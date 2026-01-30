“ブランドを支える「質の高い顧客」の獲得方法～感動体験発想でコミュニケーションをリデザインする～”2026年2月17日（火）開催 KAIGI GROUPフォーラムに当社社員が登壇します

株式会社大広

株式会社 大広（本社：東京都港区、代表取締役社長：泉 恭雄、以下 大広）から、2026年2月17日（火）にTODA HALL & CONFERENCE TOKYOで開催されるセミナー「KAIGI GROUPフォーラム」に、大広 ダイレクトドリブンマーケティングユニット 兼 第3営業部部長 千葉 剛とダイレクトドリブンマーケティングユニット 兼 ストラテジックプランニング局マーケティングディレクター大谷 拓が登壇することをお知らせします。

顧客獲得が難しくなっている昨今。 重要なのは、情報をただ伝えるのでなく、心をぐっと動かすメッセージや体験づくりを通じて、永く事業を支えてくれる「質の高い顧客」を獲得することです。

本講演では、大広が長年にわたるダイレクトビジネス伴走で得た、生活者の行動を喚起する知見をアップデートした 「ダイレクトドリブン・マーケティング」をもとに、顧客一人ひとりの熱量とLTVを高める具体アプローチを解説します。

ぜひ、多くの皆様のご参加をお待ちしております。

【セミナー開催概要】

■開催日: 2026年2月17日（火） 15：25～15：55

■会場: TODA HALL & CONFERENCE TOKYO

東京都中央区京橋一丁目7番1号TODA BUILDING 4階

■来場予約: 事前予約制

■公式サイト: https://www.sendenkaigi.com/marketing/event/kaigi_group_forum2602/

■主催: 株式会社宣伝会議



【登壇者プロフィール】

千葉 剛

ダイレクトドリブンマーケティングユニット 兼 第3営業部部長

2007年大広入社。営業としてD2C企業を中心にしながら、保険・金融・住宅・製薬・食品・観光・ヘルスケア・化粧品・玩具・アパレル・流通・大学・宗教・インフラ・建設など、BtoCからBtoBまで幅広く担当。マス・デジタル含む新規獲得・CRMのフルファネルのプロモーションや、ブランディング・商品開発など、幅広い領域でクライアントの事業成長に伴走。23年より大広の自社マーケティングに取組む部門を兼務。

大谷 拓

ダイレクトドリブンマーケティングユニット 兼 ストラテジックプランニング局マーケティングディレクター

2013年大広入社。ストラテジックプランナーとしてD2C企業を中心にマーケティング戦略立案を支援。ヘルスケア・ビューティ・飲料業界を中心に担当し、広告戦略・顧客育成戦略から新規事業開発まで幅広く手掛ける。大広フェムテック・フェムケアラボ共同起案者。2023年ACC マーケティング・エフェクティブネス部門 ブロンズ 他