第3回RVパークアワード受賞施設決定・第4回の開催も決定！

一般社団法人日本RV協会

RVパークアワードとは

全国のRVパークの認知拡大・ブランドアップ・活用・普及の拡大を目的に、1年に1度「あなたが最も素敵だと思うRVパークは？」のもと、一般ユーザーから投票を募り、高い評価を得たRVパークに対し、1～10位を発表・表彰をするのが「RVパークアワード」です。

また、特別賞として下記2つの賞も発表いたしました。

・新人賞：2024年に開設されたRVパークの中で一般投票をもっとも獲得した施設

・RV-Park.jp賞：RVパーク予約サイトであるRV-Park.jpで、投票期間中、予約数が多かった上位3施設

受賞結果

■一般ユーザー投票

1位 RVパーク VISON

2位 RVパーク Annex道志

3位 那須塩原ニワトコRVパーク

4位 RVパーク HEASTA板取川温泉

5位 MORIMORI PARK 伊賀

6位 RVパーク リラクピング メタセコイア店

7位 RVパーク 駒ヶ岳

8位 RVパーク七里川

9位 RVパーク西伊豆 TAGOBASE

10位 KITAURA LAKESIDE RVパーク

■RV-Park.jp賞

1位 RVパーク みちしお

2位 RVパーク TiC！ ふじさん朝霧公園

3位 RVパークゆーとろん水神の湯

■新人賞

RVパーク 駒ヶ岳

2026年1月30日に「ジャパンキャンピングカーショー2026」のメインステージにて授賞式を行いました。

【本件に関するお問い合わせ先】

一般社団法人日本RV協会

メールアドレス：jrva-pr@jrva.com

電話番号：045-270-3855

営業時間：平日9:30～18:00

HP：https://www.jrva.com/