円

KIKKA Basic40（40ピース入り）

奈良県吉野町のふるさと納税返礼品として提供を開始した「KIKKA Basic40」

ご家庭用としてはもちろん、保育園や幼稚園などの教育現場でも評価の高い「KIKKA Basic40」は、桧製の収納箱付、大容量の40ピースセットです。多面体構造を活かし、溝や角を使った積み方によって、円形の作品など大型の凝った作品を作ることができます。桧製の収納箱はスタッキングできる仕様で、お片付けの際に便利です。ご家族と、お友だちと、複数での遊びにもおすすめです。

■容量/サイズ

入数:40ピース(X型・K型 各20ピース)

基尺:4cm(W4cm×H4cm×D2cm)

■寄付金額

112,000円

掲載・取扱媒体

■ふるさとチョイス

・KIKKA Japanese Wooden Toy(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/29441/6934071)

・KIKKA Basic40(https://www.furusato-tax.jp/product/detail/29441/6934072)

■ふるなび

・KIKKA Japanese Wooden Toy(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1844406)

・KIKKA Basic40(https://furunavi.jp/product_detail.aspx?pid=1844439)

■さとふる

・KIKKA Japanese Wooden Toy(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3340349&query_id=827d37bc-8101-4af1-a1ba-4ba2d37a22b6)

・KIKKA Basic40(https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=3340350&query_id=c9895cd3-1578-48ed-a192-6f14ba18100d)

■公式サイト：https://manimani-official.com/

■通常販売ページ：https://manimani-official.com/products/kikka

【会社概要】

会社名：株式会社ウインテック

代表取締役：松本 健太郎

本社：大阪府茨木市宮元町7-22 京福茨木ビル

Mail：（広報）press@wintech.jp

Mail：（代表）info@wintech.jp