東海地区最大級のオーディオ機器展示イベント「AUDIO FESTA IN NAGOYA 2026」2月14日（土）15日（日）開催！「JET STREAM LIVE 2026」とのコラボ企画も！

株式会社エフエム愛知

オーディオフェスタ・イン・ナゴヤ実行委員会とラジオ局のFM AICHI（株式会社エフエム愛知）が主催する、東海地区最大級のオーディオ機器展示イベント「AUDIO FESTA IN NAGOYA 2026」が、2月14日（土）15日（日）の2日間に渡って開催されます。昨年に続き会場は、あおなみ線「ささしまライブ」駅を降りてすぐ、「グローバルゲート名古屋コンベンションホール」です。

1984年の開催以来、40年以上に渡って開催されてきた「AUDIO FESTA IN NAGOYA」。国内オーディオメーカー、海外輸入機器オーディオメーカーの最高級機器が一堂に集結し、全29メーカーの試聴体験用ブースで普段身近に聴く音楽を良質の音で体験できる、次世代オーディオの世界を垣間見られる絶好のイベントです。

入場は無料ですが、来場者には公式ウェブサイトからの事前予約をお願いしています。（当日の受付も可能です。）来場者アンケートに答えてくれた方に素敵なプレゼントが当たる抽選会も実施します。ぜひ2月14日、15日は名古屋コンベンションホールへお越しいただき、“最高の音”を体感して下さい！

- 「AUDIO FESTA IN NAGOYA 2026」イベント概要

日時：2026年2月14日（土）10:00～19:00

2026年2月15日（日）10:00～17:00

会場：グローバルゲート名古屋コンベンションホール(2F～3F)

※名古屋市中村区平池町4-60-12

入場：無料 ※事前予約をお願いいたします。(当日受付も可能です)

イベント公式サイト：https://audiofesta.nagoya/

※イベントに関する最新情報は、公式サイトにてご確認下さい。

お問い合わせ：オーディオフェスタインナゴヤ実行委員会事務局「株式会社アルファポイント内」

TEL：0120-374-915 （受付時間：平日10:00～18:00）

主催：オーディオフェスタ・イン・ナゴヤ実行委員会 / 株式会社エフエム愛知

後援：一般社団法人日本オーディオ協会

協賛：OTAI AUDIO/SOUND PIT/第一無線/電波堂/ノムラ無線/サウンド・ハンター/オーディオインサクラ/テクノ鴻之台店/サウンドエース/四日市無線/クロスオーディオ/TSUBAKI AUDIO

協力：音元出版/ステレオサウンド/音楽之友社

企画・運営（事務局）：株式会社アルファポイント

出展社：PROSTO株式会社/ハーマンインターナショナル株式会社/株式会社ディーアンドエムホールディングス/株式会社ノア/株式会社アーク・ジョイア/株式会社ナスペック/CSポート株式会社/アイレックス株式会社/株式会社エレクトリ/日本音響エンジニアリング株式会社/株式会社SOULNOTE/株式会社ヤマハミュージックジャパン/株式会社クリプトン/株式会社ゼファン/株式会社ステラ/ティアック株式会社/スペック株式会社/株式会社テクニカルオーディオデバイセズラボラトリーズ/株式会社メース/アキュフェーズ株式会社/アイシン高丘株式会社/完実電気株式会社/サエクコマース株式会社/株式会社PDN/株式会社KEF Japan/株式会社トライオード/株式会社デンソーテン/ラックスマン株式会社/パナソニック株式会社（全29社）

- 「JET STREAM LIVE 2026」とのコラボ企画も実施決定！

FM AICHIでは、3月28日（土）に愛知県芸術劇場コンサートホールにて「JET STREAM LIVE 2026」を開催します。1967年より放送がスタートし、現在も放送されているラジオ番組「JET STREAM」で放送された名曲の数々を、セントラル愛知交響楽団の演奏と、AIで再現した初代機長、城達也のナレーションでお届けするコンサート。当日はゲストアーティストに、愛知県出身で「パープルタウン」等のヒット曲でも知られる八神純子を迎えます。

今回の「AUDIO FESTA IN NAGOYA」では、複数のメーカーのブースで、「JET STREAM LIVE 2026」とのコラボ企画を展開。JET STREAMでお馴染みの「ミスター・ロンリー」をはじめとした名曲の数々を、ハイエンド・オーディオでお楽しみいただきます。この機会に是非、あの素晴らしいひと時をお楽しみください。（コラボ展開ブースについては「AUDIO FESTA IN NAGOYA」イベント公式サイト(https://audiofesta.nagoya/)で随時お伝えして参ります。）

「JET STREAM LIVE 2026」ホームページ（FM AICHI 公式サイト内）(https://fma.co.jp/jetstream/live/)

「JET STREAM LIVE 2026」開催リリース（PR TIMES）(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000651.000036704.html)