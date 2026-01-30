フレッツ光新規申込時等の割引の実施について
NTT東日本株式会社
フレッツ光の新規申込時等における各種割引を、2026年2月1日（日）より実施します。
1. 各種割引内容
(1) 「INSネット64」、「INSネット64・ライト」、「INSネット1500」、 「『フレッツ光』初期工事費を無料とすることに合意した事業者さまが提供するCATVインターネット接続サービス」より「フレッツ光 クロス」、「フレッツ光 ネクスト」へ移行する場合の工事費等の無料
(2）「フレッツ光」等におけるVDSL方式/LAN配線方式から光配線方式へのタイプ変更工事費の割引
(3）「フレッツ 光クロス」新規申込時の月額割引（クロス月額割）
(4）「フレッツ 光ネクスト」「ひかり電話ネクスト」から「フレッツ 光クロス」への品目変更工事費無料
(5) 「フレッツ 光クロス Biz」新規申込時の工事費無料
(6) 「ギガスマートWi-Fi」新規申込時の利用開始月・翌月の月額利用料無料
※「フレッツ 光クロス」についてはホームページ（https://business.ntt-east.co.jp/service/flets-hikari/cross/index.html）をご参照ください。各割引内容の詳細については【別紙】「各種割引内容の詳細について」(https://www.ntt-east.co.jp/release/detail/20260130_01_01.html)をご覧ください。
2. 申込受付期間： 2026年2月1日（日）～ 2026年5月31日（日）