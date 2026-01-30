「自分にぴったりの仕事」を10分で特定！SNSで話題の“MBTI”に基づいた『超精密・適職診断』を完全無料で公開！

株式会社エージェントキューブ

株式会社エージェントキューブ（本社：東京都港区、代表取締役：岩本晃一）は、2026年1月30日より、世界的に注目されているMBTI（16タイプ性格診断）の指標を取り入れた独自の『適職診断ツール(https://tekisyoku.shindan.lp.agentcube-inc.com/)』を、公式サイトにて完全無料で公開いたしました。

■ 開発の背景： 「なんとなくのキャリア選択」を終わらせる！

昨今、SNSを中心にMBTIを活用した自己分析が若年層からビジネス層まで幅広く浸透しています。最近では、従来の16タイプをさらに深掘りする「新MBTI」がトレンド入りするなど、より精密な自己理解へのニーズが高まっています。

一方で、「自分の性格タイプは分かったが、それが具体的にどの仕事に活きるのか分からない」という“診断迷子”の声も多く聞かれます。当社は、2万人以上の転職成功を支援してきたプロの知見と性格統計学を掛け合わせ、わずか10分・約50問の回答で、個人の本質的な強みと最も輝ける職場環境を導き出す『適職診断』を開発いたしました。

■ 本診断の3つの特徴

「MBTI×キャリア」の独自アルゴリズム

16の性格タイプごとに、好む作業スタイル、意思決定の傾向、対人関係のパターンを徹底分析。単なる「職種」の提示にとどまらず、話題の新MBTI視点も取り入れ、個人の強みが最も活きる環境をプロの視点で分析します。

最短10分で完了する「タイパ」の良さ

通勤時間や休憩時間にスマホでサクッと完了。直感的なインターフェースで、誰でもストレスなく回答可能です。

プロによる「答え合わせ面談」との連動

診断結果をもとに、専門のキャリアアドバイザーによる個別面談を無料で受けることが可能です。「診断結果をどうキャリアに活かすか」という具体的なアクションプランを一緒に策定します。

診断例）

■ 利用者の声：診断を通じて「新しい自分」に出会えた

「無意識に当たり前だと思っていたことが強みだと気づけた」

「自分に合う業界・職種が明確になり、企業文化がマッチする会社へ転職できた」

「なぜその職種が向いているのか根拠がわかるので、自信を持って挑戦できた」

■ 代表メッセージ

「今の仕事に違和感があるが、何が原因か分からない。そんな悩みを抱える方々に、科学的なアプローチで『自分らしい働き方』のヒントを届けたいと考えています。SNSでMBTIに興味を持った方が、この診断と面談を通じて、自身の可能性を最大化する一歩を踏み出せることを願っています。」

【会社概要】

会社名： 株式会社エージェントキューブ

所在地： 東京都港区赤坂3-18-2

代表者： 代表取締役 岩本晃一

事業内容： キャリアコンサルティング、人材紹介・転職支援事業

公式HP：https://www.agent3.co.jp/

適職診断： https://tekisyoku.shindan.lp.agentcube-inc.com/

【公式SNS】

公式Instagram：https://www.instagram.com/agentcube3_official

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@535voxcq

公式X(旧Twitter)：https://x.com/Agentcube3