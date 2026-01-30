【無料／オンライン開催】なぜ多忙なパナソニックの現場で「1on1」は定着したのか!?　形骸化・業務報告化を打破し管理職が自走し始める「1on1運用と定着」の極意

ビジネスコーチ株式会社

ビジネスコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：細川 馨、東証グロース：9562）の子会社であるコーポレートコーチ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 駿、以下当社）は、2月3日（火）に、無料セミナーを開催いたします。明日からの施策に直結する具体的なノウハウを余すことなくお伝えいたします。

開催概要

1on1導入・推進において、このような「現場のリアルな声」に頭を抱えていませんか？

現場の管理職から「忙しくて時間がない」「わざわざ話すことがない」と反発がある

1on1がただの「業務進捗の確認（詰め）」になってしまい、部下が委縮している

形骸化を防ぐために研修を繰り返しているが、「また同じ内容か」と飽きられている

会話が続かず沈黙が怖い、あるいは雑談だけで終わってしまい成果が見えない

人事主導で「月1回」と決めても、後回しにされ実施率が上がらない

「昔ながらの価値観を持つ上層部」が対話の重要性を理解してくれない

評価面談やハラスメント懸念が邪魔をして、本音のコミュニケーションが生まれない

「研修はやった。制度も作った。それでも現場が変わらないのはなぜか？」

多くの企業様が1on1を導入されていますが、導入から1年が経過する頃、

必ずと言っていいほど「制度の形骸化」という壁にぶつかります。

これまで弊社に寄せられた数百件のお悩みの中でも、特に深刻なのが「現場のやらされ感」です。



「通常業務で手一杯なのに、さらに時間を取られる」

「部下とは普段から話しているから必要ない」



こうした管理職の抵抗感は、単に「やり方（How）」を教えるだけの研修では解消できません。

必要なのは、綺麗なセオリーではなく、「時間がない」という言い訳を論理的に解消する運用設計と

管理職自身が「これならやる意味がある」と腹落ちするための

継続的な仕掛け（フォローアップ）です。

本セミナーでは、巨大組織ゆえの様々な壁を乗り越え

1on1実施率95％、従業員意識調査の5項目すべて向上という成果を叩き出した

パナソニック（現 パナソニック コネクト）様の事例を深掘りいたします。



「忙しい現場にどう時間を捻出させたのか？」

「上司の意識をどう変えたのか？」



NHKニュース7でも取り上げられた成功事例の裏側にある

泥臭くも実践的な「定着の極意」を余すことなくお伝えいたします。

本セミナーで得られるもの

「時間がない」への対抗策

パナソニック事例に見る現場の負担感を減らしながら効果を出す

「1回15分・隔週」の運用マジック

業務報告からの脱却

上司が「面談（評価・管理）」ではなく「対話（成長支援）」のマインドに

切り替わるためのポイント

形骸化を防ぐフォローアップ

研修のやりっぱなしを防ぎ、定着率を高めるための「サーベイ活用」と

「動画コンテンツ」等の具体的ツール

上層部・ベテラン管理職の巻き込み方

トップのコミットメントを引き出し、組織全体の空気を変えるためのアプローチ手法

セミナー詳細

[表: https://prtimes.jp/data/corp/40945/table/64_1_57ea45e11a292afee4d627c24f29f772.jpg?v=202601300521 ]

セミナー内容

登壇者プロフィール

- 1on1ミーティングの目的と「現場の誤解」を解く・面談と1on1の決定的な違いとは- 【事例解説】パナソニックはいかにして巨大組織を変えたのか・「カルチャー＆マインド改革」としての1on1導入・反対勢力を納得させる運用ルールとトップ発言- 「やりなっぱなし」にさせないフォローアップ手法・信頼関係を数値化するアンケート活用法・いつでも復習できる動画ライブラリの活用- Q＆A

コーポレートコーチ株式会社

取締役

佐藤 弘幸（さとう ひろゆき）

日本ブリタニカ株式会社にて販社代表として経営に携わる傍ら、3000名の営業職員の指導を行う。 自社の組織マネージメントにコーチングスキルを取り入れ大きく飛躍し、組織・個人の販売実績で世界記録を樹立。その後ITマーケティングコンサルティングの会社を起業し、営業・マーケティングの指導を15年実施。 現在は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチを1社に1人という」当社の理念に共感し、これまでの経験を伝えるべく、研修、セミナーの講師を担当。

ビジネスコーチ株式会社について

ビジネスコーチ株式会社は、「あなたに、一人の、ビジネスコーチ」をコーポレートスローガンに、「一人ひとりの多様な魅力、想い、能力の発揮を支援し、働く人が幸せを感じられる社会の持続的発展を可能にする」ことを私たちの存在意義と考えております。日本経済新聞社との戦略的パートナーシップにより、「実行人財の創出」を共通の使命に掲げ、経営戦略と人材戦略の一体化を通じて人的資本経営をリードしています。ビジネスコーチングを主軸とした人材開発・組織開発の手段を、志ある一業を担う経営者や起業家の方々、そしてそこで働く社員の皆様にご提供し、日本経済のさらなる発展に貢献してまいります。

社名：ビジネスコーチ株式会社（東証グロース上場：9562）

代表者：代表取締役社長 細川 馨

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2005年4月6日

事業内容：人材開発および組織開発支援

URL：https://www.businesscoach.co.jp/

【イベント主催：コーポレートコーチ株式会社】

社名：コーポレートコーチ株式会社

代表者：代表取締役社長 森川 駿

所在地：東京都港区西新橋1丁目7番14号 京阪神虎ノ門ビル12階

設立：2025年1月6日

事業内容：人材開発事業

URL：https://corporatecoach.co.jp/

TEL：03-3528-8022



本件に関するお問い合わせは、下記URLよりご連絡ください。

https://lp-businesscoach.studio.site/contact