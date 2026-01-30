SpicyCompany、イスラエルでの研究所にて高出力レーザーの集積応用・IC化（シリコンフォトニクス）で一定の技術成果を確立

株式会社Spicy Company

株式会社SpicyCompany（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小宮 久）は、イスラエルでの当社研究所において進めてきた、高出力レーザーの集積応用およびIC化（シリコンフォトニクス）技術に関し、実装可能性を確認する一定の技術成果を確立したことをお知らせいたします。

本成果は、従来は大型光学装置として扱われてきた高出力レーザー技術を、半導体チップレベルで集積・制御可能な技術領域へ移行させるものであり、産業・通信・センシング・航空宇宙・防衛分野における応用展開を視野に入れています。

■ 背景

高出力レーザーは、観測・測距・通信・センシング・指向性エネルギーなど極めて広範な用途を持つ一方、

・装置の大型化

・高消費電力

・光学系の複雑化

・機器への組み込み難易度

といった課題により、実装用途が限定されてきました。

SpicyCompanyは、光学・フォトニクス分野で高度な人材と研究環境が集積するイスラエルに研究所を設置し、これらの課題を解決するため、高出力レーザー光のフォトニクスIC上での制御・集積・安定化に関する研究開発を進めてまいりました。

■ 今回確立した技術成果

イスラエルでの研究所にて、以下の技術的成立性を確認しました。

・高出力レーザー光のフォトニクスIC上での安定制御

・ビーム制御・波長制御を集積光回路上で実現

・小型・低消費電力・高安定レーザーモジュール化の実証

・センサー／観測／通信機器への組み込みを想定したフォトニックIC構造

・モジュール化に向けた設計アーキテクチャの確立

これにより、従来「装置」として扱われてきた高出力レーザーを、半導体デバイスとして扱える技術段階へ進展させました。

■ 想定される応用分野

本技術は、特に以下の分野での実装を想定しています。

・小型ドローン・無人機搭載センサー

・ピコ衛星・宇宙観測モジュール

・次世代光通信デバイス

・環境・ガス・物質検知センサー

・精密測距・マッピング装置

・高度な産業計測機器

これらはすべて、小型化・低電力化・高精度化が求められる領域であり、高出力レーザーIC化技術との親和性が極めて高い市場です。

■ 今後の展開

SpicyCompanyは、本成果を基盤として、

・応用モジュールの試作開発

・日本およびアジア市場を見据えた産業実装設計

・日本企業との共同開発・実証展開

・製品化フェーズへの移行

を推進してまいります。

■ 会社概要

株式会社SpicyCompany

代表取締役：小宮 久

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-7-6

Web：https://spcg.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社SpicyCompany

Email：contact@spcg.jp

TEL：0120-110-081

SpicyCompanyは、イスラエルでの研究所を拠点に、高出力レーザーの集積応用という新たな技術領域を確立し、日本の産業実装力と結びつけることで、次世代レーザー応用デバイスの実用化を推進してまいります。