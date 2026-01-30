【北海道限定】1日1回使える「お得が続々クーポン」＆セブンマイル実質10倍付与　セブン-イレブンアプリ会員向けお得なキャンペーンを実施

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、北海道内のセブン-イレブン994店舗（2025年12月末時点）にて、セブン‐イレブンアプリ会員約100万人を対象に、2月1日（日）から最長6カ月にわたる特別なキャンペーンを実施します。

本キャンペーンでは、1日1回使えるお得なクーポンをアプリに配信するほか、北海道の店舗でご購入されたお客様限定の「セブンマイル実質10倍付与キャンペーン」を展開します。また、今回の企画では、新たにアプリをダウンロードされた方にもすぐにクーポンを配信し、より多くのお客様に北海道限定ならではのお得で便利なお買い物をお楽しみいただける施策を実施します。

※クーポン配信日の前日23：59までにセブン‐イレブンアプリの会員登録をされていて、アプリの登録情報「お住まいの都道府県」が「北海道」の方へクーポンを配信

クーポン施策の概要

北海道のアプリ登録者約100万人に対して、2月1日（日）から４月までの３カ月間、おにぎりや麺類、スイーツなど、1日1回使える20円引きクーポンを、期間中配信します。新たにアプリに登録いただいた方にも、登録後すぐにクーポンを配信します

※クーポンはアプリに入会するとすぐ届きます。(届いていない場合はアプリの再起動をお願いします)

※「お住まいの都道府県」を「北海道」以外で登録した場合はクーポンを受け取ることができません。会員登録完了後に「お住まいの都道府県」を変更しても、クーポンを受け取ることができません。

※クーポンはイメージです。

クーポン配信および利用期間：

麺類 配信日：2026年2月1日（日） 利用期間：2026年2月1日（日）～7日（土）

おにぎり 配信日：2026年2月8日（日） 利用期間：2026年2月8日（日）～12日（木）

カップデリ 配信日：2026年2月13日（金） 利用期間：2026年2月13日（金）～20日（金）

スイーツ 配信日：2026年2月21日（土） 利用期間：2026年2月21日（土）～28日（土）

※クーポンは配信日の午前中に配信します。

クーポンの内容：

セブン-イレブンアプリ会員限定、各期間中、各カテゴリー対象商品20円引き

対象者：

クーポン配信日の前日23：59までにセブン-イレブンアプリの会員登録をされていて、アプリの登録情報「お住まいの都道府県」が「北海道」の方へクーポンを配信

※セブン-イレブン標準価格（税抜）からの値引きとなります。

※「エコだ値」値引きの対象商品は、「エコだ値」値引き後の価格（税抜）からの値引きとなります。

※他の値引きキャンペーンがある場合、値引き後の販売価格からの値引きとなります。他のクーポンとの併用はできません。

※在庫切れ、取り扱いのない場合はご容赦ください。

※クーポンはアプリ新規登録後、すぐにアプリへ配信されます。

※写真はイメージです。

※クーポンは北海道の店舗でのみ利用できます。

※各クーポンの対象商品詳細については、アプリをご確認ください。

「セブンマイル実質10倍付与キャンペーン」の概要

セブンマイルプログラムは、セブン-イレブンアプリでのお買い物を通して貯まったセブンマイル(※)を、電子マネーnanacoやVポイントをはじめ、人気商品や限定特典等と交換することができるサービスです。

この度、2月1日（日）から7月31日（金）の6カ月間にわたり、北海道の店舗で購入したセブン-イレブンアプリ会員様限定で、セブンマイルが実質10倍付与される長期キャンペーンを実施します。日々のお買い物を通じて、お得にマイルが貯まり、さらに貯まったマイルでお好きな特典と交換をすることができる、新しい体験型のキャンペーンとなっています。

※お会計時にアプリのバーコードを提示すると、200円（税抜）ごとに1マイルが付与されます。

実施期間：2026年2月1日（日）～7月31日（金）の6カ月間

対象商品：マイル付与対象商品 ※たばこ、公共料金等収納代行などを除く

対象者：北海道の店舗でマイル対象商品を1回のお会計につき200円（税抜）以上購入したアプリ会員様

ボーナスマイル付与日：翌月末に付与（例：2月購買分は３月末に付与）

特典内容：nanacoやVポイントへの交換、セブン-イレブンオリジナルグッズとの交換など、魅力的な商品・サービスをご提供。

※特典内容は一例です。

※特典は時期によって異なります。

実施例：税抜1,000円のお買い物で、通常5マイル（税抜200円で1マイル）のところ、50マイルが付与

通常付与分（5マイル）は翌日付与

9倍分（45マイル）(※)は翌月末付与

※実質10倍分獲得

セブン‐イレブンアプリについて

セブン-イレブンアプリ 概要

https://www.sej.co.jp/products/app.html

■主な機能：

・アプリ限定のクーポンがもらえる

・アプリ限定のキャンペーンに参加できる

・お買い物時に会員コード提示でセブンマイルが貯まる

・店舗検索、商品の在庫検索ができる

■App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id1039171609

■Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.sej.app

担当者コメント

地域のお客様の暮らしに寄り添うセブン‐イレブンの店舗を、より身近に、より楽しく利用していただきたいと考え、今回北海道の会員様限定のキャンペーンを企画しました。

日常の中で自然とお得を実感できる体験を提供していきたいと考えています。

※店舗によって価格が異なる場合がございます。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もございます。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合がございます。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPをご確認ください。