岡山大学・川崎医科大学耳鼻咽喉科 市民公開講座- 難聴者の生活改善にむけた人工内耳の可能性 -　（参加無料）

株式会社 日本コクレア

補聴器でも聴こえにくいときはありませんか？

イベントの詳細


湯郷地域交流センター2 階大ホールへのアクセス

参加方法


- 以下QRコードまたはリンクより お申し込み下さい。
お申し込みの受付は先着順とさせていただきます。



https://business.form-mailer.jp/fms/e31c689f259531







本市民講座についてのお問い合わせ先：


株式会社　日本コクレア イベント事務局　apac-japan-info@cochlear.com



主催：公益社団法人 岡山県難聴者協会


協賛：株式会社 日本コクレア


後援：岡山大学病院・川崎医科大学附属病院 耳鼻咽喉科


一般社団法人 人工内耳友の会 ACITA 岡山支部



※本セミナーは、難聴に関する理解促進を目的としており、特定の製品を宣伝したり、特定の製品に関する具体的な情報を提供したりすることを目的とするものではありません