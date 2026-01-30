アンリ・シャルパンティエが『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025』サービス賞「ギフト賞」を受賞

株式会社シュゼット・ホールディングス

株式会社シュゼット・ホールディングス（本社：兵庫県西宮市）が展開する洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」は、楽天グループ株式会社が運営するインターネット・ショッピングモール「楽天市場」において、年間のベストショップを表彰する『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025』で、サービス賞「ギフト賞」を受賞いたしました。

今回の受賞は、2023年のジャンル賞「スイーツ・お菓子ジャンル賞」に続き、2度目の受賞となります。

（左から）ダイレクトマーケティング部部長代行 高橋省吾、他モール係係長 辻美佳

『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025』 選抜方法について

楽天市場が毎年開催する『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025（SOY）』は、5万以上のショップの中から、年間を通じて顕著な実績を残したショップを表彰する制度です。

選考は、年間流通総額（前年12月から当年11月までの総売上金額）、売上成長率、注文件数、楽天市場ユーザーによる一般投票数、レビュー評価など、複数の要素を総合的に評価して実施され選出されるもので、受賞店舗は全体の上位0.26％に限られる非常に名誉ある賞です。

2026年1月29日（木）に開催された授賞式では、当社ダイレクトマーケティング部部長代行 高橋省吾が登壇し、表彰を受けました。一般投票期間中には、404件もの温かいコメントをお寄せいただき、日頃のご愛顧への感謝を改めて実感する機会となりました。今後もお客様のご期待に応えるべく、さらなるサービス向上に努めてまいります。

発表！『アンリ・シャルパンティエ 2025年楽天市場売上ランキングトップ3』

楽天市場における2024年12月～2025年11月の売上実績に基づき、以下の通り売上上位商品をご紹介します。

第一位 楽天限定 ガトー・キュイ・ラビテュール 5種18個入

第二位 フィナンシェ・マドレーヌ詰合せ 2種 19個入

第三位 タルト・フリュイ・アソートS 秋冬 8種16個入

楽天限定 ガトー・キュイ・ラビテュール 5種18個入

なかでも第一位を獲得した「楽天限定 ガトー・キュイ・ラビテュール」は、アンリ・シャルパンティエの人気焼き菓子を、ここでしか買えない楽天市場限定のデザインパッケージで詰め合わせた特別な商品です。

「いつものお菓子」を意味するフランス語“ラビテュール”の名の通り、さまざまなシーンでご利用いただけるギフトとしてご好評をいただいています。人気の焼き菓子の詰め合わせは日持ちも良く見た目も華やかで、記念日の贈りもの、ちょっとしたお祝いやお返し、お呼ばれのお手土産など様々なギフトで喜ばれる逸品です。

発売後一週間で4,000個を売り上げた、通販限定バレンタイン「フィナンシェ・ノワール」発売中！

バレンタイン期間中、当社では通販限定で特別な味わいをご提案しております。

フィナンシェ・ノワール 4個入

世界で一番売れたフィナンシェ（※2）として当社を代表するフィナンシェに、なめらかに溶けるチョコを艶やかにコーティングした贅沢な味わいの「フィナンシェ・ノワール」。

底までしっかりチョコをまとわせているので、どこを食べてもチョコの幸福感が広がります。しっとり柔らかなフィナンシェとほどけるチョコの食感のコントラストに加え、アーモンドとバターの香りにショコラの深みが重なり、とろけるような調和をお楽しみいただけます。

発売からわずか一週間で4,000個を販売し、『楽天デイリーランキング スイーツ・お菓子 クッキー・焼き菓子部門（※3）』にて第一位を獲得するなど、多くのお客様より高い評価をいただいております。

（※2）2019年10月1日～2020年9月30日のプレーンフィナンシェ販売金額。イプソス株式会社調べ（2021年に直近年度の調査を実施）

（※3）楽天市場における2026年1月1日～1月19日の売上実績に基づく

【商品名】フィナンシェ・ノワール 4個入

【価格（税込み）】1,000円

【販売期間】2025年1月12日（月）～2月14日（土）まで ※無くなり次第終了

【受賞コメント】ダイレクトマーケティング部部長代行 高橋省吾

高橋省吾

このような特別な賞を再び受賞することができたのは、「昨日より今日、今日より明日」を目指し、日々モール運営に取り組んでくれている通信販売課のメンバー、そして何よりも日頃よりご愛顧いただき当店をご利用くださっているお客様のお支えあってのことです。

今後も現状に満足せず、自社オンラインショップ、楽天市場店、ヤフーショッピング店など、各モールの特性を活かした価値あるコンテンツづくりに努め、さらなる飛躍を目指してまいります。

楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025受賞ショップ限定！エントリーでポイント最大4倍のキャンペーンを実施！

『アンリ・シャルパンティエ 2025年楽天市場売上ランキング 第一位』の「楽天限定 ガトー・キュイ・ラビテュール」や、『楽天デイリーランキング スイーツ・お菓子 クッキー・焼き菓子部門（※3） 第一位』の「フィナンシェ・ノワール」は、現在、楽天市場でのご購入がお買い得です。

楽天市場では、『楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025』受賞ショップを対象とした特別キャンペーンを実施しています。キャンペーン期間中、対象ショップでのお買い物に対して楽天ポイントが通常よりも大幅にアップする特典が提供されます。

【楽天受賞ショップ限定キャンペーンページ】https://event.rakuten.co.jp/soyshop/campaign/

【実施期間】2026年1月30日（金）10:00 ～ 2026年2月3日（火）09:59

【対象者】楽天会員で、キャンペーンページから事前エントリーを行った方。

※エントリー以前の購入は対象外です。

【特典内容】

・「楽天ショップ・オブ・ザ・イヤー2025」受賞ショップでのお買い物：通常ポイント1倍＋特典ポイント3倍＝合計4倍

・「楽天ショップ・オブ・ジ・エリア2025」受賞ショップでのお買い物：通常ポイント1倍＋特典ポイント1倍＝合計2倍

【注意事項】

・PC・スマホ・アプリからの購入が対象です。

・注文後のキャンセルや不正行為は対象外です。

・キャンペーン期間は予告なく変更・中止となる場合があります。

・ポイント付与条件等は、キャンペーンページをご確認ください。

また、「アンリ・シャルパンティエ楽天市場店受賞キャンペーン」も同時開催。受賞大感謝クーポンや受賞記念ポイントアップキャンペーンを実施中です。

【アンリ・シャルパンティエ楽天市場店受賞キャンペーンページ】https://www.rakuten.co.jp/henri-charpentier/contents/soy/

いつもアンリ・シャルパンティエをご利用くださっているお客様はもちろん、はじめてのお客様もぜひこの機会にこだわりのスイーツをお楽しみください。

■株式会社シュゼット・ホールディングスについて

1969年兵庫県芦屋市で創業。フィナンシェを代表商品とし、百貨店をはじめ幅広い販売チャンネルを持つ「アンリ・シャルパンティエ」（国内94店舗、海外9店舗）と、カジュアルなラインアップで駅ナカ・駅チカをリードする「シーキューブ」（47店舗）、ミルクレープ専門店の「カサネオ」（3店舗）、クリームパンが大人気のパン屋 「バックハウスイリエ」（4店舗）のブランドを展開。製造販売のほか、カフェ事業なども推進しております。洋菓子の世界大会「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー2023」で日本チームを優勝に導いたパティシエを擁し、創業以来、生ケーキはすべて手作りにこだわり続けています。“世界最高峰の技術で新しいお菓子文化を創造する会社”として、100年先を見据えたお菓子づくりを通じ、さまざまなシーンに忘れられない感動をお届けしています。

【公式HP】https://www.suzette.co.jp/