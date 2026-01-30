【広島／世羅】2026年も世羅の花絶景を楽しもう！４つの農園に咲く季節ごとの花々《年間イベントスケジュール》

株式会社 世羅高原農場2025年 グループ施設の花イベントの様子

世羅高原農場グループは2026年も感動の花風景をお届けします。〈世羅高原農場〉〈Flower village 花夢の里〉〈そらの花畑世羅高原花の森〉〈せらふじ園〉の４つの花観光農園があり、会場・季節によって異なる花を植栽しています。何度でもお楽しみいただけるよう毎年アップデートして皆様をお待ちしております。

１．さくら祭り／世羅高原農場

並木道はまるでのれんのように降り注ぐしだれ桜がお迎えします

降り注ぐようなしだれ桜と菜の花の丘が広がります。桜、菜の花、雪柳などの春色と、さわやかな春の花と青空の共演をお楽しみください。

イベント概要

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

【期間】3月下旬～4月上旬 ※開花状況によって決定します

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人500円～1,000円／小人（４歳～小学生）200円～500円 ※開花状況に応じて変動します。

２．芝桜とネモフィラの丘／Flower village 花夢の里

丘一面をネモフィラや芝桜など春色が覆います

芝桜とネモフィラが広がるピンクとブルーの花の丘。じゅうたんのように丘一面を覆い尽くす花々と吹き抜ける風で心地よい一日をお過ごしください。

イベント概要

【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）

【期間】3月28日（土）～5月10日（日）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人700円～1,200円／小人（４歳～小学生）300円～600円 ※開花状況に応じて変動します。

３．チューリップ祭／世羅高原農場

色彩であふれるチューリップ畑

色とりどりで形もさまざまなチューリップが春の訪れを祝うように開花します。咲いたチューリップで浮かび上がるデザインは毎年変わります。

イベント概要

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

【期間】4月10日（金）～5月6日（水）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人700円～1,200円／小人（４歳～小学生）300円～600円 ※開花状況に応じて変動します。

４．ふじとルピナスまつり／せらふじ園

敷き詰められた白石とふじ色のコントラスト、ルピナスの鮮やかさをお楽しみください

天から降り注ぐふじと、別名「昇り藤」とも言われるルピナスの共演、万葉集や源氏物語に登場する植物や山野草を植栽した「紫式部の庭」で和を感じるひとときをお過ごしください。

イベント概要

【会場】せらふじ園（広島県世羅郡世羅町安田478-82）

【期間】4月25日（土）～5月31日（日）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人700円～1,200円／小人（４歳～小学生）300円～600円 ※開花状況に応じて変動します

５．ローズ＆フラワーガーデン（夏）／そらの花畑世羅高原花の森

大規模なイングリッシュローズの列植と豊かな香りが広がります。

中四国発のイングリッシュローズの森へようこそ。世羅町で最も標高の高い540ｍに位置する花の森では、ばらと宿根草を長期鑑賞することができます。

イベント概要

【会場】そらの花畑世羅高原花の森（広島県世羅郡世羅町戸張空口1405）

【期間】5月16日（土）～6月28日（日）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人700円～1,200円／小人（４歳～小学生）300円～600円 ※開花状況に応じて変動します

６．あじさいとタチアオイの丘／Flower village 花夢の里

アナベルの森は一面純白で埋め尽くされます

あじさいとタチアオイが同時に楽しめる丘。様々な種類のあじさいとタチアオイが高原を色づけます。

イベント概要

【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）

【期間】6月6日（土）～7月5日（日）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人500円～1,000円／小人（４歳～小学生）200円～500円 ※開花状況に応じて変動します

７．ひまわりまつり／世羅高原農場

一面を埋め尽くすほどに咲くひまわり畑は圧巻です。

王道のひまわりから白ひまわり、1株から100輪もの花が咲く珍しい品種まで、様々なひまわりを植栽しています。

イベント概要

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

【期間】7月25日（土）～8月23日（日）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人700円～1,200円／小人（４歳～小学生）300円～600円 ※開花状況に応じて変動します

８.コキアとコスモスの丘／Flower village 花夢の里

2024年から人気の秋コキアを今年は晩夏から期間を伸ばしてオープン。緑色の夏コキアから色の移り変わりを楽しめます。

夏色から秋色に変化するコキアを植栽します。赤く色づいていくコキアとコスモス、色とりどりの花々をパッチワークのように組み合わせた花畑をお楽しみください。

イベント概要

【会場】Flower village 花夢の里（広島県世羅郡世羅町上津田3-3）

【期間】8月22日（土）～10月18日（日）

【メンテナンス休園】9月28日（月）～30日（水）の３日間

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人500円～1,000円／小人（４歳～小学生）200円～500円 ※開花状況に応じて変動します

９．ダリアとガーデンマム祭／世羅高原農場

秋空の下に咲きあふれる絶景の花畑

豪華絢爛・多種多様なダリアと、色鮮やかで可愛らしい花姿のガーデンマムの、秋の絶景をご堪能ください。

イベント概要

【会場】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

【期間】9月12日（土）～11月3日（火祝）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人700円～1,200円／小人（４歳～小学生）300円～600円 ※開花状況に応じて変動します

10．ローズ＆フラワーガーデン（秋）／そらの花畑世羅高原花の森

2025年に新たに加わった「花笑みの丘」にはミューレンベルギアが一面に広がります。

標高約540ｍに位置する花の森には一足早い秋が訪れます。イングリッシュローズと宿根草が、秋風が吹き抜ける丘を彩ります。秋のさわやかな一日を天空の花畑でお過ごしください。

イベント概要

【会場】そらの花畑世羅高原花の森（広島県世羅郡世羅町戸張空口1405）

【期間】9月26日（土）～11月8日（日）

【休園期間】10月7日（水）、10月21日（水）、10月27日（火）～30日（金）

【開園時間】9：00～17：00（最終入園時間 16：30）

【入園料】大人500円～1,000円／小人（４歳～小学生）200円～500円 ※開花状況に応じて変動します

11．世羅高原キャンドルナイト／そらの花畑世羅高原花の森

キャンドルのやわらかな光が雄大な自然に溶け込みます

キャンドルを使用して園内にさまざまなスポットが登場する、冬のライトアップイベントです。優しくゆらぐキャンドルが照らし出す幻想的な冬の夜を大切な人と一緒にお楽しみください。

イベント概要

【会場】そらの花畑世羅高原花の森（広島県世羅郡世羅町戸張空口1405）

【期間】10月31日（土）～12月20日（日）の金・土・日・祝日開催

【開園時間】17：00～21：00（最終入園時間 20：30）※10月31日（土）～11月3日（火祝）、11月6日（金）～8日（日）は17：30開園

【入園料】大人1,200円、小人600円

年間パスポート／スプリングパスポート販売中

お得に花観光農園めぐりをしていただけるパスポートを販売中です。

【販売終了日】 2026年3月10日（火）午後23:59

年間パスポート

上記1～12の全てのイベントにご入園いただけます。

【新規会員】大人9,500円/小人（4歳～小学生）4,500円

【前年からの継続会員】大人8,000円/小人（4歳～小学生）3,800円

【U30割（中学生から30歳以下の新規購入者限定）】大人8,000円

スプリングパスポート

上記1～4の春のイベント（さくら祭り・チューリップ祭・芝桜とネモフィラの丘・ふじとルピナスまつり）にご入園いただけます。※以降のイベントにはご利用できません。

【価格】大人3,700円/小人（4歳～小学生）1,700円

パスポートお渡し期間

【期間】3月下旬日～ さくら祭り開園期間中

【場所】世羅高原農場（広島県世羅郡世羅町別迫1124-11）

※さくら祭りの受付チケット売場（または特設テント）で手渡しとなります。

詳しくは下記サイトをご覧ください。

年間パスポート・スプリングパスポート詳細 :https://sera.ne.jp/20251205passportsell/