【開催報告】産直肉の「安全」を利用者自ら監査

パルシステム生活協同組合連合会（本部：東京都新宿区大久保、代表理事：渋澤温之）とグループの食肉加工専門子会社、株式会社パル・ミート（本社：千葉県習志野市実籾、代表取締役社長：野津秀男）は1月22日（木）、23日（金）の2日間、パル・ミート山形事業所（山形県村山市）にて「公開確認会」を開催しました。パルシステムの利用者自らが監査人となり、独自商品のハム・ソーセージの製造工程や品質管理体制を監査しました。

「自分の目で」から始まった独自システム

帳票監査のようす

パルシステムの「公開確認会」は、1999年にスタートした独自の「二者認証（生産者と消費者の信頼関係による監査）」制度です。今回は、食肉加工の基幹施設であるパル・ミート山形事業所を舞台に、利用者代表が監査人として帳票類の確認や工場視察、職員へのヒアリングを行い、製品の安全性と産直の理念が現場でどのように具現化されているかを確認しました。

「初心を貫け」支えに商品開発

1日目は山形事業所の工場内に立ち入り、ポークウインナーなどの製造工程と帳票類の確認を行いました 。山形事業所では、一般的な冷凍肉ではなくうま味が流出しにくい国産冷蔵豚肉（※）を使用することで、肉本来のおいしさが味わえるハム・ソーセージづくりを実現しています。

※豚脂は冷凍も使用

1984年の創業に関わった川西弘泰・元社長からは、幾多の失敗を経て、利用者の「支えるから初心を貫け」という声に後押しされ、現在の品質を確立した軌跡が語られました。

精肉加工の多層的な安全網

山形事業所の工場内のようす

2日目は、習志野事業所の精肉加工やグループ全体の管理体制について報告がされました。山形事業所と同じく、原料入荷から出荷まで一方向に進む「ワンウェイ方式」により、加工された肉が雑菌などに触れるリスクを防止し、厳格な温度管理で品質管理を徹底しています。さらに品質管理部による細菌検査、残留放射能検査、残留動物用医薬品検査など、計画的な自主検査体制についても報告されました。

衛生管理とトレーサビリティに高い評価

習志野事業所職員による報告のようす

利用者を代表する5人の監査人からは、全ての部門において「帳票は適切に作成・管理されており、指摘事項なし」との監査結果が報告されました。監査人所見では「徹底した衛生管理とトレーサビリティに感銘を受けました」「商品を作り続けるための努力を知り、今後も安心して食べ続けられると確信しました」などの評価があがりました。

監査人による監査報告とりまとめのようす【製品紹介】「私が選ぶ」シリーズの商品写真

山形事業所で製造しているハム・ソーセージ「私が選ぶ」シリーズ

パルシステムとパル・ミートは今回の評価を糧に、今後も産直産地と食卓をつなぐ架け橋として、安心・安全な商品をお届けしてまいります。

パルシステム生活協同組合連合会

所在地：東京都新宿区大久保2-2-6 、理事長：渋澤温之

13会員・統一事業システム利用会員総事業高2,604.2億円/組合員総数176.2万人（2025年3月末現在）

会員生協：パルシステム東京、パルシステム神奈川、パルシステム千葉、パルシステム埼玉、パルシステム茨城 栃木、パルシステム山梨 長野、パルシステム群馬、パルシステム福島、パルシステム静岡、パルシステム新潟ときめき、パルシステム共済連、埼玉県勤労者生協、あいコープみやぎ

HP：https://www.pal-system.co.jp/

株式会社パル・ミート

代表者：代表取締役社長 野津秀男

所在地：千葉県習志野市実籾2-36-10

設立：1979年2月

HP：https://www.pal.or.jp/palmeat/